Кто получит Золотой мяч? Объявлены все претенденты на трофей

Названы 30 претендентов на престижную награду

  • 08.10.2021 20:34
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  • 8 комментариев
Кто получит Золотой мяч? Объявлены все претенденты на трофей
© Getty Images/Global Images Ukraine

Издание France Football опубликовало список претендентов на получение трофея Золотой мяч по итогам 2021 года.

Обладателя трофея назовут 29 ноября. Победитель определится по итогам голосования 180 журналистов со всего мира.

В списке претендентов 30 футболистов. Позже будут названы три кандидата, набравших наибольшее количество голосов.

Рияд Марез (Манчестер Сити), Нголо Канте (Челси), Эрлинг Холанд (Боруссия Д), Леонардо Бонуччи (Ювентус), Мэйсон Маунт (Челси), Гарри Кейн (Тоттенхэм), Джанлуиджи Доннарумма (Милан/ПСЖ), Карим Бензема (Реал), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Николо Барелла (Интер), Лионель Месси (Барселона/ПСЖ), Бруну Фернандеш (МЮ), Педри (Барселона), Лука Модрич (Реал), Джорджо Кьеллини (Ювентус), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Лаутаро Мартинес (Интер), Неймар (ПСЖ), Симон Кьяер (Милан), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Роберт Левандовски (Бавария), Жоржиньо (Челси), Мохамед Салах (Ливерпуль), Сезар Аспиликуэта (Челси), Ромелу Лукаку (Интер/Челси), Криштиану Роналду (Ювентус/МЮ), Жерар Морено (Вильярреал), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Луис Суарес (Атлетико), Фил Фоден (Манчестер Сити).

Наибольшее представительство игроков имеют «Челси» и «Манчестер Сити» - по 5. 4 футболиста у ПСЖ.

Ранее были названы претенденты на звание лучшего вратаря года и лучшего молодого игрока года.

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    K_Sarioglo@i.ua
    K_Sarioglo@i.ua, 08.10.2021 21:03
    0
    Левандовски и Жоржиньо точно должны быть в тройке, с ними либо Бензема либо Канте,ИМХО.
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 08.10.2021 20:59
    0
    P.S. Что-то я подозреваю, что могут на волне коленоприклонения, дать этот приз негру....
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
    Владимир Копяк, 08.10.2021 20:55
    -1
    Как минимум, в этом списке, 20 фамилий не проходные...Какой смысл их упоминать?
    Ссылка
    lehach_08
    online
    lehach_08, 08.10.2021 20:54
    0
    канте пускай бы получил, заслужил.
    Ссылка
    Barack
    Barack, 08.10.2021 20:43
    0
    alefteev77, 08.10.2021 20:40
    Роберт Левандовски
    А что он сделал кроме того что набил больше всех голов? Золотую бутсу получил и хватит
    Ссылка
    Barack
    Barack, 08.10.2021 20:42
    +1
    Лука модрич
    Ссылка
    Sergiy Sergiyovych
    Sergiy Sergiyovych, 08.10.2021 20:40
    0
    Жоржиньо или Канте!
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 08.10.2021 20:40
    +1
    Роберт Левандовски
    Ссылка
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