Кто получит Золотой мяч? Объявлены все претенденты на трофей

Издание France Football опубликовало список претендентов на получение трофея Золотой мяч по итогам 2021 года.

Обладателя трофея назовут 29 ноября. Победитель определится по итогам голосования 180 журналистов со всего мира.

В списке претендентов 30 футболистов. Позже будут названы три кандидата, набравших наибольшее количество голосов.

Рияд Марез (Манчестер Сити), Нголо Канте (Челси), Эрлинг Холанд (Боруссия Д), Леонардо Бонуччи (Ювентус), Мэйсон Маунт (Челси), Гарри Кейн (Тоттенхэм), Джанлуиджи Доннарумма (Милан/ПСЖ), Карим Бензема (Реал), Рахим Стерлинг (Манчестер Сити), Николо Барелла (Интер), Лионель Месси (Барселона/ПСЖ), Бруну Фернандеш (МЮ), Педри (Барселона), Лука Модрич (Реал), Джорджо Кьеллини (Ювентус), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Лаутаро Мартинес (Интер), Неймар (ПСЖ), Симон Кьяер (Милан), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Роберт Левандовски (Бавария), Жоржиньо (Челси), Мохамед Салах (Ливерпуль), Сезар Аспиликуэта (Челси), Ромелу Лукаку (Интер/Челси), Криштиану Роналду (Ювентус/МЮ), Жерар Морено (Вильярреал), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Луис Суарес (Атлетико), Фил Фоден (Манчестер Сити).

Наибольшее представительство игроков имеют «Челси» и «Манчестер Сити» - по 5. 4 футболиста у ПСЖ.

Ранее были названы претенденты на звание лучшего вратаря года и лучшего молодого игрока года.