ВИДЕО. Форвард Динамо забил в ворота сборной Бразилии

Эрик Рамирес отличился дебютным голом за национальную команду Венесуэлы

  • 08.10.2021 13:35
  • 3573 просмотра
  • 31 комментарий
ВИДЕО. Форвард Динамо забил в ворота сборной Бразилии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард «Динамо» Эрик Рамирес, который не участвовал в последних матчах киевской команды из-за того, что болел коронавирусом, отличился дебютным забитым мячом в составе национальной сборной Венесуэлы.

Нападающий открыл счет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против пятикратных чемпионов мира - бразильцев, проходившем в Каракасе. На 11-й минуте Эрик откликнулся на подачу с правого фланга и головой из района 11-метровой отметки отправил мяч в угол ворот, которые защищал голкипер «Ливерпуля» Алиссон.

Венесуэльцы сдерживали натиск звездного соперника до 71-й минуты, после чего пропустили трижды и уступили - 1:3.

После этого поражения сборная динамовца продолжает замыкать турнирную таблицу, имея в своем активе лишь 4 очка после 10 матчей. Что касается Рамиреса, то этот матч стал для него четвертым в составе национальной команды.

Свой следующий поединок Венесуэла проведет в воскресенье, 10 октября, когда примет Эквадор.

Источник — ФК Динамо Киев

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    бугор
    online
    бугор, 08.10.2021 14:58
    0
    Funny____Cat, 08.10.2021 14:47
    Форевка , тебя я отпускаю
    ВаДо, через час зайду проверю, чтобы ты тут написал чем похожи Рафаэль и Рамирес …
    Ты на трассу убежала?
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 08.10.2021 14:47
    -2
    Форевка , тебя я отпускаю
    ВаДо, через час зайду проверю, чтобы ты тут написал чем похожи Рафаэль и Рамирес …
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 08.10.2021 14:46 (изменен)
    -1
    --smart--Forever, 08.10.2021 14:41
    Доказательство невозможно восстановить ибо модерация удалила все комментарии того аккаунта и забанила его навсегда

    Та не оправдывайся , какой диплом о высшем образовании у тебя ?
    Ты мне с таким же успехом можешь доказывать, что являешься Андреем Шевченко
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 08.10.2021 14:41 (изменен)
    +1
    Funny____Cat, 08.10.2021 14:34
    Ах ты брехло ; а ну ка покажи ту ветку где ты мне его скидывал и продублируй ссылку , а перед этим и фото своего документа , чтобы я знал что этот диплом твой , в не скачан из интернета ….
    У тебя 15 минут
    Доказательство невозможно восстановить ибо модерация удалила все комментарии того аккаунта и забанила его навсегда
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 08.10.2021 14:40
    -1
    --smart--Forever, 08.10.2021 14:38
    Я не имею привычки ВРАТЬ, как ты - это моё кредо.
    А по сто раз доказывать что- то туалетному дауну - себя не уважать.
    Очередной слив , аж скучно , как бурбасовские девочки , сами себя множат на ноль
    Что шахтёр - посмешище , что боты у него соответствующие
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 08.10.2021 14:38
    -1
    Funny____Cat, 08.10.2021 14:34
    Ах ты брехло ; а ну ка покажи ту ветку где ты мне его скидывал и продублируй ссылку , а перед этим и фото своего документа , чтобы я знал что этот диплом твой , в не скачан из интернета ….
    У тебя 15 минут
    Я не имею привычки ВРАТЬ, как ты - это моё кредо.
    А по сто раз доказывать что- то туалетному дауну - себя не уважать.
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 08.10.2021 14:36
    -1
    Злий Глобинець, 08.10.2021 14:32
    Фанька сортирна, на Трибуна ком є стаття "9 легионеров, которым пошел на пользу уход из «Динамо».
    Ссилку добавить не можу, бо для sport.ua Трибуна напевно ворожий сайт
    Ну ти знайди там через гугл, прочитай, просвітися. Може хоч трохи порозумнішаєш.
    Ты больной чтоли ?
    Ты пишешь что такие как Рамирес сидят на лавке в Динамо , я тебя спрашиваю какие - ты мне приводишь Рафаэля, который игрок абсолютно другого плана , а после кидаешь ссылку на какую-то непонятную статью ?
    ——
    ВаДо ты совсем плохой ,?
    Отвечай давай чем похожи Рамирес и Рафаэль , ссылка ты ходячая
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 08.10.2021 14:35
    0
    Злий Глобинець, 08.10.2021 14:32
    Фанька сортирна, на Трибуна ком є стаття "9 легионеров, которым пошел на пользу уход из «Динамо».
    Ссилку добавить не можу, бо для sport.ua Трибуна напевно ворожий сайт
    Ну ти знайди там через гугл, прочитай, просвітися. Може хоч трохи порозумнішаєш.
    Тупость- это отличительная черта несенюковского холуя
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 08.10.2021 14:34 (изменен)
    0
    --smart--Forever, 08.10.2021 14:32
    Я ж-тебе бело- голубовастому туалетному дауну скидывал фото моего диплома об высшем техническом образовании г. Донецка. Но ты с упорото твердишь о каких- то 2-х классах.
    Ах ты брехло ; а ну ка покажи ту ветку где ты мне его скидывал и продублируй ссылку , а перед этим и фото своего документа , чтобы я знал что этот диплом твой , в не скачан из интернета ….
    У тебя 15 минут
    Ссылка
    Злий Глобинець
    online
    Злий Глобинець, 08.10.2021 14:32
    -1
    Фанька сортирна, на Трибуна ком є стаття "9 легионеров, которым пошел на пользу уход из «Динамо».
    Ссилку добавить не можу, бо для sport.ua Трибуна напевно ворожий сайт
    Ну ти знайди там через гугл, прочитай, просвітися. Може хоч трохи порозумнішаєш.
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 08.10.2021 14:32
    0
    Funny____Cat, 08.10.2021 14:24
    И это мне говорит тело закончившее два класс церковно - приходской школы
    Ну хотя я рад , что в это раз ты не полез в гугл, чтобы умничать как ты обычно делаешь , а просто заглянул в свою медицинскую карту
    Я ж-тебе бело- голубовастому туалетному дауну скидывал фото моего диплома об высшем техническом образовании г. Донецка. Но ты с упорото твердишь о каких- то 2-х классах.
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 08.10.2021 14:27
    0
    Злий Глобинець, 08.10.2021 14:20
    Нарпиклад, ті ж Теодорчик, Раффаел та Родрігес.
    Напиши мне чем похожи действиями на поле Рафаэл и Рамирес например , хоть поржем с тебя
    Не вечно же одну форевку пинать .
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 08.10.2021 14:26
    0
    Злий Глобинець, 08.10.2021 14:20
    Нарпиклад, ті ж Теодорчик, Раффаел та Родрігес.
    Теодорчик сел после личного конфликта с Ребровым, и как показал его дальнейшая карьера - его враг - непростой характер
    Если Родригес Рафаэль и Рамирес - по твоему игроки одного плана , то ты полнейший ноль в футболе и с тобой не о чем говорить
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 08.10.2021 14:24
    0
    --smart--Forever, 08.10.2021 14:19
    Чувак, у тебя явно детская умственная отсталость и задержка психического развития - тебе лечится надо, а не 24\7 на спорт. юа дежурить
    И это мне говорит тело закончившее два класс церковно - приходской школы
    Ну хотя я рад , что в это раз ты не полез в гугл, чтобы умничать как ты обычно делаешь , а просто заглянул в свою медицинскую карту
    Ссылка
    Злий Глобинець
    online
    Злий Глобинець, 08.10.2021 14:20
    -1
    Funny____Cat, 08.10.2021 14:02
    ВаДо, вместо копипаста шуточек с Одноклассников, лучше расскажи какие « такие» полируют лавку в ДК ?
    Нарпиклад, ті ж Теодорчик, Раффаел та Родрігес.
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 08.10.2021 14:19 (изменен)
    +1
    Funny____Cat, 08.10.2021 14:13
    Не сутками, но за месяц явно больше прочитал чем ты за жизнь
    Зачем ты сам с собой разговариваешь ? У тебя шизофрения ?
    И не силься со второго своего аккаунта Бугор он у меня в игноре
    Чувак, у тебя явно детская умственная отсталость и задержка психического развития - тебе лечится надо, а не 24\7 на спорт. юа дежурить
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 08.10.2021 14:16 (изменен)
    0
    Типичная работа, а точнее зашквар донецкой ботвы
    Сначала один бот пишет токсичную ахинею в адрес ДК
    ——
    Злий Глобинець, 08.10.2021 13:46 0
    В ДК такі лавку полірують.
    Тікай, Рамірес, із цієї діри поганої, вслід за Родрігесом!
    ——
    А когда просишь его пояснить написанное ( ведь как правило бурбасовсике методички списанные с россиянских, а потому несут полный бред) написавший стразу теряется , а на его место вылазят два три других бота , которые всячески пытаются переменить тему с помощью провокаций, оскорблений и туалетного юмора
    Ссылка
    Funny____Cat
    online
    Funny____Cat, 08.10.2021 14:13 (изменен)
    0
    --smart--Forever, 08.10.2021 14:07
    Этот туалетный по донок - брехло ещё то, мне втирало что книжки сутками читает.
    Не сутками, но за месяц явно больше прочитал чем ты за жизнь
    Зачем ты сам с собой разговариваешь ? У тебя шизофрения ?
    И не силься со второго своего аккаунта Бугор он у меня в игноре
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 08.10.2021 14:08
    0
    бугор, 08.10.2021 14:05
    у тебя девушка ,что сначало было дешёвый алкоголь или трасса ?
    Это не девушка - это несенюковский гомункул
    Ссылка
    --smart--Forever
    online
    --smart--Forever, 08.10.2021 14:07
    0
    Злий Глобинець, 08.10.2021 13:53
    Фанька брехлива, ти як алкаш з поганялом Джин: як тільки де бутилку із спиртним відкривають - так зразу він і появляється
    Этот туалетный по донок - брехло ещё то, мне втирало что книжки сутками читает.
    Ссылка
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