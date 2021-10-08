ВИДЕО. Форвард Динамо забил в ворота сборной Бразилии

Форвард «Динамо» Эрик Рамирес, который не участвовал в последних матчах киевской команды из-за того, что болел коронавирусом, отличился дебютным забитым мячом в составе национальной сборной Венесуэлы.
Нападающий открыл счет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против пятикратных чемпионов мира - бразильцев, проходившем в Каракасе. На 11-й минуте Эрик откликнулся на подачу с правого фланга и головой из района 11-метровой отметки отправил мяч в угол ворот, которые защищал голкипер «Ливерпуля» Алиссон.
Венесуэльцы сдерживали натиск звездного соперника до 71-й минуты, после чего пропустили трижды и уступили - 1:3.
После этого поражения сборная динамовца продолжает замыкать турнирную таблицу, имея в своем активе лишь 4 очка после 10 матчей. Что касается Рамиреса, то этот матч стал для него четвертым в составе национальной команды.
Свой следующий поединок Венесуэла проведет в воскресенье, 10 октября, когда примет Эквадор.
Источник — ФК Динамо Киев
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ВаДо, через час зайду проверю, чтобы ты тут написал чем похожи Рафаэль и Рамирес …
ВаДо, через час зайду проверю, чтобы ты тут написал чем похожи Рафаэль и Рамирес …
Та не оправдывайся , какой диплом о высшем образовании у тебя ?
Ты мне с таким же успехом можешь доказывать, что являешься Андреем Шевченко
У тебя 15 минут
А по сто раз доказывать что- то туалетному дауну - себя не уважать.
Что шахтёр - посмешище , что боты у него соответствующие
У тебя 15 минут
А по сто раз доказывать что- то туалетному дауну - себя не уважать.
Ссилку добавить не можу, бо для sport.ua Трибуна напевно ворожий сайт
Ну ти знайди там через гугл, прочитай, просвітися. Може хоч трохи порозумнішаєш.
Ты пишешь что такие как Рамирес сидят на лавке в Динамо , я тебя спрашиваю какие - ты мне приводишь Рафаэля, который игрок абсолютно другого плана , а после кидаешь ссылку на какую-то непонятную статью ?
——
ВаДо ты совсем плохой ,?
Отвечай давай чем похожи Рамирес и Рафаэль , ссылка ты ходячая
Ссилку добавить не можу, бо для sport.ua Трибуна напевно ворожий сайт
Ну ти знайди там через гугл, прочитай, просвітися. Може хоч трохи порозумнішаєш.
У тебя 15 минут
Ссилку добавить не можу, бо для sport.ua Трибуна напевно ворожий сайт
Ну ти знайди там через гугл, прочитай, просвітися. Може хоч трохи порозумнішаєш.
Ну хотя я рад , что в это раз ты не полез в гугл, чтобы умничать как ты обычно делаешь , а просто заглянул в свою медицинскую карту
Не вечно же одну форевку пинать .
Если Родригес Рафаэль и Рамирес - по твоему игроки одного плана , то ты полнейший ноль в футболе и с тобой не о чем говорить
Ну хотя я рад , что в это раз ты не полез в гугл, чтобы умничать как ты обычно делаешь , а просто заглянул в свою медицинскую карту
Зачем ты сам с собой разговариваешь ? У тебя шизофрения ?
И не силься со второго своего аккаунта Бугор он у меня в игноре
Сначала один бот пишет токсичную ахинею в адрес ДК
——
Злий Глобинець, 08.10.2021 13:46 0
В ДК такі лавку полірують.
Тікай, Рамірес, із цієї діри поганої, вслід за Родрігесом!
——
А когда просишь его пояснить написанное ( ведь как правило бурбасовсике методички списанные с россиянских, а потому несут полный бред) написавший стразу теряется , а на его место вылазят два три других бота , которые всячески пытаются переменить тему с помощью провокаций, оскорблений и туалетного юмора
Зачем ты сам с собой разговариваешь ? У тебя шизофрения ?
И не силься со второго своего аккаунта Бугор он у меня в игноре
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