ВИДЕО. Форвард Динамо забил в ворота сборной Бразилии

Форвард «Динамо» Эрик Рамирес, который не участвовал в последних матчах киевской команды из-за того, что болел коронавирусом, отличился дебютным забитым мячом в составе национальной сборной Венесуэлы.

Нападающий открыл счет в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против пятикратных чемпионов мира - бразильцев, проходившем в Каракасе. На 11-й минуте Эрик откликнулся на подачу с правого фланга и головой из района 11-метровой отметки отправил мяч в угол ворот, которые защищал голкипер «Ливерпуля» Алиссон.

Венесуэльцы сдерживали натиск звездного соперника до 71-й минуты, после чего пропустили трижды и уступили - 1:3.

После этого поражения сборная динамовца продолжает замыкать турнирную таблицу, имея в своем активе лишь 4 очка после 10 матчей. Что касается Рамиреса, то этот матч стал для него четвертым в составе национальной команды.

Свой следующий поединок Венесуэла проведет в воскресенье, 10 октября, когда примет Эквадор.