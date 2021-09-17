Врач Динамо: «У Рамиреса коронавирус без осложнений»

Главный врач «Динамо» Андрей Шморгун рассказал, как чувствует себя Эрик Рамирес, который заболел коронавирусом и находится на изоляции.

«У Эрика Рамиреса диагностировали коронавирус, поэтому он остался на изоляции в Парагвае, где сборная Венесуэлы проводила матч отбора на ЧМ-2022. Болезнь протекает для него без осложнений, он чувствует себя хорошо, но режим изоляции все равно продлится десять дней.

Только после этого он сможет вернуться в расположение клуба, если повторный тест даст отрицательный результат», — отметил Шморгун.

Рамирес успел провести в сентябре два матча за национальную команду — дома против Аргентины (1:3) и на выезде из Перу (0:1) — но забитыми мячами отличиться не смог.