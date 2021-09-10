Есть симптомы. У нападающего Динамо – подозрение на коронавирус

У нападающего киевского «Динамо» Эрика Рамиреса подозревают коронавирус.

Форвард Эрик Рамирес находится в расположении сборной Венесуэлы, которая сыграла несколько матчей квалификации ЧМ-2022 в зоне Южной Америки.

В официальном твиттере Федерации футбола Венесуэлы опубликовано сообщение, что у Рамиреса есть соответствующие симптомы. Эрик Рамирес, а также Роланд Эрнандес, изолированы от сборной после того, как у них появились симптомы заболевания. Оба игрока ожидают результатов ПЦР-тестов.

В сборной Венесуэлы сообщили, что действуют согласно протоколов биобезопасности CONMEBOL. Это событие произошло через несколько часов после матча Венесуэлы против Парагвая (1:2) в квалификации ЧМ-2022.