Есть симптомы. У нападающего Динамо – подозрение на коронавирус

Форвард Эрик Рамирес находится в расположении сборной Венесуэлы

  • 10.09.2021 22:03
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Есть симптомы. У нападающего Динамо – подозрение на коронавирус
© ФК Динамо Киев. Эрик Рамирес

У нападающего киевского «Динамо» Эрика Рамиреса подозревают коронавирус.

Форвард Эрик Рамирес находится в расположении сборной Венесуэлы, которая сыграла несколько матчей квалификации ЧМ-2022 в зоне Южной Америки.

В официальном твиттере Федерации футбола Венесуэлы опубликовано сообщение, что у Рамиреса есть соответствующие симптомы. Эрик Рамирес, а также Роланд Эрнандес, изолированы от сборной после того, как у них появились симптомы заболевания. Оба игрока ожидают результатов ПЦР-тестов.

В сборной Венесуэлы сообщили, что действуют согласно протоколов биобезопасности CONMEBOL. Это событие произошло через несколько часов после матча Венесуэлы против Парагвая (1:2) в квалификации ЧМ-2022.

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