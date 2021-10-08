Пресс-атташе сборной отменил заданный Петракову вопрос про Малиновского

На пресс-конференции перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Финляндией главному тренеру сборной Украины Александру Петракову был задан вопрос о хавбеке «Аталанте» Руслане Малиновском.
Однако пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский отменил заданный вопрос.
Журналист: Руслан Малиновский мало играет, мало имеет времени на поле. Есть ли какие-то проблемы, из-за чего он так мало играет на поле?
Глывинский: Малиновского сейчас нет в команде. Это было решение главного тренера не вызывать его в сборную. Поэтому без комментариев о нем. Извините.
Петраков обиделся? Тренер сборной Украины очень холодно пообщался со СМИ
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Хоча відверто, так одразу навіть не можу пригадати якийсь його вдалий матч за збірну
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.