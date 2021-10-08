Пресс-атташе сборной отменил заданный Петракову вопрос про Малиновского

Александр Глывинский напомнил, что решением тренера хавбек не был вызван

  • 08.10.2021 21:05
  • 3386 просмотров
  • 5 комментариев
Пресс-атташе сборной отменил заданный Петракову вопрос про Малиновского
© УАФ. Лицо Петракова, когда его спросили про Малиновского

На пресс-конференции перед матчем квалификации ЧМ-2022 с Финляндией главному тренеру сборной Украины Александру Петракову был задан вопрос о хавбеке «Аталанте» Руслане Малиновском.

Однако пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский отменил заданный вопрос.

Журналист: Руслан Малиновский мало играет, мало имеет времени на поле. Есть ли какие-то проблемы, из-за чего он так мало играет на поле?

Глывинский: Малиновского сейчас нет в команде. Это было решение главного тренера не вызывать его в сборную. Поэтому без комментариев о нем. Извините.

Петраков обиделся? Тренер сборной Украины очень холодно пообщался со СМИ

Источник — Sport.ua

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Муґунот Уух
    online
    Муґунот Уух, 08.10.2021 22:29
    0
    этот корреспондент то ли троляка каких мало, то ли идиот, то ли только вышел из комы
    Ссылка
    Cruijff
    online
    Cruijff, 08.10.2021 21:41
    +1
    alefteev77, 08.10.2021 21:12
    А чому нікого не турбувало те, що Шевченко не викликав Буяльського в збірну до відбору на ЧС та ЧЕ? Це ж лідер та провідний гравець ДК? Чому ніхто не шумів?
    Бо Буяльський ж не така звІзда, як Малиновський!
    Хоча відверто, так одразу навіть не можу пригадати якийсь його вдалий матч за збірну
    Ссылка
    Roger
    online
    Roger, 08.10.2021 21:40
    +6
    alefteev77, 08.10.2021 21:12
    А чому нікого не турбувало те, що Шевченко не викликав Буяльського в збірну до відбору на ЧС та ЧЕ? Це ж лідер та провідний гравець ДК? Чому ніхто не шумів?
    Раньше просто команды "фас" не было.
    Ссылка
    Batya
    online
    Batya, 08.10.2021 21:37
    +1
    Про Коно, Маліну та Зіну питання ставиться не коректно, правильно воно повинно звучати наступним чиним...- "Чи дасьте ви шанс цим футболістам грати за ЗБІРНУ, при умові, що вони ПАХАТИМУТЬ У ВІДБОРІ М'ЯЧА ?
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 08.10.2021 21:12
    +11
    А чому нікого не турбувало те, що Шевченко не викликав Буяльського в збірну до відбору на ЧС та ЧЕ? Це ж лідер та провідний гравець ДК? Чому ніхто не шумів?
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