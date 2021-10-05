Украина начала подготовку, Бущан и Забарный продлили контракты

Главные новости за 4 октября на Sport.ua

  • 05.10.2021 06:00
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Украина начала подготовку, Бущан и Забарный продлили контракты
© УАФ

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 4 октября.

1. ФОТО. Тренировка сборной. Шапаренко вручили футболку с номером 23. Буяльский и Миколенко покинули лагерь сборной, Бойко не приехал на сборы.

2. ОФИЦИАЛЬНО. Бущан и Забарный продлили контракты с Динамо на 5 лет. Вратарь и центральный защитник подписали новые соглашения с клубом.

3. Александр ПЕТРАКОВ: «Меня две недели обливали дерьмом и грязью». Главный тренер сборной Украины пообщался с прессой.

4. Что случилось? Матч Украины с Боснией могут перенести из Львова в Киев. Министерство здравоохранения планирует перевести Львов в красную зону

5. Динамо нарушило регламент и кодекс этики во время матча с Шахтером? Андрей Плахотнюк некорректно использовал аудиосистему НСК «Олимпийский».

6. Большие потери. Миколенко, Буяльский и Бойко не помогут сборной в октябре. Украина проведет матч в гостях против Финляндии и примет команду Боснии.

7. Хавбека Шахтера заметили в Бразилии. Что он там делает? Дентиньо в воскресенье вечером прилетел в Сан-Паулу.

8. ПЕТРАКОВ: Малиновский? Пишут, я подонок, должен на колени встать перед ним. Наставник сборной Украины – о ситуации вокруг Руслана Малиновского.

9. ПЕТРАКОВ: «Зинченко сам виноват в своей травме. Теперь будет лечиться». Наставник сборной Украины – о травмах своих подопечных.

10. Сухая ничья в Класичном, чудо-гол Довбика, дебют Юрченко в Десне. Самые интересные события 10-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

Источник — Sport.ua

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