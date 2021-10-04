Александр ПЕТРАКОВ: «Меня две недели обливали дерьмом и грязью»

Главный тренер сборной Украины пообщался с прессой

  • 04.10.2021 19:12
  • 13699 просмотров
  • 57 комментариев
Александр ПЕТРАКОВ: «Меня две недели обливали дерьмом и грязью»

Наставник сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию перед октябрьскими матчами отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии и Герцеговины (9 и 12 октября соответственно):

- Довызов Шабанова в сборную – это в «пожарном» порядке, или вы видите его полноценным игроком сборной?
- Если я скажу, что в пожарном порядке, то я обижу футболиста. Это опытный игрок 1992 года рождения, центральный защитник. У нас сейчас беда с защитниками в Украине случилась. Я в этого парня верю, он играл все последние игры. Я с ним говорил, думаю, он не подведет.

- Объясните свое решение по Малиновскому. Почему он не вызван?
- Я думал, это будет первый вопрос. Вся страна не может спать, все время только Малиновский. Какой подонок Петраков, он должен позвонить и извиниться перед ним, на колени встать и так далее.

Всю правду насчет Малиновского я уже сказал. Но правда в нашей стране никому не нужна. В нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего не буду говорить.

- Вам больше нельзя терять очки. Ощущаете ли вы и команда давление?
- Давление, конечно, ощущаю, особенно, последние две недели. Вместо того, чтобы поддержать, меня две недели обливали дерьмом и грязью. Вы все этих журналистов знаете. Хочу им сказать: «Спасибо вам большое. Вы только сделали меня сильнее».

А по поводу давления – конечно, ребята понимают, что надо выигрывать.

- Кто сейчас является лидером сборной в раздевалке?
- Честно говоря, даже не знаю. На поле мне понятно, кто лидеры: Ярмоленко, Пятов.

- Вас устраивает конкуренция в сборной?
- Каждый тренер мечтает, чтобы у него была большая конкуренция. Конечно, завидуешь сборной Франции, но у нас это будет не скоро. Нужно развивать инфраструктуру, думать о следующих поколениях.

- Расскажите о всех кадровых потерях.
- Очень жаль, что выбыл Виталий Миколенко. Его сегодня обследовали, приводящая мышца. Виталий Буяльский, у него тоже надрыв мышцы, две недели. Дениса Бойко не будет по семейным обстоятельствам. И не могу сказать по Игоряю Харатину и Андрею Ярмоленко, они еще едут.

С Зинченко я говорил, он извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Он приступит к работе только 8 – 10 октября. Он сам виноват в этом, получил травму в матче с «РБ Лейпциг», но у него такой характер, что он не может просить замену. Теперь будет лечиться. Он хороший парень, очень порядочный человек.

- В связи с этими потерями – будет ли еще кто-то довызван?
- Давайте не будем торопиться. Если все, кто есть сейчас в моем распоряжении, будут здоровы, то довызывать никого уже не буду.

- Прокомментируйте дебютный вызов Пихаленка.
- Я давно знаю Пихаленка. Кстати, он никогда не был у меня. Это чтоб не приплетали, что Петраков вызывает своих. У Петракова нет «своих» людей. Это все футболисты нашей страны.

Пихаленкок никогда со мной не пересекался. Он качественный опорный полузащитник, Зинченко получил травму, они даже играли вместе. Я даже у Зинченко спрашивал его мнение. Я поговорил с Пихаленком, очень приятный парень. Я ему все объяснил, чем он должен заниматься, он все понял. Он талантливый футболист, у него все получится. А то, что еще не играл за сборную – ничего страшного. Я в него верю.

- Расскажите о Финляндии. Что это за соперник? Они изменились с того времени, как мы с ними играли?
- Конечно, они изменились. Они в целом изменились в плане отношения к футболу, делается очень много площадок, манежей. Не забывайте, что мы играли в марте, а потом они играли на Евро.

Очень качественная команда, хороший тренер Канерва, я его хорошо знаю. Он прошел все этапы в сборной. Дисциплинированная, сыгранная, организованная команда. Есть звездочки – это вратарь, Градецки, Гленн Камара из «Селтика», центральный защитник Араюри, и форварды Похьянпало и Пукки. Я раз 5 пересмотрел их матч с Францией, все о них знаю. Хорошая команда, но мы сильнее их.

- Что нужно для того, чтобы начать побеждать?
- Обо мне говорили, что я фартовый тренер. А теперь, после Казахстана, непонятный гол Франции, последние секунды в Чехии – теперь я фартовый?

Конечно, мы свои ничьи уже сыграли. Финляндию устроит ничья, нам нужна только победа, мы будем к ней стремиться.

- Ходят слухи, что матч с Боснией и Герцеговиной могут перенести из Львова в Киев. Это правда?
- Я слухами не живу. Это глупости. Все уже утверждено, будем играть в Львове.

- Была информация, что вы не хотели вызывать Караваева…
- Это полная чушь. Мы в отличных отношениях с Сашей. Все нормально, никого не слушайте.

Честно говоря, за полтора месяца в сборной столько о себе прочел. Вы так меня ненавидите, столько написали, что я от этого стал только сильнее. Спасибо вам.

- А почему вы решили, что о вас так много негативного пишут?
- Я уже не читаю. Мне опытные люди подсказали не читать. Я это сделал, и чувствую себя прекрасно.

Источник — Sport.ua

(61 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Леха Аксютенко
    online
    Леха Аксютенко, 04.10.2021 20:46
    +1
    Face Control, 04.10.2021 20:44
    Новый день — новый акк, ты не устала?
    2 диб...да - это сила. Друг друга тролят тем, чем сами занимаются.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 04.10.2021 20:44
    -3
    Funny___Cat, 04.10.2021 19:58
    От сборной всегда костил рахицкийи Слава Богу его больше не зовут
    Новый день — новый акк, ты не устала?
    Ссылка
    Леха Аксютенко
    online
    Леха Аксютенко, 04.10.2021 20:44
    0
    Disiny7, 04.10.2021 20:26
    Весомая причина оть.....ся от сборной
    Дело не в откосе Буяльского, а в эгоистичности Луческу
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 04.10.2021 20:41
    0
    DK1961, 04.10.2021 20:28
    И салом тоже? В смысле рахицкий его (сало) лично в Питер привозит?
    biz.liga. net/ekonomika/prodovolstvie/novosti/ukraina-uvelichila-import-sala-s-nachal
    a-goda-zakupili-na-74-mln
    Ссылка
    mist76
    mist76, 04.10.2021 20:41
    0
    Только поддержка тренеру и сборной! Держим кулаки и верим в лучшее. Только так и не иначе!!!
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    Vladislav Pohily, 04.10.2021 20:39
    +3
    По Петракову видно, что ситуация с Малиной его сильно задела. Что и в какой форме Руслан ему сказал - просто загадка. Вроде не похож на конфликтного человека.
    Ссылка
    Local78
    Local78, 04.10.2021 20:34
    0
    PerezdeCuellar, 04.10.2021 20:11
    Шансов нет на путевку. Есть на второе место, но потом двухраундовый плей-оф с теми, кто на голову нас сильнее. Все уже давно Андрюшей просрано!
    Після жеребу про перше місце і не мріяв. Важкий європейський відбір, багато хороших команд через це не потрапляє на ЧС, зате різний шлак з Африки і Азії звозять...
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 04.10.2021 20:31
    +1
    Где то Петраков прав, где то нет. В любом случае знал на что шёл, принимая сборную с такими результатами
    Ссылка
    DK1961
    online
    DK1961, 04.10.2021 20:28
    0
    CheMP, 04.10.2021 20:21
    читаю комменты,народ не доволен таким общением с прессой и отношением к Малине,и вот думаю: а ведь эти же комментаторы-лицемеры как раз поддерживают Петракова в том,что об игроках нужно судить не по профессиональным КАЧЕСТВАМ,а смотреть внимательно в какой стране играет игрок,и если этот профессионал играет в РФ - то ни-ни в сборную! а ведь Ракицкий топовый защитник...по уровню поопытней и для сборной даже ценнее Малины...но дипотношения с РФ есть,газом торгуем,электричеством,салом страна лицемеров...
    И салом тоже? В смысле рахицкий его (сало) лично в Питер привозит?
    Ссылка
    sergej55
    sergej55, 04.10.2021 20:28
    0
    umnuy2, 04.10.2021 19:29
    мы его запомним идиотом
    Тебя тоже.
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 04.10.2021 20:27
    0
    В цветах, 04.10.2021 20:18
    И не только спортивные. А что журналист-ки вытворяют? Из кожи вон лезут, абы первей и по-гадостней.
    Это точно
    Ссылка
    Disiny7
    Disiny7, 04.10.2021 20:26
    -4
    Леха Аксютенко, 04.10.2021 19:51
    Он слишком важный игрок Динамо и Луческу просто не даёт ему долечится.
    Весомая причина оть.....ся от сборной
    Ссылка
    firstromario
    online
    firstromario, 04.10.2021 20:23
    0
    Max123, 04.10.2021 20:19
    Чел с манией преследования? Везде ему кажется, что его обижают, обзывают... Вот и на просьбу Малины неадекватно среагировал, хоть сам до этого дал повод для этого отпустив 6-х игроков..
    ну тіпа навіть тут можна було коментарі почитати. манія переслідування це коли здається а насправді нема. а по факту критики багато було. насправді петраков тепер має навчитись нормально ставитись до критики, але те що критики не було це не правда.
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 04.10.2021 20:21
    -4
    читаю комменты,народ не доволен таким общением с прессой и отношением к Малине,и вот думаю: а ведь эти же комментаторы-лицемеры как раз поддерживают Петракова в том,что об игроках нужно судить не по профессиональным КАЧЕСТВАМ,а смотреть внимательно в какой стране играет игрок,и если этот профессионал играет в РФ - то ни-ни в сборную! а ведь Ракицкий топовый защитник...по уровню поопытней и для сборной даже ценнее Малины...но дипотношения с РФ есть,газом торгуем,электричеством,салом страна лицемеров...
    Ссылка
    Max123
    online
    Max123, 04.10.2021 20:19
    -5
    Чел с манией преследования? Везде ему кажется, что его обижают, обзывают... Вот и на просьбу Малины неадекватно среагировал, хоть сам до этого дал повод для этого отпустив 6-х игроков..
    Ссылка
    Ukraine
    online
    Ukraine, 04.10.2021 20:18
    -5
    Петраков постійно всім вневдоволений, це вже напрягає.
    Вині всі, журналісти, гравці, вболівальники, ….
    Давайте відверто, прийшов, та героїчно розносить збірну, Малина, Караваєв, Зіна, …
    Як прийшлв так і піде … а розрібати прийдеться комусь((
    +
    Думаю, це прорахунок Павелки, так як невдало вибрали кандидата, враховуючи всі моральні нюансы нового тренера.
    +
    Тепер те що будував Шева в команді «атмосферу» - нічого не залишилось. Зараз ще 2-3 лідера ЗУ відпаде і все, почнемо все з нуля((
    Ссылка
    В цветах
    online
    В цветах, 04.10.2021 20:18
    0
    BekXan, 04.10.2021 20:13
    Что и как росставит матч .По поводу спортивной журналистики если в целом оценивать её по стране по 10 бальной системе она на 0 ! Столько помоев провокаций и откровенной лжи за последние 2 года журналисты вылели на людей что столько не было за последние лет 20.Уровень спортивной журналистики как и в целом понятие спортивной журналистики просто катастрофичен.А что пишут и как пишут интеренр издания это желтуха хуже бульварщины.Очень у нас любят последние года травить сборыне команды и просто спортсменов .Вместо поддержки или понимания у нас топят и уничтожают всех.Эта гныль и ненависти растёт с каждым месяцем.И это нагнитают и подогрвевают спортывные журналисты и спорт издания.
    И не только спортивные. А что журналист-ки вытворяют? Из кожи вон лезут, абы первей и по-гадостней.
    Ссылка
    В цветах
    online
    В цветах, 04.10.2021 20:16
    0
    Обижающийся из Бергамо, 04.10.2021 20:10
    Я тебя запомнил дядя Саша
    O.P. это офис президента.
    Ссылка
    Yura Юрий
    Yura Юрий, 04.10.2021 20:16
    -7
    "подонок....на колени..." Колхозник какойто, общение уровня Алиев-Селезнев, все можно было потушить буквально словами "нас не так поняли" или "погорячились"...ан нет он еще больше нагнетает...теперь точно Малина не пойдет в сборную к этому тренеру, даже если он его включит. И теперь вообще не понятно, что он (Петраков) наговорил Малине...я уже ничему не удивлюсь
    Ссылка
    BekXan
    BekXan, 04.10.2021 20:13
    +7
    Что и как росставит матч .По поводу спортивной журналистики если в целом оценивать её по стране по 10 бальной системе она на 0 ! Столько помоев провокаций и откровенной лжи за последние 2 года журналисты вылели на людей что столько не было за последние лет 20.Уровень спортивной журналистики как и в целом понятие спортивной журналистики просто катастрофичен.А что пишут и как пишут интеренр издания это желтуха хуже бульварщины.Очень у нас любят последние года травить сборыне команды и просто спортсменов .Вместо поддержки или понимания у нас топят и уничтожают всех.Эта гныль и ненависти растёт с каждым месяцем.И это нагнитают и подогрвевают спортывные журналисты и спорт издания.
    Ссылка
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