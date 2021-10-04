Александр ПЕТРАКОВ: «Меня две недели обливали дерьмом и грязью»

Наставник сборной Украины Александр Петраков провел пресс-конференцию перед октябрьскими матчами отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии и Герцеговины (9 и 12 октября соответственно):
- Довызов Шабанова в сборную – это в «пожарном» порядке, или вы видите его полноценным игроком сборной?
- Если я скажу, что в пожарном порядке, то я обижу футболиста. Это опытный игрок 1992 года рождения, центральный защитник. У нас сейчас беда с защитниками в Украине случилась. Я в этого парня верю, он играл все последние игры. Я с ним говорил, думаю, он не подведет.
- Объясните свое решение по Малиновскому. Почему он не вызван?
- Я думал, это будет первый вопрос. Вся страна не может спать, все время только Малиновский. Какой подонок Петраков, он должен позвонить и извиниться перед ним, на колени встать и так далее.
Всю правду насчет Малиновского я уже сказал. Но правда в нашей стране никому не нужна. В нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего не буду говорить.
- Вам больше нельзя терять очки. Ощущаете ли вы и команда давление?
- Давление, конечно, ощущаю, особенно, последние две недели. Вместо того, чтобы поддержать, меня две недели обливали дерьмом и грязью. Вы все этих журналистов знаете. Хочу им сказать: «Спасибо вам большое. Вы только сделали меня сильнее».
А по поводу давления – конечно, ребята понимают, что надо выигрывать.
- Кто сейчас является лидером сборной в раздевалке?
- Честно говоря, даже не знаю. На поле мне понятно, кто лидеры: Ярмоленко, Пятов.
- Вас устраивает конкуренция в сборной?
- Каждый тренер мечтает, чтобы у него была большая конкуренция. Конечно, завидуешь сборной Франции, но у нас это будет не скоро. Нужно развивать инфраструктуру, думать о следующих поколениях.
- Расскажите о всех кадровых потерях.
- Очень жаль, что выбыл Виталий Миколенко. Его сегодня обследовали, приводящая мышца. Виталий Буяльский, у него тоже надрыв мышцы, две недели. Дениса Бойко не будет по семейным обстоятельствам. И не могу сказать по Игоряю Харатину и Андрею Ярмоленко, они еще едут.
С Зинченко я говорил, он извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Он приступит к работе только 8 – 10 октября. Он сам виноват в этом, получил травму в матче с «РБ Лейпциг», но у него такой характер, что он не может просить замену. Теперь будет лечиться. Он хороший парень, очень порядочный человек.
- В связи с этими потерями – будет ли еще кто-то довызван?
- Давайте не будем торопиться. Если все, кто есть сейчас в моем распоряжении, будут здоровы, то довызывать никого уже не буду.
- Прокомментируйте дебютный вызов Пихаленка.
- Я давно знаю Пихаленка. Кстати, он никогда не был у меня. Это чтоб не приплетали, что Петраков вызывает своих. У Петракова нет «своих» людей. Это все футболисты нашей страны.
Пихаленкок никогда со мной не пересекался. Он качественный опорный полузащитник, Зинченко получил травму, они даже играли вместе. Я даже у Зинченко спрашивал его мнение. Я поговорил с Пихаленком, очень приятный парень. Я ему все объяснил, чем он должен заниматься, он все понял. Он талантливый футболист, у него все получится. А то, что еще не играл за сборную – ничего страшного. Я в него верю.
- Расскажите о Финляндии. Что это за соперник? Они изменились с того времени, как мы с ними играли?
- Конечно, они изменились. Они в целом изменились в плане отношения к футболу, делается очень много площадок, манежей. Не забывайте, что мы играли в марте, а потом они играли на Евро.
Очень качественная команда, хороший тренер Канерва, я его хорошо знаю. Он прошел все этапы в сборной. Дисциплинированная, сыгранная, организованная команда. Есть звездочки – это вратарь, Градецки, Гленн Камара из «Селтика», центральный защитник Араюри, и форварды Похьянпало и Пукки. Я раз 5 пересмотрел их матч с Францией, все о них знаю. Хорошая команда, но мы сильнее их.
- Что нужно для того, чтобы начать побеждать?
- Обо мне говорили, что я фартовый тренер. А теперь, после Казахстана, непонятный гол Франции, последние секунды в Чехии – теперь я фартовый?
Конечно, мы свои ничьи уже сыграли. Финляндию устроит ничья, нам нужна только победа, мы будем к ней стремиться.
- Ходят слухи, что матч с Боснией и Герцеговиной могут перенести из Львова в Киев. Это правда?
- Я слухами не живу. Это глупости. Все уже утверждено, будем играть в Львове.
- Была информация, что вы не хотели вызывать Караваева…
- Это полная чушь. Мы в отличных отношениях с Сашей. Все нормально, никого не слушайте.
Честно говоря, за полтора месяца в сборной столько о себе прочел. Вы так меня ненавидите, столько написали, что я от этого стал только сильнее. Спасибо вам.
- А почему вы решили, что о вас так много негативного пишут?
- Я уже не читаю. Мне опытные люди подсказали не читать. Я это сделал, и чувствую себя прекрасно.
Источник — Sport.ua
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Вині всі, журналісти, гравці, вболівальники, ….
Давайте відверто, прийшов, та героїчно розносить збірну, Малина, Караваєв, Зіна, …
Як прийшлв так і піде … а розрібати прийдеться комусь((
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Думаю, це прорахунок Павелки, так як невдало вибрали кандидата, враховуючи всі моральні нюансы нового тренера.
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Тепер те що будував Шева в команді «атмосферу» - нічого не залишилось. Зараз ще 2-3 лідера ЗУ відпаде і все, почнемо все з нуля((
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