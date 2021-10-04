Сухая ничья в Класичном, чудо-гол Довбика, дебют Юрченко в Десне

Тур прошел под знаком противостояния «Динамо» и «Шахтера». Интересный и зрелищный поединок двух лучших команд страны завершился нулевой ничьей, хотя моменты для взятия ворот были у обоих соперников. В итоге трехочковое расстояние между первым в турнирной таблице «Динамо» и вторым «Шахтером» сохранилось. В еще одном статусном поединке «Заря» без особых хлопот победила «Десну». «Ворскла», одержав третью победу кряду, в этот раз над «Ингульцом», забралась на третье место.

Цифры и факты. Важнейшие события 10-го тура УПЛ

Забег тура

Героем матча «Мариуполь» - «Рух» стал полузащитник гостей Климчук. Сначала Юрий «сделал» первый гол – его удар голкипер Кудрик отбил, но прямо на набегающего Таллеса. А спустя несколько минут Климчук уже отметился сам. И как! Он подхватил мяч еще на своей половине поля, промчал с ним до штрафной площади хозяев и в ближнем бою переиграл вратаря.

Откровение тура

Наша песня хороша – начинай сначала. В который уже раз в нынешнем сезоне главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич причину поражения своей команды объясняет отсутствием усиления. Вот и после «влета» в родных стенах «Руху» Остап Миронович продолжил резать сермяжную правду жизни: «Я неоднократно говорил, что нам необходимо усиление. Без серьезного и существенного усиления состава будут такие игры, как против «Руха». Одному 17 лет, другому 18 лет. Это дети. Отсюда и ошибки. Вот и все. На своих ошибках они будут учиться и расти как футболисты. Это не их вина, это естественный процесс. У них нет опыта».

Концепция Мариуполя себя исчерпала. Похоже, Маркевич выбросил белый флаг

Гол тура

Возможно, мяч, забитый Довбиком в ворота «Львова», сложно назвать по-футбольному красивым. Однако необычным – точно назвать нужно. Кроме того, что Артем отличился уже на второй минуте матча, он сделал это сумасшедшим ударом фактически с линии штрафной площади, под нулевым углом. Скорее всего, голкипер хозяев Ильющенков в том моменте либо был застигнут врасплох, либо допустил ошибку. Однако достоинств форварда «Днепра-1» это обстоятельство никак не умаляет.

Промах тура

Курьезный и одновременно грустный эпизод случился в самом конце матча «Львов» - «Днепр-1». На компенсированных минутах ко второму тайму форвард гостей Русин, пробежав полполя, выкатился на «свидание» с голкипером. Назарий обыграл Ильющенкова и пробивал в пустые ворота. Казалось, голу не миновать. Но увы для «днепрян», нападающий промазал. Вот вам и ответ на вопрос, почему Русин не является основным игроком даже в «Днепре-1».

Джокеры тура

На 57-й минуте матча «Колос» - «Черноморец» в составе хозяев вышли на поле Ситчинава и Ренан. А уже спустя минуту (!) эта парочка сотворила гол, который в итоге оказался победным. Грузинский нападающий сделал длинную передачу в центр штрафной площади, где расторопный бразилец сумел точно пробить в угол ворот мимо голкипера одесситов.

Столкновение тура

В начале второго тайма матча «Ворскла» - «Ингулец» случился неприятный эпизод. В борьбе за мяч столкнулись Пуцлин и Запорожец. Оба футболиста оказались на газоне, в обоих была окровавленная голова. К счастью, дело обошлось легким испугом. После вовремя оказанной медицинской помощи соперники продолжили игру.

Перекладина тура

Самое интересное в матче «Верес» - «Александрия» произошло уже в конце второго тайма. Сначала хозяева прочно прижали гостей к их штрафной площади, подав несколько опасных угловых. А затем убойный момент был уже у «Александрии». На первой компенсированной минуте Ковалец бил метров с семи, но угодил в перекладину.

Сейв тура

Уже в дебюте встречи «Заря» - «Десна» был назначен пенальти в ворота гостей. «Отличился» голкипер черниговцев Литовка, не по правилам атаковавший Громова. Сам напортачил, сам и исправил. Булеца с «точки» пробивал неплохо, но вратарь «сиверян» справился с этим ударом.

Дебют тура

На 77-й минуте поединка на «Славутич Арене» в составе «Десны» дебютировал Юрченко, заменивший Арвеладзе. По иронии судьбы Владлен провел свой первый матч за новую команду против своей бывшей. Но отметиться чем-то существенным полузащитник не успел.



ФК Десна

Выбор тура

Вишенкой на торте десятого тура стал матч на «Олимпийском», где «Динамо» принимало «Шахтер». И Луческу, и Де Дзерби накануне игры столкнулись с определенными кадровыми проблемами. И решали их достаточно интересно. В частности, наставник «Динамо» на левом фланге защиты выпустил Караваева (Миколенко не попал даже в заявку), а на острие атаки – Витиньо. У тренера «горняков» была головная боль по поводу единственного форварда – из-за травмы Траоре. В итоге на острие атаки сыграл Педриньо.

Матч тура



ФК Шахтер

Юбилейное, сотое по счету Класичне получилось «сухим». Но это отнюдь не значит, что неинтересным. Моменты были, причем у обеих ворот, и в обеих таймах. В первой половине встречи, уже в ее дебюте, Де Пена попал в штангу. У «горняков» хорошие моменты были у Патрика и Марлоса. Киевляне ответили моментами Шапаренко и Витиньо.

Динамо – Шахтер: хотелось Чапаева, получили шахматы

Во второй сорокапятиминутке тоже было на что посмотреть. Реальный шанс открыть счет имел Цыганков – Пятов выручил. «Горняки» могли вырвать победу уже в компенсированное время, но динамовцев спас Караваев, который выбил мяч из пустых ворот после удара Кривцова. В итоге ничья 0:0, которая сохранила трехочковое преимущество «бело-синих» над «оранжево-черными» в турнирной таблице.

Символическая сборная тура: Пятов – Додо, Забарный, Марлон, Караваев - Тилль, Сидорчук, Климчук, Патрик, Громов, - Довбик.