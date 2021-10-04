Цифры и факты. Важнейшие события 10-го тура УПЛ

Sport.ua cобрал главные события минувшего тура в статистическом разрезе

  • 04.10.2021 14:43
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Цифры и факты. Важнейшие события 10-го тура УПЛ
© ФК Динамо

Главные события десятого тура - в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» и «Шахтер» проводят 100-й матч между собой за годы независимости (ЧУ - 68, КУ - 16, СК - 14, ЕК - 2).

Динамовцы не могут одолеть горняков на своем поле 5 игр кряду (=2-3).

Общая беспроигрышная серия киевлян достигает 27 матчей (+22=5), а домашняя - 14 (+11=3).

Бело-синие не пропускают в общем 6 встреч подряд (553 минуты), а в родных стенах - 4 (373 минуты).

Завершаются две голевые серии «Динамо»: общая - из 10 игр и домашняя - из 13. Последний раз киевляне не забивали 5 мая 2021 года - 0:0 в гостях с «Мариуполем», а на своем поле 8 ноября 2020-го - 0:3 с… «Шахтером».

Прерывают свою забивную серию из 12 матчей и горняки. Последний раз оранжево-черные оставались на «сухом пайке» 25 апреля 2021 года - 0:2 в гостях с «Александрией».

«Шахтер» проводит 80-й безголевой матч в гостях.

Тарас Степаненко становится 5-м игроком за все годы, проведшим 350 матчей за «Шахтер» (ЧУ - 230, КУ - 31, СК - 11, ЕК - 78).

«Заря» одерживает 3-ю победу подряд, как в общем (мячи 9-0), так и на своем поле (мячи 6-0).

Общая сухая серия луганчан достигает 323-х минут, а домашняя - 307.

Артем Громов забивает 22-му клубу в УПЛ.

«Десна» проводит 100-й матч в чемпионатах Украины.

Подопечные Александра Рябоконя обновляют личный антирекорд, пропуская на чужих полях 9 игр кряду.

Мяч, забитый Сергеем Булецой, оказывается 100-м мяч, пропущенным в УПЛ Игорем Литовкой.

«Ворскла», одержавшая 3-ю победу подряд (мячи 6-0), празднует 40-ю крупную викторию в чемпионатах Украины.

Сухая серия полтавчан достигает 328 минут, а голевая домашняя - 11 матчей.

250-й поединок в карьере проводит Сергей Яворский (ЧУ - 222, КУ - 21, ЕК - 7).

Личный антирекорд обновляет «Ингулец», пропускающий в гостях 8 игр кряду.

Все три встречи между «Вересом» и «Александрией» в элитном дивизионе завершаются вничью.

80-ю мировую в УПЛ подписывает «Александрия», 20-ю нулевую - «Верес».

Ровенчане проводят 40-й сухой и 60-й безголевой матчи в чемпионатах Украины.

Красно-черные не пропускают в родных стенах 312 минут кряду.

«Днепр-1» побеждает «Львов» в общем 6 матчей подряд (мячи 18-8), а в гостях - во всех 4-х (мячи 10-3).

Артем Довбик становится автором 10-го гола днепрян в гостевых баталиях с сине-золотыми.

«Черноморец» пропускает в общем 10 матчей подряд, а на чужих полях - 11.

Мяч, забитый Евгением Смирным, оказывается 100-м, пропущенным «Колосом» в элитном дивизионе.

«Рух», который 10-й раз сыграл на «ноль» в УПЛ, прерывает свою «рекордную» 7-матчевую серию с пропущенными мячами. Последний раз черно-желтые оставались «сухими» на чужих полях 23 апреля 2021 года - 3:0 с… «Мариуполем».

Юрий Климчук, обойдя Даниила Кондракова, становится новым рекордсменом «Руха» по числу забитых мячей в чемпионатах Украины - 7.

70-й матч в УПЛ проводит Леонид Кучук (+31=19-20, 84-68).

«Мариуполь» терпит в общем 3-е поражение подряд (мячи 1-9), а дома - 4-е (мячи 6-11), повторяя личный антирекорд 12-летней давности.

Оранжево-синие пропускают 11 игр кряду.

Азовцы обходятся без голов во всех трех встречах с «Рухом».

Артем Габелок становится автором первого гола «Металлиста 1925» с пенальти.

«Минай» терпит 3-е поражение подряд, как в общем (мячи 1-5), так и на чужих полях (мячи 0-4).

Закарпатцы продлевают свои «рекордные» серии без побед: общую - до 8 матчей (=3-5), а гостевую - до 18 (=5-13).

Бело-голубые обновляют и еще один клубный антирекорд, пропуская на выезде 9 игр кряду.

«Минай», проведший 20-й безголевой матч в УПЛ, не может поразить ворота хозяев 307 минут кряду.

150-й матч в чемпионатах Украины проводят Владимир Адамюк («Днепр-1»), Кирилл Ковалец («Александрия») и Вячеслав Чурко («Колос»), 50-й - Иван Брикнер («Львов»), 1-й - Амилькар Коджови («Ворскла»).

В 3-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Владлен Юрченко («Десна»), во 2-м - Станислав Сорокин («Львов»).


ФК Десна

10-й мяч в УПЛ забивает Ренан Оливейра, 1-й - Ранжел (в 4-й игре) и Таллес (в 15-й).

Во 2-й команде элиты открывают голевой счет Артем Габелок («Металлист 1925») и Ренан Оливейра («Колос»).

1-й дубль в украинских чемпионатах делает Оливье Тилль (в 22-м матче).

Второй гол Оливье Тилля в ворота «Ингульца» оказывается 200-м по счету в сезоне-2021/22.

3-ю пенальтийскую дуэль из 16 выигрывает Игорь Литовка.

10-й матч в УПЛ проводит арбитр из Киева Алексей Деревинский, при судействе которого впервые побеждают гости.

10-й тур оказывается наименее результативным в сезоне-2020/21 - 12 голов (в среднем - 1,5 за игру). При этом меньше, чем в любом другом туре забивают хозяева - 8.

Рекордным в сезоне 10-й тур становится и по числу желтых карточек - 51.

Источник — Sport.ua

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