Динамо – Шахтер: хотелось Чапаева, получили шахматы

Валерий Василенко рецензирует главный матч полугодия в УПЛ

  • 04.10.2021 09:53
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Динамо – Шахтер: хотелось Чапаева, получили шахматы
© ФК Динамо Киев

После феерического Суперкубкового противостояния, в котором было много эмоций и не меньше забитых голов, хотелось продолжения «банкета» и в матче чемпионата между «Динамо» и «Шахтером». Но в этот раз игра наших грандов получилась совсем иной. Да и результат тоже. По горячим следам резюмируем и первое, то бишь счет на табло, и второе, то есть действия соперников.

1. Ее величество закономерность

Киевляне пробили по воротам соперника десять раз, дончане – на один удар меньше. По опасным моментам тоже приблизительное равенство: штанга после выстрела Де Пены и вынос мяча Караваевым из фактически пустых ворот после удара Кривцова. Да и по иным статистическим показателям игра получилась равной. 

К тому же, следует отметить и почти синхронную осторожную тактику тренеров. Ни Луческу, ни Де Дзерби рисковать не собирались. По-настоящему дончане включились лишь в последние десять минут игры. Но этого отрезка их доминирования оказалось мало, чтобы вырвать победу. Поэтому ничью можно считать заслуженной и закономерной. На победу никто не наиграл, чтобы там ни говорил после поединка тренер номинальных гостей. Впрочем, никто не наиграл и на поражение.

2. Луческу прогнозировано не форсировал события. А почему их не форсировал Де Дзерби?

«Бело-синие» за несколько дней пережили не самые приятные моменты. Началось все с Суперкубка, в котором они оказались биты «горняками». Продолжилось в Лиге чемпионов, где команда Луческу попала под настоящий каток команды Нагельсманна. Ясно, что можно вести речь об определенном спаде в игре чемпионов страны. В данной ситуации для Луческу главным было не проиграть и второй раз «Шахтеру». Поэтому киевский Мистер выбрал достаточно закрытый вариант игры, сделав ставку на плотную оборону и взаимоподстраховку в среднем блоке. Ну, а в атаке – как получится. Получится – хорошо, а не получится – ничего страшного: лишь бы не пропустили.

В итоге можем говорить, что хоть игровой план динамовского тренера и был незамысловатым, словно футбольный мяч, он оказался достаточно эффективным. На мой взгляд, Мирча имеет все основания быть довольным итоговым счетом.

Почему не рисковал Де Дзерби? Вопрос достаточно сложный. У меня на него ответ следующий: итальянец, выбирая между журавлем в небе и синицей в руке, выбрал синицу. И, наверное, имел на такой выбор полное право, потому что потерять можно было больше, чем найти, ведь в случае поражения расстояние между соперниками увеличилось бы до шести очков. А так – лишь три балла, которые позволяют говорить о том, что и волки сыты, и овцы целы.

3. Все равно, почему не было драйва?

Опять-таки, после Суперкубка логично было бы предположить, что команды снова выдадут повышенный градус противостояния. Но не было ни жестких стыков (по-настоящему), ни настоящих разборок, ни красных карточек. Да и по-настоящему красивых и реальных моментов у ворот тоже ведь, в общем-то, не было. Мне кажется, что помимо того, что оба наставника боялись рисковать, желая на подсознательном уровне сохранить статус-кво, нужно отметить и вот еще что. На мой взгляд, команды просто не могли выдать более экспрессивную, более зрелищную игру по причине банальной усталости. 

«Шахтер» выплеснул слишком много эмоций в Суперкубке – наверное, даже больше, чем того требовала ситуация. Все отлично в этом плане было у команды Де Дзерби и в игре ЛЧ против «Интера». То есть, в тех играх, где «горнякам» некуда было отступать, они выложились по максимуму. На третью энергозатратную попытку у них попросту не осталось моральных сил. 

Что же касается «Динамо», то в данном случае на более высокий уровень мотивации команды было сложно рассчитывать потому, что она сейчас попросту не способна его продуцировать. Мне кажется, то, что мы увидели в исполнении подопечных Луческу в десятом туре УПЛ – их нынешний максимум.

4. Интересные кадровые решения тренеров

У «Шахтера» надолго выбыл Траоре – главная сила команды в нападении. Кем заменить фактурного нападающего – действительно проблема для Де Дзерби. Итальянец поставил на Педриньо. Нельзя сказать, что прогадал, но и не «фонтан»: видно, что для бразильца это неродная позиция. А вот Матвиенко на «месте» Исмаили сыграл хорошо. Как и Кривцов в центре защиты.

У «Динамо» тоже определенные проблемы с форвардом. Честно говоря, я ожидал, что Луческу выставит с первых минут быстрого Супрягу. Но румынский тренер сделал ставку на Витиньо. Бразилец сыграл неплохо. Но не более того. А вот Караваев на «месте» Миколенко провел отличный поединок. 

5. Адекватное судейство

Признаться, я очень редко в последнее время на «отлично» оцениваю работу наших рефери. И имею на такое мнение немало оснований, ведь то пенальти «левый» поставят, то «телевизор» смотрят по несколько минут, то потеряют контроль над игрой. Но в этот раз хочу отдать должное рефери. На мое субъективное мнение, Александр Шандор отсудил классно: как «книжка» пишет. И давал играть, и пресекал нарушения, все шесть карточек – по делу, не «поплыл», не поддался на мелкие провокации футболистов и тренеров. В общем, игру не только не испортил, а оказался на высоте. 

Валерий Василенко, Sport.ua

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