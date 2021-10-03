Концепция Мариуполя себя исчерпала. Похоже, Маркевич выбросил белый флаг

После десяти туров, сыгранных командами в УПЛ-2021/22, главным аутсайдером чемпионата неожиданно для многих оказался «Мариуполь». Клуб, чьи финансы в последнее время никогда не пели романсы, сейчас не способен набирать больше очков, чем те коллективы, где есть проблемы с выплатой зарплат или инфраструктурой, а это априори кажется странным.

На путь перемен «Мариуполь» сознательно пошел летом 2020 года, когда отказался от услуг прежнего «рулевого» Александра Бабича, вместе с которым команду покинул ряд опытных исполнителей вроде Сергея Яворского, Руслана Фомина и Валерия Федорчука. Новым наставником приазовцев был назначен Остап Маркевич, в послужном списке которого до этого были лишь непродолжительные этапы работы с «Агробизнесом» и «Черноморцем», а также несколько лет в целом успешного сотрудничества с «Вильярреалом», где сын Мирона Маркевича отвечал за развитие и результаты юношеской команды.

Собственно, приход в «Мариуполь» Маркевича-младшего означал одно – в клубе решили сделать максимально возможную ставку на молодежь, причем немалую часть таких футболистов приазовцы, как и прежде, брали в аренду у «Шахтера». Руководство «Мариуполя» достаточно оптимистично видело перспективы развития команды под началом нового наставника, положительно оценивая его методы и подходы. В частности, вице-президент клуба Андрей Санин летом 2020 года обронил интересную фразу: «Если эту планету не погубит пандемия коронавируса, то, думаю, года через три мы будем играть в Лиге чемпионов».

Сам Остап Маркевич на старте работы с «Мариуполем» тоже выглядел в целом удовлетворенным условиями, которые ему обеспечили руководители. «У нас молодые ребята. С ними интересно работать мне как тренеру и моему тренерскому штабу», - заявлял Маркевич в августе 2020-го.

Однако прошел год, и в «Мариуполе» уже даже не заикаются о Лиге чемпионов. Более того, про еврокубки в целом приазовцам в их нынешней ситуации говорить не приходится. Кажется, что прежняя концепция, о которой столь бодро вещали клубные функционеры, себя исчерпала, а Остап Маркевич банально выбросил белый флаг. Мысль об этом сама собой пришла в голову, когда после поражения в десятом туре от «Руха» наставник «Мариуполя» заявил: «Без серьезного и существенного усиления состава мы и дальше будем видеть такую картину, как сегодня. Про что я неоднократно предупреждал. Ну, будем двигаться дальше. Никто не будет сейчас умирать от такой ситуации. Сложно найти слова, потому что я никогда в такой ситуации не оказывался, как и мой тренерский штаб. И парни привыкли побеждать. Никому не хочется существовать в таких условиях. Будем делать максимум. Есть причины и следствия, которые привели к такой ситуации».

На самом деле, романтизм в отношениях между «Мариуполем» и Маркевичем, кажется, окончательно выветрился еще после завершения минувшего сезона. Тогда приазовцы финишировали одиннадцатыми, хотя годом ранее Бабичу, по сути, не простили восьмой строчки в турнирной таблице, посчитав ее слишком низкой для команды с такой комплектацией и возможностями. Справедливости ради, у Маркевича-младшего действительно под рукой были игроки с меньшим опытом, из-за чего слишком строго оценивать результаты его труда в премьерном сезоне в УПЛ было бы неправильно. Однако столь провально начинать и второй год в «Мариуполе» - это уже слишком…

Причем Маркевич действительно публично предупреждал о том, что подобная ситуация может произойти. Спустя год после его слов об интересе к работе с молодыми ребятами, в августе 2021-го наставник «Мариуполя» был уже не столь рад подобной перспективе. В частности, после болезненного во всех отношениях поражения в шестом туре УПЛ-2021/22 от «Ингульца» (0:3), Остап Маркевич вполне четко обозначил свою позицию и видение ситуации: «Нам нужно в пожарном порядке усиление, и усиление не молодыми игроками, а теми, кто сможет вытянуть эту ситуацию. Я говорил, что нужно 3-4 игрока, но вижу, что нужно больше людей».

Иными словами, сам главный тренер «Мариуполя» признал, что одной лишь концепцией по развитию и взращиванию молодежи добиваться приемлемых результатов в современной УПЛ невозможно. Конкуренция в лиге, пусть как бы ее не критиковали недоброжелатели, с каждым сезоном все-таки растет, и сейчас все выглядит так, что в следующем году, когда, по словам Санина приазовцы должны будут замахнуться на путевку в Лигу чемпионов, в элитарном дивизионе украинского футбола будет еще больше по-настоящему амбициозных клубов, где вроде как все в порядке с финансами (речь, конечно, о «Металлисте», «Кривбассе» и «Полесье», которые на крейсерской скорости мчатся в УПЛ). А это значит, что «Мариуполю», если там не хайповали на тему еврокубков, уже сейчас нужно создавать и наигрывать крепкую команду, которая будет способна давать результат в обозримом будущем.



ФК Мариуполь

Остап Маркевич четко понимает, что при нынешней ситуации он не сможет обеспечить финиш команды в зоне еврокубков. Слова тренера про детей, которых не в чем обвинять, кажутся едва ли не призывом о помощи к руководству. Но пока последнее подписало для наставника только двоих легионеров с опытом – 31-летнего Стефана Спировски из Северной Македонии и 25-летнего Петара Босанчича из Хорватии, причем оба оформили краткосрочные контракты с приазовцами – до конца нынешнего сезона, и отнюдь не факт, что Маркевичу-младшему стоит рассчитывать на этих исполнителей в долгосрочной перспективе.

Не стоит ходить вокруг да около, чтобы не говорить очевидного – нынешний «Мариуполь» очень тесно связан с «Шахтером». И назначение Остапа Маркевича летом минувшего года выглядело вполне перспективно для боссов «горняков», так как этот специалист еще в Испании работал с молодежью, понимает зарубежные методы, и может помочь юношам в развитии. Однако даже «Шахтер» нынешнее положение дел в «Мариуполе» вряд ли может устраивать. Не для того «горняки» отдавали своих талантливых молодых футболистов в аренду, чтобы те ползли в хвосте турнирной таблицы. Так мотивацию к росту и развитию, а также хотя бы базовый менталитет победителей в 17-18 лет заполучить очень непросто, а вот махнуть рукой и потерять несколько месяцев карьеры – запросто.

Поэтому слухи о том, что балканских новичков для «Мариуполя» лично помогал заполучить Дарио Срна также выглядят вполне логично в аспекте сложившейся ситуации. Другой вопрос – смогут ли шесть футболистов, чей возраст равен или превышает 25 лет, вытянуть «Мариуполь» из столь незавидной ситуации, в которой оказалась эта команда? Хотя, конечно, не стоит забывать о все еще молодых, но достаточно опытных по меркам нашего чемпионата Максиме Чехе (48 матчей в УПЛ), Дмитрии Топалове (55 матчей в УПЛ), Олеге Кудрике (33 матча в УПЛ), Андрее Кулакове (43 матча в УПЛ) и Алексее Кащуке (40 матчей в УПЛ)…

Что правда, относительно будущего последнего в «Мариуполе» возникают вопросы. Не так давно Остап Маркевич то ли специально, то ли на эмоциях рассказал о ситуации вокруг Кащука: «Думаю, Алексею надо задуматься над тем, что он делает и для чего он в футболе. Так бесхарактерно и безвольно (играть – прим. авт.). Уже давали ему множество шансов. Наверное, все же надо давать их другим людям. Наверное, так остро, но уже хватит. Будут играть другие люди, те, которые хотят».

И это та самая проблема отсутствия мотивации к развитию, о которой чуть выше говорилось в аспекте молодых футболистов. Условный Кащук понимает, что перерос уровень нынешнего «Мариуполя», однако двигаться вместе с ним вперед команда не может – в ней опять появилось слишком много молодежи, которую сперва нужно подтянуть, а уж затем ставить более серьезные задачи. И это базовая проблема, с которой столкнулся Остап Маркевич, и которая пока не решаема на уровне руководства. Поэтому не стоит удивляться, если в ближайшее время в «Мариуполе» все-таки или изменят подход к развитию команды, или поменяют людей, отвечающих за результат…