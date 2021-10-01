10-й тур
Мариуполь
0 : 2
Рух Львов
01.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Остап МАРКЕВИЧ: «В обороне у нас одному 17 лет, другому – 18. Это дети!»

Главный тренер «Мариуполя» прокомментировал поражение в матче с «Рухом»

  • 01.10.2021 23:41
  • 352 просмотра
  • 7 комментариев
Остап МАРКЕВИЧ: «В обороне у нас одному 17 лет, другому – 18. Это дети!»
© Футбол 1/2/3. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение в матче с «Рухом» (0:2) в 10-м туре УПЛ:

«Что происходит с обороной? Ничего не происходит. Одному 17 лет, другому 18 лет. Что может произойти? Дети. Это дети. Это даже не молодые юноши, это дети. Вот и все. За счет таких ошибок они и будут учиться, добывать свою зрелость. К сожалению, мы сейчас свидетели этого. И болельщики, и тренерских штаб, но их невозможно за это обвинять. Они дети. У них нет опыта. Вот и все.

Много фолов? Это часть игра. Элемент оборонительного футбола. Просто совпадение. Что такое фол? Это какой-то минус? Фолы – это футбол. Замена Свитюхи? У него повреждение. Повредил колено. Мы были вынуждены его заменить.

Почему родные стены не помогают? Я не знаю, с чем это можно связать. Тяжело мне сказать. Это молодая команда, которая набирается опыта. Я не думаю, что здесь есть какие-то причины, дома или на выезде. Есть такая ситуация, будем из нее выходить. Нужно добиваться максимума еще в этом году.

Без серьезного и существенного усиления состава мы и дальше будем видеть такую картину, как сегодня. Про что я неоднократно предупреждал. Ну, будем двигаться дальше. Никто не будет сейчас умирать от такой ситуации. Сложно найти слова, потому что я никогда в такой ситуации не оказывался, как и мой тренерский штаб. И парни привыкли побеждать. Никому не хочется существовать в таких условиях. Будем делать максимум. Есть причины и следствия, которые привели к такой ситуации.

Пауза на матчи сборных поможет, конечно. Мы будем пытаться сделать все, чтобы изменить ситуацию. Хотя у нас 8 или 9 человек едет играть за сборную. Надеюсь, там они наберутся позитивных эмоций, который мы будем стараться поддерживать тут, в Мариуполе».

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
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    bullyUA
    bullyUA, 02.10.2021 00:22
    0
    Для особо одаренных состав Аякса:
    24 André Onana (21 Лет )
    Вратарь , 3,00 млн €
    5 Davinson Sánchez (20 Лет )
    Центр. защитник , 7,50 млн €
    36 Matthijs de Ligt (17 Лет )
    Центр. защитник , 1,00 млн €
    4 Jairo Riedewald (20 Лет )
    Левый защитник , 6,50 млн €
    2 Kenny Tete (21 Лет )
    Правый защитник , 5,50 млн €
    21 Frenkie de Jong (20 Лет )
    Центр. полузащитник , 750 тыс €
    30 Donny van de Beek (20 Лет )
    Центр. полузащитник , 2,00 млн €
    10 Davy Klaasse (24 Лет )
    Атак. полузащитник , 15,00 млн €
    45 Justin Kluivert (18 Лет )
    Левый Вингер , 1,00 млн €
    7 David Neres (20 Лет )
    Правый Вингер , 7,00 млн €
    25 Kasper Dolberg (19 Лет )
    Центральный нап. , 8,00 млн €
    Вы не поверите, но никто в Аяксе не говорит, что 17- 18 летние это дети.
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    Axel222
    online
    Axel222, 02.10.2021 00:14
    +1
    3 удара в сторону ворот Руха за весь матч.Тут никакая оборона не поможет.
    Походу тренер дите.Игрушку дали, а как ей пользоваться папа не показал.И авторежим в реальности не работает.
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    BekXan
    BekXan, 02.10.2021 00:09
    0
    А шож вы понабирали чужих детей в аренду а свои на лавке?Аренда закончиться что делать будите снова пачку где то брать?А команду наигрывать?Что ты балван что руководство !
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    bullyUA
    bullyUA, 02.10.2021 00:00
    -2
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 23:58
    есть ментальные переростки в 18, но в основном они не готовы выступать на таком уровне.
    Расскажи это в Аяксе.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 23:58
    0
    есть ментальные переростки в 18, но в основном они не готовы выступать на таком уровне.
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    bullyUA
    bullyUA, 01.10.2021 23:51
    0
    Все нормально. Место Мариуполя в первой лиге. Кстати, а сколько лет защитникам Динамо? Забарному, Попову, Сироте?
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    avk2307
    avk2307, 01.10.2021 23:48
    +2
    Странный он, а перед сезоном он этого не знал?
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