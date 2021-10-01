Остап МАРКЕВИЧ: «В обороне у нас одному 17 лет, другому – 18. Это дети!»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение в матче с «Рухом» (0:2) в 10-м туре УПЛ:

«Что происходит с обороной? Ничего не происходит. Одному 17 лет, другому 18 лет. Что может произойти? Дети. Это дети. Это даже не молодые юноши, это дети. Вот и все. За счет таких ошибок они и будут учиться, добывать свою зрелость. К сожалению, мы сейчас свидетели этого. И болельщики, и тренерских штаб, но их невозможно за это обвинять. Они дети. У них нет опыта. Вот и все.

Много фолов? Это часть игра. Элемент оборонительного футбола. Просто совпадение. Что такое фол? Это какой-то минус? Фолы – это футбол. Замена Свитюхи? У него повреждение. Повредил колено. Мы были вынуждены его заменить.

Почему родные стены не помогают? Я не знаю, с чем это можно связать. Тяжело мне сказать. Это молодая команда, которая набирается опыта. Я не думаю, что здесь есть какие-то причины, дома или на выезде. Есть такая ситуация, будем из нее выходить. Нужно добиваться максимума еще в этом году.

Без серьезного и существенного усиления состава мы и дальше будем видеть такую картину, как сегодня. Про что я неоднократно предупреждал. Ну, будем двигаться дальше. Никто не будет сейчас умирать от такой ситуации. Сложно найти слова, потому что я никогда в такой ситуации не оказывался, как и мой тренерский штаб. И парни привыкли побеждать. Никому не хочется существовать в таких условиях. Будем делать максимум. Есть причины и следствия, которые привели к такой ситуации.

Пауза на матчи сборных поможет, конечно. Мы будем пытаться сделать все, чтобы изменить ситуацию. Хотя у нас 8 или 9 человек едет играть за сборную. Надеюсь, там они наберутся позитивных эмоций, который мы будем стараться поддерживать тут, в Мариуполе».