Мариуполь – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 30.09.2021 12:10
  • 82 просмотра
  • 1 комментарий
Мариуполь – Рух. Текстовая трансляция матча
© УПЛ

В пятницу, 1-го октября, состоится поединок десятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь » будет принимать «Рух». Матч пройдет в Мариуполе на стадионе им. В. Бойко и начнется в 19:30.

Приазовцы пока что совсем не радуют своих болельщиков - команда никак не может подняться со дна турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Остапа Маркевича всего 4 очка. В минувшем туре «Мариуполь» вновь проиграл. На сей раз «Александрии» - 1:2.

Львовяне также «звезд с неба не ловят». «Рух» расположился на 11 месте, имея в своем активе 8 очков. Интересно, что из 6 забитых командой голов, 3 в активе Андрея Борячука. А в минувшем туре команда Леонида Кучука дома уступила «Динамо» - 0:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Мариуполь

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 30.09.2021 12:18
    0
    вот это будет интересный матч !!!
    не то что игры с какими-то типа топами Интерами, Бавариями, Ромами и т.п.
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