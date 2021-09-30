В пятницу, 1-го октября, состоится поединок десятого тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Мариуполь » будет принимать «Рух». Матч пройдет в Мариуполе на стадионе им. В. Бойко и начнется в 19:30.

Приазовцы пока что совсем не радуют своих болельщиков - команда никак не может подняться со дна турнирной таблицы УПЛ. У подопечных Остапа Маркевича всего 4 очка. В минувшем туре «Мариуполь» вновь проиграл. На сей раз «Александрии» - 1:2.



Львовяне также «звезд с неба не ловят». «Рух» расположился на 11 месте, имея в своем активе 8 очков. Интересно, что из 6 забитых командой голов, 3 в активе Андрея Борячука. А в минувшем туре команда Леонида Кучука дома уступила «Динамо» - 0:2.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Мариуполь