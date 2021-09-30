В пятницу, 1 октября, в стартовом матче 10-го тура «Мариуполь» будет принимать «Рух», которому азовцы еще голов в УПЛ не забивали. Вместе с тем, безвыигрышный гостевой клубный антирекордный сериал львовского клуба продолжается в чемпионате 7 игр: три ничьи и четыре поражения.

Мариуполь

После поражения в прошлом туре от «Александрии» азовцы опустились на дно турнирной таблицы. В целом, «Мариуполь» неудачно провел этот отрезок нынешнего сезона, потерпев семь поражений в 9-ти матчах. В последнем туре в составе азовского клуба дебютировали два опытных легионера – македонец Спировский, который отметил свой дебют в УПЛ голом, и хорват Босанчич. Однако, команда Остапа Маркевича не сумела избежать поражения от александрийцев.

К новой встрече с «Рухом» клуб из Мариуполя подошел с существенной кадровой потерей. Из-за перебора желтых карточек пропустит матч капитан азовцев Мишнев. «Мариуполь» пропускает голы в каждом матче нынешнего чемпионата, однако место в воротах постоянно занимает Кудрик, а Турбаевский был задействован только в кубковой игре с «Волынью». В матче с «Рухом» мариупольцы могут забить 700-й (!) гол в УПЛ (еще 1 мяч).

Рух

В дальний Мариуполь футболисты «Руха» отправились не в лучшем настроении, имея за спиной два подряд поражения в чемпионате. Поэтому «желто-черные» настроены наконец прервать свою затяжную безвыигрышную гостевую серию в УПЛ, которая началась 28 апреля, когда у руля команды еще находился Иван Федык, и тянется 7 матчей - три ничьи и четыре поражения. Интересно, что последний раз «Рух» праздновал выездную викторию 23 апреля именно в матче с «Мариуполем», разгромив азовцев со счетом 3:0.

В пятницу в составе «Руха» не будет участвовать в игре ключевой игрок команды Белый, в пассиве которого также четыре предупреждения в чемпионате. Зато отбыл дисквалификацию руховец Федорчук, который в свое время провел за «Мариуполь» в УПЛ 49 игр (4 гола). Вот предматчевое мнение Федорчука: «То, что «Мариуполь» на дне турнирной таблицы - это нехватка опыта. Но по игре заметно, что у них неплохие атакующие игроки. Для нас самое главное - не пропустить их контратаки. Мы уважаем соперника, но едем в Мариуполь побеждать».

История встреч

Соперники проведут свой лишь третий матч в УПЛ. Первая игра состоялась в прошлом сезоне во Львове и завершилась вничью со счетом 0:0. Матч второго круга в Мариуполе завершился победой гостей с убедительным счетом 3:0. Кстати, «Рух» одну из 3-х своих самых крупных побед в УПЛ одержал именно в этой игре с «Мариуполем». Еще одна встреча состоялась в 2019-м в рамках третьего предварительного раунда Кубка Украины. Тогда еще винниковский «Рух» проиграл «Мариуполю» со счетом 0:1.

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Босанчич, Мампасси, Меличенко, Чех, Петерман, Спировский, Топалов, Кащук, Кулаков.

«Рух»: Панькив, Стаменкович, Мысык, Гагун, Сыч, Федорчук, Мартинюк, Притула, Климчук, Бойчук, Борячук.

Прогноз на противостояние

«Мариуполь» настроен только побеждать, чтобы покинуть последнюю строчку в турнирной таблице. С другой стороны, «Руху» нельзя проигрывать, потому что тогда расстояние руховцев от азовцев уменьшится до одного очка. Спрогнозируем, что итогом противостояния в Мариуполе будет ничейный результат.

1 октября, пятница