10-й тур
Мариуполь
0 : 2
Рух Львов
01.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Третье поражение кряду. Мариуполь дома уступил Руху

Подопечные Остапа Маркевича обновили свой антирекорд по желтым карточкам

  • 01.10.2021 21:24
  • 1746 просмотров
  • 13 комментариев
Третье поражение кряду. Мариуполь дома уступил Руху
© ФК Мариуполь

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич по сравнению с прошлым туром сделал существенные кадровые перестановки в стартовом составе. Вместо Кащука, Босанчича и дисквалифицированного Мишнева на поле вышли Свитюха, Удод и Очеретько. Еще больше кадровых ротаций сделал Леонид Кучук. Вместо Гагуна, Бойчука, Борячука, Притулы и дисквалифицированного Белого в игру вступили Кондраков, Стаменкович, Таллес, Рунич и Федорчук.

Оба соперника активно начали этот поединок. Первый опасный момент игры возник с участием Свитюхи, который на правом фланге обыграл Мысыка и мощно пробил в ближний угол, но Панькив перевел мяч на угловой. Гости ответили ударом в створ ворот Климчука, и Кудрик со второй попытки укротил мяч.

Игровых столкновений было достаточно, и арбитру часто приходилось делать игрокам предупреждения. В середине тайма «Руху» удалось открыть счет. Кудрик неудачно отбил мяч после дальнего удара Климчука, и первым на добивание успел Таллес. Для бразильца, кстати, это был первый гол в УПЛ (в 15-й игре).

Но на этом неприятности для азовцев не закончились. Климчук почти от центральной линии поля совершил рейд по левому краю в штрафную соперника и технично пробил низом мимо Кудрика в ближний угол ворот. Второй гол добавил еще большей уверенности игрокам «Руха», которые подолгу контролировали мяч. Мариупольцы пытались действовать на контратаках, но моментов у ворот Панькива не возникало.

Второй тайм активнее начал «Мариуполь» и это не удивительно, учитывая турнирное положение клуба. Однако, игроки «Руха» почти всей командой встречали развитие атак хозяев и удачно их разрушали. Один из выпадов азовцев завершился опасной передачей от Топалова, но Кулаков не сумел замкнуть передачу партнера.

Могли забить гол и игроки львовского клуба, когда Борячук после паса Климчука пробил рядом с рамкой ворот своего бывшего клуба. Реальную возможность восстановить интригу в матче имел Шостак, но после паса Драмбаева пробил низом рядом со штангой. Так что, и в матче с «Рухом» игроки «Мариуполя» не сумели открыть счет домашних очков в нынешнем чемпионате.

Игроки «Мариуполя» и далее не могут забить хотя бы один гол в ворота «Руха» - уже в 3-й игре УПЛ. Завершился безвыигрышный гостевой клубный рекордный сериал «Руха», который длился в чемпионатах 7 игр: три ничьи и четыре поражения. А пропускная серия «Мариуполя» увеличилась в УПЛ до 11 игр - 26 голов.

Украинская Премьер-лига. 10 тур.

«Мариуполь» - «Рух» - 0:2

 Таллес, 25, Климчук, 37

 Меличенко, 3, Удод, 18, Топалов, 20, Мампасси, 28, Сыч, 55, Шостак, 61 - Климчук, 3, Стаменкович, 46

«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Мампасси (Босанчич, 71) Удод, Меличенко (Драмбаев, 75), Чех, Спировский (Хромей, 46), Очеретько, Топалов, Свитюха (Шостак, 46), Кулаков

«Рух»: Панькив, Кондраков (Борячук, 59), Сыч, Федорчук, Таллес (Притула, 65), Климчук, Стаменкович, Мысык, Карасюк (Кухарук, 75), Мартынюк, Рунич (Бойчук, 65)

Арбитр: Алексей Деревинский, Киев

Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь)

МАРИУПОЛЬ-РУХ. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча
37' ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
25' ГОЛ ! Мяч забил Бренер Таллес (Рух Львов).

Юрий Назаркевич, Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Holiday
    online
    Holiday, 01.10.2021 22:45
    0
    avk2307, 01.10.2021 22:39
    Результат прогнозируемый. Но все таки постарались в Мариуполе и специально для Руха оперативно стадион "починили", а для Шахтера не смогли).
    Запроси план-график и смету работ. До октября то погода была отличная. А тут могут и дожди зарядить. А?
    Ссылка
    avk2307
    avk2307, 01.10.2021 22:39
    -1
    Результат прогнозируемый. Но все таки постарались в Мариуполе и специально для Руха оперативно стадион "починили", а для Шахтера не смогли).
    Ссылка
    Holiday
    online
    Holiday, 01.10.2021 22:35
    0
    Віталій Ткачук, 01.10.2021 21:49
    Коли було 12 клубів, то Маріуполь тягнули в першу шістку, щоб постачали очки господарям. Зараз будка непотрібна: вони ще в минулому сезоні мали вилітати.
    Дождёмся двух подряд игр Мариуполь - Динамо.
    Ссылка
    Holiday
    online
    Holiday, 01.10.2021 22:33
    0
    Это не лпей-офф и не группа. Это длительный путь чемпионата. Вот обыграли Колос и полетели. А сколько в том сезоне дома проиграли Ливерпуль и МЮ? Это около 15% ВСЕХ игр!
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    WildeKater
    WildeKater, 01.10.2021 22:32
    0
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 22:15
    самое главное развитие футбола это минай и львив в пердиве
    Два самостоятельных клуба хуже чем один который выполняет роль приёмника для обкатки?
    Если кому-то и надо в пердив, а лучше во втордив, так это Мариуполю и судя по этому сезону Черноморцу.
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 22:15
    -3
    WildeKater, 01.10.2021 22:14
    Неужели Остап таки внесёт вклад в развитие украинского футбола и выведет арендуполь в первую лигу.
    самое главное развитие футбола это минай и львив в пердиве
    Ссылка
    WildeKater
    WildeKater, 01.10.2021 22:14 (изменен)
    0
    Неужели Остап таки внесёт вклад в развитие украинского футбола и выведет арендуполь в первую лигу.
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 22:13
    0
    Вадим Максимов, 01.10.2021 21:27
    Марику пора уже с первую лигу. Шахтер перестал давать нормальных игроков в аренду, так как самуму нужны....
    ещё даже половина сезона не прошла, а вы уже куда-то посылаете марик. сам же знаешь что зимой будут новые "трансферы".
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 01.10.2021 21:49
    +3
    FunnyCat_, 01.10.2021 21:37
    Прекрасно
    Ждём Мариуполь в пердиве где ему и место
    Коли було 12 клубів, то Маріуполь тягнули в першу шістку, щоб постачали очки господарям. Зараз будка непотрібна: вони ще в минулому сезоні мали вилітати.
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 01.10.2021 21:40
    +2
    Та нормальний склад в будки. Може Остап лівий пасажир?
    Ссылка
    FunnyCat_
    online
    FunnyCat_, 01.10.2021 21:37
    +7
    Прекрасно
    Ждём Мариуполь в пердиве где ему и место
    Ссылка
    Вадим Максимов
    Вадим Максимов, 01.10.2021 21:27
    +9
    Марику пора уже с первую лигу. Шахтер перестал давать нормальных игроков в аренду, так как самуму нужны....
    Ссылка
    PFCLviv
    online
    PFCLviv, 01.10.2021 21:25
    +10
    Молодці Рухівці! Шахтар 2 на колінах!
    Ссылка
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