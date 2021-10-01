Третье поражение кряду. Мариуполь дома уступил Руху

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич по сравнению с прошлым туром сделал существенные кадровые перестановки в стартовом составе. Вместо Кащука, Босанчича и дисквалифицированного Мишнева на поле вышли Свитюха, Удод и Очеретько. Еще больше кадровых ротаций сделал Леонид Кучук. Вместо Гагуна, Бойчука, Борячука, Притулы и дисквалифицированного Белого в игру вступили Кондраков, Стаменкович, Таллес, Рунич и Федорчук.

Оба соперника активно начали этот поединок. Первый опасный момент игры возник с участием Свитюхи, который на правом фланге обыграл Мысыка и мощно пробил в ближний угол, но Панькив перевел мяч на угловой. Гости ответили ударом в створ ворот Климчука, и Кудрик со второй попытки укротил мяч.

Игровых столкновений было достаточно, и арбитру часто приходилось делать игрокам предупреждения. В середине тайма «Руху» удалось открыть счет. Кудрик неудачно отбил мяч после дальнего удара Климчука, и первым на добивание успел Таллес. Для бразильца, кстати, это был первый гол в УПЛ (в 15-й игре).

Но на этом неприятности для азовцев не закончились. Климчук почти от центральной линии поля совершил рейд по левому краю в штрафную соперника и технично пробил низом мимо Кудрика в ближний угол ворот. Второй гол добавил еще большей уверенности игрокам «Руха», которые подолгу контролировали мяч. Мариупольцы пытались действовать на контратаках, но моментов у ворот Панькива не возникало.

Второй тайм активнее начал «Мариуполь» и это не удивительно, учитывая турнирное положение клуба. Однако, игроки «Руха» почти всей командой встречали развитие атак хозяев и удачно их разрушали. Один из выпадов азовцев завершился опасной передачей от Топалова, но Кулаков не сумел замкнуть передачу партнера.

Могли забить гол и игроки львовского клуба, когда Борячук после паса Климчука пробил рядом с рамкой ворот своего бывшего клуба. Реальную возможность восстановить интригу в матче имел Шостак, но после паса Драмбаева пробил низом рядом со штангой. Так что, и в матче с «Рухом» игроки «Мариуполя» не сумели открыть счет домашних очков в нынешнем чемпионате.

Игроки «Мариуполя» и далее не могут забить хотя бы один гол в ворота «Руха» - уже в 3-й игре УПЛ. Завершился безвыигрышный гостевой клубный рекордный сериал «Руха», который длился в чемпионатах 7 игр: три ничьи и четыре поражения. А пропускная серия «Мариуполя» увеличилась в УПЛ до 11 игр - 26 голов.

Украинская Премьер-лига. 10 тур.

«Мариуполь» - «Рух» - 0:2

Таллес, 25, Климчук, 37

Меличенко, 3, Удод, 18, Топалов, 20, Мампасси, 28, Сыч, 55, Шостак, 61 - Климчук, 3, Стаменкович, 46

«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Мампасси (Босанчич, 71) Удод, Меличенко (Драмбаев, 75), Чех, Спировский (Хромей, 46), Очеретько, Топалов, Свитюха (Шостак, 46), Кулаков

«Рух»: Панькив, Кондраков (Борячук, 59), Сыч, Федорчук, Таллес (Притула, 65), Климчук, Стаменкович, Мысык, Карасюк (Кухарук, 75), Мартынюк, Рунич (Бойчук, 65)

Арбитр: Алексей Деревинский, Киев

Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь)

МАРИУПОЛЬ-РУХ. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА