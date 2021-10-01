1 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ, в котором «Мариуполь» проиграл «Руху» (0:2).
Мариуполь – Рух – 0:2. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Таллес, 25 мин.
ГОЛ! 0:2. Климчук, 37 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрий Климчук (Рух Львов).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Бренер Таллес (Рух Львов).
Источник — Sport.ua
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