Срна пригласил в Мариуполь балканских легионеров

Директор по футболу «Шахтера» получит процент в случае продажи

  • 24.09.2021 12:58
  • 1988 просмотров
  • 4 комментария
Срна пригласил в Мариуполь балканских легионеров
© ФК Мариуполь

«Мариуполь» вчера подписал двух футболистов представителей Балкан - хорватского защитника Петара Босанчича и полузащитника сборной Македонии Стефана Спировски.

Инициатором их появления в Украине стал экс-защитник «Шахтера» и директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна. Оба футболиста приехали в Украину в статусе свободных агентов.

По имеющейся информации, если в их услугах в дальнейшем будут заинтересованы другие клубы, хорватский функционер получит свой процент от их продажи.

Напомним, что «Мариуполь» давно имеет партнерские отношения с донецким клубом. Многие молодые игроки «Шахтера» сейчас выступают за азовский клуб на правах аренды.

В текущем сезоне УПЛ «Мариуполь» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(9 голосов)

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Комментарии
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    Phantom1993
    Phantom1993, 24.09.2021 14:05
    0
    Мариуполь команда г..., Неужели Маркевтчу приятно там работать?
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    turist86
    turist86, 24.09.2021 14:01
    0
    Думкою Остапа Маркевича ніхто не цікавиться
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    Михаил Степанов
    online
    Михаил Степанов, 24.09.2021 13:24
    +6
    Ха-ха-ха...Мало то что "Мариуполь" имеют как хотят, теперь еще будут иметь с его трансферов!))
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    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 24.09.2021 13:02
    +12
    Палкин проводит собеседование с тренером Мариуполя
    Сырна туда везёт игроков
    Независимый клуб однозначно, этот Мариуполь
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