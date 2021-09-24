Срна пригласил в Мариуполь балканских легионеров

«Мариуполь» вчера подписал двух футболистов представителей Балкан - хорватского защитника Петара Босанчича и полузащитника сборной Македонии Стефана Спировски.

Инициатором их появления в Украине стал экс-защитник «Шахтера» и директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна. Оба футболиста приехали в Украину в статусе свободных агентов.

По имеющейся информации, если в их услугах в дальнейшем будут заинтересованы другие клубы, хорватский функционер получит свой процент от их продажи.

Напомним, что «Мариуполь» давно имеет партнерские отношения с донецким клубом. Многие молодые игроки «Шахтера» сейчас выступают за азовский клуб на правах аренды.

В текущем сезоне УПЛ «Мариуполь» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.