Срна пригласил в Мариуполь балканских легионеров

«Мариуполь» вчера подписал двух футболистов представителей Балкан - хорватского защитника Петара Босанчича и полузащитника сборной Македонии Стефана Спировски.
Инициатором их появления в Украине стал экс-защитник «Шахтера» и директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна. Оба футболиста приехали в Украину в статусе свободных агентов.
По имеющейся информации, если в их услугах в дальнейшем будут заинтересованы другие клубы, хорватский функционер получит свой процент от их продажи.
Напомним, что «Мариуполь» давно имеет партнерские отношения с донецким клубом. Многие молодые игроки «Шахтера» сейчас выступают за азовский клуб на правах аренды.
В текущем сезоне УПЛ «Мариуполь» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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