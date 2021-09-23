ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь подписал двух легионеров

Клуб УПЛ «Мариуполь» объявил о подписании двух легионеров: команду пополнил хорватский защитник Петар Босанчич и хавбек сборной Северной Македонии Стефан Спировски.
Оба получили контракты до конца сезона.
Босанчич последние сезоны выступал за хорватскую «Истру». Спировски играл на Кипре за АЕК.
Ранее наставник «Мариуполя» Остап Маркевич требовал у руководства подписать опытных игроков.
Источник — ФК Мариуполь
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