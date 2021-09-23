ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь подписал двух легионеров

Петар Босанчич и Стефан Спировски перебрались в УПЛ

  • 23.09.2021 10:10
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Мариуполь подписал двух легионеров
© fcmariupol.com

Клуб УПЛ «Мариуполь» объявил о подписании двух легионеров: команду пополнил хорватский защитник Петар Босанчич и хавбек сборной Северной Македонии Стефан Спировски.

Оба получили контракты до конца сезона.

Босанчич последние сезоны выступал за хорватскую «Истру». Спировски играл на Кипре за АЕК.

Ранее наставник «Мариуполя» Остап Маркевич требовал у руководства подписать опытных игроков.

Источник — ФК Мариуполь

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    pricolist
    pricolist, 23.09.2021 10:24
    0
    Спорт юа, а написать возраст хотя бы, статистику, не судьба?
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