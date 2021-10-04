ОФИЦИАЛЬНО. Бущан и Забарный продлили контракты с Динамо на 5 лет

Вратарь Георгий Бущан и центральный защитник Илья Забарный подписали новые 5-летние контракты с «Динамо» Киев.

Георгий Бущан перешел в динамовскую академию в 14-летнем возрасте, а впервые попал в заявку команды в декабре 2011 года. Дебют Бущана за основную команду «Динамо» состоялся 20 августа 2017 года в поединке чемпионата Украины против «Стали».

В нынешнем сезоне Бущан принял участие в 7 поединках чемпионата Украины, в которых пропустил 2 мяча. Является игроком национальной сборной Украины, был основным вратарем на Евро-2020 (5 матчей), где национальная команда дошла до четвертьфинала.

Илья Забарный родился в Киеве, воспитанник ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского. Впервые в заявку основной команды «Динамо» в официальном матче был включен 15 марта 2020 года. Полноценный же дебют произошел 11 сентября 2020 года, в домашнем матче с «Десной» (0:0). Стал вторым самым молодым дебютантом команды в еврокубках.

В нынешнем сезоне Забарный принял участие в 9 поединках чемпионата Украины. Выступал за молодежную сборную Украины, является футболистом национальной сборной.

ФК «Динамо» Киев пожелал игрокам завоевать как можно больше трофеев и титулов в составе команды.