ОФИЦИАЛЬНО. Бущан и Забарный продлили контракты с Динамо на 5 лет

Вратарь и центральный защитник подписали новые соглашения с клубом

  • 04.10.2021 20:20
  • 1050 просмотров
  • 10 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Бущан и Забарный продлили контракты с Динамо на 5 лет
© ФК Динамо Киев. Илья Забарный

Вратарь Георгий Бущан и центральный защитник Илья Забарный подписали новые 5-летние контракты с «Динамо» Киев.

Георгий Бущан перешел в динамовскую академию в 14-летнем возрасте, а впервые попал в заявку команды в декабре 2011 года. Дебют Бущана за основную команду «Динамо» состоялся 20 августа 2017 года в поединке чемпионата Украины против «Стали».

В нынешнем сезоне Бущан принял участие в 7 поединках чемпионата Украины, в которых пропустил 2 мяча. Является игроком национальной сборной Украины, был основным вратарем на Евро-2020 (5 матчей), где национальная команда дошла до четвертьфинала.

Илья Забарный родился в Киеве, воспитанник ДЮФШ «Динамо» имени Валерия Лобановского. Впервые в заявку основной команды «Динамо» в официальном матче был включен 15 марта 2020 года. Полноценный же дебют произошел 11 сентября 2020 года, в домашнем матче с «Десной» (0:0). Стал вторым самым молодым дебютантом команды в еврокубках.

В нынешнем сезоне Забарный принял участие в 9 поединках чемпионата Украины. Выступал за молодежную сборную Украины, является футболистом национальной сборной.

ФК «Динамо» Киев пожелал игрокам завоевать как можно больше трофеев и титулов в составе команды.

Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Андрій Машко
    online
    Андрій Машко, 04.10.2021 20:51
    0
    Продовжили своє Рабство в суркіса
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 04.10.2021 20:50
    0
    Don Sergio, 04.10.2021 20:49
    Похоже как будто нет стремления прогрессировать и играть на топ уровне, если заключают на 5 лет
    Развпятьлетние и топ уровень?
    Ссылка
    BestOf
    BestOf, 04.10.2021 20:49
    -1
    Face Control, 04.10.2021 20:43
    Шахтёр делает подачки примерно раз в 5 лет.
    Следующие два туда донецкие играют с Зарей и Ворсклой. Второе место под угрозой
    Ссылка
    Don Sergio
    online
    Don Sergio, 04.10.2021 20:49
    0
    Похоже как будто нет стремления прогрессировать и играть на топ уровне, если заключают на 5 лет
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 04.10.2021 20:43
    -4
    BestOf, 04.10.2021 20:42
    Успехов в составе чемпионов Украины
    Шахтёр делает подачки примерно раз в 5 лет.
    Ссылка
    BestOf
    BestOf, 04.10.2021 20:42
    +2
    Успехов в составе чемпионов Украины
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 04.10.2021 20:40
    -4
    Nadiia Shamli, 04.10.2021 20:36
    если быть откровенным Бущан и так никому ненужен был
    Это да...
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 04.10.2021 20:36
    -6
    Face Control, 04.10.2021 20:29
    Пропали считай.
    если быть откровенным Бущан и так никому ненужен был
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 04.10.2021 20:29
    -8
    Пропали считай.
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 04.10.2021 20:26
    +5
    Супер , удачи ребятам
    Ссылка
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