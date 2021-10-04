ПЕТРАКОВ: «Зинченко сам виноват в своей травме. Теперь будет лечиться»

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков во время пресс-конференции рассказал о том, кто из его подопечных травмирован накануне матчей отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии и Герцеговины (9 и 12 октября соответственно):

«Очень жаль, что выбыл Виталий Миколенко. Его сегодня обследовали, приводящая мышца. Виталий Буяльский, у него тоже надрыв мышцы, две недели. Дениса Бойко не будет по семейным обстоятельствам. И не могу сказать по Игоряю Харатину и Андрею Ярмоленко, они еще едут.

С Зинченко я говорил, он извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Он приступит к работе только 8 – 10 октября. Он сам виноват в этом, получил травму в матче с «РБ Лейпциг», но у него такой характер, что он не может просить замену. Теперь будет лечиться. Он хороший парень, очень порядочный человек».