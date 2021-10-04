ПЕТРАКОВ: «Зинченко сам виноват в своей травме. Теперь будет лечиться»

Наставник сборной Украины – о травмах своих подопечных

  • 04.10.2021 19:43
  • 3832 просмотра
  • 5 комментариев
ПЕТРАКОВ: «Зинченко сам виноват в своей травме. Теперь будет лечиться»
© УАФ. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков во время пресс-конференции рассказал о том, кто из его подопечных травмирован накануне матчей отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии и Герцеговины (9 и 12 октября соответственно):

«Очень жаль, что выбыл Виталий Миколенко. Его сегодня обследовали, приводящая мышца. Виталий Буяльский, у него тоже надрыв мышцы, две недели. Дениса Бойко не будет по семейным обстоятельствам. И не могу сказать по Игоряю Харатину и Андрею Ярмоленко, они еще едут.

С Зинченко я говорил, он извиняется, расстроен, что не может помочь сборной. Он приступит к работе только 8 – 10 октября. Он сам виноват в этом, получил травму в матче с «РБ Лейпциг», но у него такой характер, что он не может просить замену. Теперь будет лечиться. Он хороший парень, очень порядочный человек».

Источник — Sport.ua

(27 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    syrkis-shybkis
    syrkis-shybkis, 04.10.2021 20:39
    0
    Буяльский был травмирован,с Шахтой вышел теперь опять типа травма?
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    Heyter
    Heyter, 04.10.2021 20:32
    -4
    Петраков!! Малина где???
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    lenares85
    online
    lenares85, 04.10.2021 20:12
    +11
    Виноват потому что мог пойти на замену а так усугубил но такой игрок будет до последнего играть в интерьвю все ж есть. А так он говорит что Зина хороший
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    Frankov11
    online
    Frankov11, 04.10.2021 20:04
    -11
    Зинчеко виноват,зато пуяльский у него герой.
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    Сергей Романчиков
    online
    Сергей Романчиков, 04.10.2021 19:56
    -11
    Сам виноват,но он очень хороший...Кумарит этот тренерок
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