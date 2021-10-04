ПЕТРАКОВ: Малиновский? Пишут, я подонок, должен на колени встать перед ним

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков во время пресс-конференции ответил на вопрос о том, почему не вызвал на ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии и Герцеговины (9 и 12 октября соответственно) Руслана Малиновского:
«Я думал, это будет первый вопрос. Вся страна не может спать, все время только Малиновский. Какой подонок Петраков, он должен позвонить и извиниться перед ним, на колени встать и так далее.
Всю правду насчет Малиновского я уже сказал. Но правда в нашей стране никому не нужна. В нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего не буду говорить».
Источник — Sport.ua
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