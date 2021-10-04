ПЕТРАКОВ: Малиновский? Пишут, я подонок, должен на колени встать перед ним

Наставник сборной Украины – о ситуации вокруг Руслана Малиновского

  • 04.10.2021 20:08
  • 2515 просмотров
  • 12 комментариев
ПЕТРАКОВ: Малиновский? Пишут, я подонок, должен на колени встать перед ним
© УАФ. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков во время пресс-конференции ответил на вопрос о том, почему не вызвал на ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Боснии и Герцеговины (9 и 12 октября соответственно) Руслана Малиновского:

«Я думал, это будет первый вопрос. Вся страна не может спать, все время только Малиновский. Какой подонок Петраков, он должен позвонить и извиниться перед ним, на колени встать и так далее.

Всю правду насчет Малиновского я уже сказал. Но правда в нашей стране никому не нужна. В нашей стране говорить правду нельзя. Больше я ничего не буду говорить».

Источник — Sport.ua

(16 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    PFCLviv, 04.10.2021 20:50
    +1
    Олександр Васильович, адекватні вболівальники Вас підтримують! Піжонів таких, як Маліновський треба ставити на місце!
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 04.10.2021 20:49
    0
    про Малиновскому можете уже забыть, ещё был момент когда можно было вернуть его назад, но теперь мне кажется точка невозврата пересечена.
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    Дмитрий Рыженко
    online
    Дмитрий Рыженко, 04.10.2021 20:40 (изменен)
    -5
    Работа тренера состоит, в том числе, и в поддержании микроклимата в команде. А Александр Васильевич не только не беспокоится от этом, но ещё и сам же и подливает масла в огонь.
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    Дмитрий Рыженко
    online
    Дмитрий Рыженко, 04.10.2021 20:34
    -3
    Просто непонятно, ситуация уже сложилась как сложилась. Будем играть тему кто есть. Но зачем же дальше ещё набрасывать на вентилятор? Это же точно не идёт на пользу в преддверии решающих матчей. Неужели главный тренер этого не понимает?
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    Metall86Kh
    Metall86Kh, 04.10.2021 20:33
    -6
    Лучше бы в отставку Петраков подал, всё равно чемпионат мира уже про... али там любой тренер сможет все матчи проиграть!
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    Дмитрий Рыженко
    online
    Дмитрий Рыженко, 04.10.2021 20:31
    -2
    Не знаю, ни в одном издании не встречал, что Петраков должен стать на колени перед Малиновским. Непонятно зачем он это говорит? Понятно что мнения разделились, но он снова жалуется и выносит это все на публику. И говорит это в укор, то ли болельщикам, то ли журналистам, то ли самому Малиновскому.
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 04.10.2021 20:30
    -3
    Правда от Петракова,это обгадить своего футболиста и вынести все это дерьмо на всеобщее обсуждение. Его личное эго выше интересов сборной. В свое время в 1976-77 годах в киевском Динамо произошел серьезный конфликт между великим Лобановским и группой ведущих игроков(Блохин, Буряк и др.), которые требовали уволить тренерский тандем. В итоге ушел Базилевич. Но Лобановский потому и велик, что не стал выносить сор из команды и никогда не мстил бунтующим игрокам. Для него главным было интересы его команды, а не его личные. А этот физрук всех обгаживает, а сам хочет выглядеть белым и пушистым.
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    roman75zpr
    roman75zpr, 04.10.2021 20:28
    +2
    Держись, Васильевич... Ничего ты никому не должен, кроме как показать результат команды, и тогда все "эксперты" и фанаты отдельных игроков заглохнут надолго. Думаю, так и будет
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    Yura Юрий
    Yura Юрий, 04.10.2021 20:26
    +2
    Одни клоуны руководят в стране.....и блин, парадокс -"не смешно"!
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    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 04.10.2021 20:26
    +5
    Одне треба ще головному тренеру зробити - припинити читати коментарі на сайтах та в соцмережах.
    Бо це дуже шкодить роботі.
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    VVO
    VVO, 04.10.2021 20:24
    -2
    chehcr7rm, 04.10.2021 20:19
    Харош Петраков зробив взбучку в збірній, бо ці тепличники вже показали себе на євро, а журналісти надто близько знаходиться до збірної і таке враження ніби самі хочуть керувати нею
    Сам нічого не досягли почав гнути свою лінію ну на щастя у нього залишилось ще не так багато матчів на чолі збірної.
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    chehcr7rm
    online
    chehcr7rm, 04.10.2021 20:19
    +10
    Харош Петраков зробив взбучку в збірній, бо ці тепличники вже показали себе на євро, а журналісти надто близько знаходиться до збірної і таке враження ніби самі хочуть керувати нею
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