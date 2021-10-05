Большие потери. Миколенко, Буяльский и Бойко не помогут сборной в октябре

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков заявил, что три футболиста киевского «Динамо» Виталий Миколенко, Виталий Буяльский и Денис Бойко не сыграют в октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022:
«У нас серьезные кадровые потери, без этого не бывает. Очень обидно, что выбыл Виталий Миколенко. Его обследовали – приводящая мышца. Не знаю, сколько ему нужно времени на восстановление.
Виталий Буяльский – я с ним только что виделся. Сделали МРТ – он выбыл на две недели, тоже надрыв приводящей мышцы.
Денис Бойко не приедет на сборы по семейным обстоятельствам. А так всего в обойме будет 24 футболиста».
Сборная Украины проведет матч в гостях против Финляндии (9 октября), а затем будет принимать команду Боснии и Герцеговины (12 октября) во Львове, если матч не перенесут в Киев.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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