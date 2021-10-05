Большие потери. Миколенко, Буяльский и Бойко не помогут сборной в октябре

Украина проведет матч в гостях против Финляндии и примет команду Боснии

  • 05.10.2021 00:16
  • 322 просмотра
  • 7 комментариев
Большие потери. Миколенко, Буяльский и Бойко не помогут сборной в октябре
© ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков заявил, что три футболиста киевского «Динамо» Виталий Миколенко, Виталий Буяльский и Денис Бойко не сыграют в октябрьских матчах квалификации ЧМ-2022:

«У нас серьезные кадровые потери, без этого не бывает. Очень обидно, что выбыл Виталий Миколенко. Его обследовали – приводящая мышца. Не знаю, сколько ему нужно времени на восстановление.

Виталий Буяльский – я с ним только что виделся. Сделали МРТ – он выбыл на две недели, тоже надрыв приводящей мышцы.

Денис Бойко не приедет на сборы по семейным обстоятельствам. А так всего в обойме будет 24 футболиста».

Сборная Украины проведет матч в гостях против Финляндии (9 октября), а затем будет принимать команду Боснии и Герцеговины (12 октября) во Львове, если матч не перенесут в Киев.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
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    inspekcha85
    online
    inspekcha85, 05.10.2021 01:14
    0
    Что с этим Буяльским?Как в сборную так у него какие-то левые травмы,спустя несколько дней за клуб --уже в строю.И так из раза в раз...Или Игорёк мутит что-то.
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 05.10.2021 01:04
    0
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 00:51
    Корниенко равнозначная замену Миколенко, без Буяльского всё время как-то обходились, на Евро без него попали, тоже хз чо его постоянно упоминают как без него никак и никуда.
    Без Буяльского обходились потому что в сборной были Малиновский и Марлос, люди умеющие сделать обостряющий пас, а сейчас таких не наблюдается. Шапаренко в 2 матчах с Шахтером и в матче с Баварией пока не впечатляет. Финны мне кажется его запресингуют.
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 05.10.2021 00:54
    0
    MoLe_maks⚒, 05.10.2021 00:28
    Бойко и Миколенко это не потери,а они привозы,и бичалльский косит от сборной
    Да Бойко это не потеря, Миколенко есть кем заменить. А вот Буяльский это потеря. игроков созидающего плана мало. и если запресингуют Шапаренко и Ярмоленко то их не останется вообще.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 00:52
    0
    Соболь с Брюгге на равных играет с ПСЖ и остальными командами в ЛЧ. проблем с левым защитником никаких.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 00:51
    0
    Корниенко равнозначная замену Миколенко, без Буяльского всё время как-то обходились, на Евро без него попали, тоже хз чо его постоянно упоминают как без него никак и никуда.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 05.10.2021 00:50
    0
    особенно бойко критическая потеря
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    MoLe_maks⚒
    MoLe_maks⚒, 05.10.2021 00:28 (изменен)
    +2
    Бойко и Миколенко это не потери,а они привозы,и бичалльский косит от сборной
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