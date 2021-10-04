ФОТО. Тренировка сборной. Шапаренко вручили футболку с номером 23

Вечерняя тренировка сборной Украины началась с приятного сюрприза. И. о. главного тренера Александр Петраков, традиционно собрав футболистов в круг, поздравил с днем ​​рождения Николая Шапаренко. От имени команды коуч подарил имениннику футболку с автографами всех партнеров и номером 23. Именно столько лет исполнилось игроку сегодня, 4 октября.

После поздравлений наставник напомнил ребятам, насколько важные игры ждут их на этом сборе, а следовательно, концентрация и самоотдача будут иметь определяющее значение.

Первое занятие на сборе было восстановительным. За исключением пяти игроков, остальные сборники провели полноценные поединки за свои клубы. После того, как расположение сине-желтых покинули Виталий Буяльский и Виталий Миколенко (у обоих – повреждения приводящей мышцы) и выяснилось, что не сможет принять участие в сборе по семейным обстоятельствам Денис Бойко, в лагере осталось 24 исполнителя.

22 футболиста начали разминку, через 15 минут после начала которой к команде присоединился Андрей Ярмоленко. Он приехал на НТК им. В. Банникова прямо из аэропорта. И, наконец, рейс Игоря Харатина прибыл чуть позже, поэтому игрок отправился в гостиницу.

Туда же после тренировки поехала и вся команда. После ужина все отправились на теорию. А завтра, 5 октября, команду ждут два занятия, утром и вечером, – начинается подготовка к матчу с Финляндией.

Состав сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Георгий Бущан (Динамо Киев), Дмитрий Ризнык (Ворскла Полтава).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – «Шахтер» Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тимчик, Александр Сирота, Артем Шабанов (все – Динамо Киев), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия).

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков (все – Динамо Киев), Тарас Степаненко (Шахтер» Донецк), Сергей Булеца («Заря» Луганск), Александр Пихаленок («Днепр-1»), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Александр Зубков («Ференцварош», Венгрия), Игорь Харатин («Легия», Польша).

Нападающие: Роман Яремчук ( «Бенфика», Португалия), Артем Довбик ( «Днепр-1» Днепр), Даниил Сикан («Шахтер» Донецк).

Резервный список: Андрей Лунин ( Реал Мадрид, Испания), Валерий Бондарь, Ефим Конопля (оба – «Шахтер» Донецк), Богдан Михайличенко ( «Андерлехт», Бельгия), Владислав Кочергин («Заря» Луганск), Владислав Калитвинцев («Десна» Чернигов).

ФОТО. Тренировка сборной. Шапаренко вручили футболку с номером 23