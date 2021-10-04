Хавбека Шахтера заметили в Бразилии. Что он там делает?

32-летний универсальный хавбек «Шахтера» Дентиньо накануне вечером был замечен в бразильском городе Сан-Паулу, сообщает тамошняя пресса.

Вопреки предположениям о том, что Дентиньо вернулся на родину по трансферным делам, позже стало понятно, что футболист перелетел через океан с целью провести в Бразилии 5-дневный отпуск, который предоставил своим подопечным тренерский штаб Роберто Де Дзерби.

Отмечается, что Дентиньо несколько недель не видел супругу и троих детей, а потому воспользовался предоставленными днями отдыха, чтобы повидаться с семьей.

Напомним, контракт Дентиньо с «Шахтером» истекает 31 декабря нынешнего года.