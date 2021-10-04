Хавбека Шахтера заметили в Бразилии. Что он там делает?

Дентиньо в воскресенье вечером прилетел в Сан-Паулу

  • 04.10.2021 21:05
  • 4558 просмотров
  • 12 комментариев
Хавбека Шахтера заметили в Бразилии. Что он там делает?
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний универсальный хавбек «Шахтера» Дентиньо накануне вечером был замечен в бразильском городе Сан-Паулу, сообщает тамошняя пресса.

Вопреки предположениям о том, что Дентиньо вернулся на родину по трансферным делам, позже стало понятно, что футболист перелетел через океан с целью провести в Бразилии 5-дневный отпуск, который предоставил своим подопечным тренерский штаб Роберто Де Дзерби.

Отмечается, что Дентиньо несколько недель не видел супругу и троих детей, а потому воспользовался предоставленными днями отдыха, чтобы повидаться с семьей.

Напомним, контракт Дентиньо с «Шахтером» истекает 31 декабря нынешнего года.

Источник — Yahoo Sports

(15 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 04.10.2021 22:04
    -1
    а вообще Дентиньо счастливчик, жена за океаном, он с украиночками в Кыиви.
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 04.10.2021 21:52
    -1
    KARABAS55, 04.10.2021 21:35
    Пора уже Шахтеру избавляться от этих сбитых летчиков. Понятно что возраст, и всё такое, но платить им бабло за то что сидят на лавке, не вижу смысла. Почистить ряды кто не везёт уровень, и на эти бабки пару ещё молодых взять, или топового форварда, так как проблема реальная на данный момент.
    как избавитесь от супряги, так сразу за вами, покажите хороший пример для нас.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 04.10.2021 21:49
    +1
    Igor Krasnenko, 04.10.2021 21:34
    При чем тут сборная? там очень большая конкуренция
    третий сорт туда не зовут
    Ссылка
    KARABAS55
    KARABAS55, 04.10.2021 21:35
    +1
    Пора уже Шахтеру избавляться от этих сбитых летчиков. Понятно что возраст, и всё такое, но платить им бабло за то что сидят на лавке, не вижу смысла. Почистить ряды кто не везёт уровень, и на эти бабки пару ещё молодых взять, или топового форварда, так как проблема реальная на данный момент.
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 04.10.2021 21:34
    -2
    Burevestnik, 04.10.2021 21:22
    ""универсальный хавбек""
    сколько это универсальное провело матчей за сб. Бразилии?
    стоп-стоп: играл до 20 лет!
    пришел в ШД сдулся... сейчас просто универсал. Сб. Бразилии он и н.х.. не нужен
    При чем тут сборная? там очень большая конкуренция
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    Igor Krasnenko, 04.10.2021 21:33
    -2
    steelmaker, 04.10.2021 21:11
    так он и в Киеве не особо устает вроде
    да, ты уверен? ты на одной тренировке все легкие выплюнешь
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 04.10.2021 21:26
    -2
    в самом чистом городе Европы не хочет жить, зажралась.
    Ссылка
    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 04.10.2021 21:25
    -4
    похоже супряга не дюже хочет жить в киеве
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 04.10.2021 21:22
    +2
    ""универсальный хавбек""
    сколько это универсальное провело матчей за сб. Бразилии?
    стоп-стоп: играл до 20 лет!
    пришел в ШД сдулся... сейчас просто универсал. Сб. Бразилии он и н.х.. не нужен
    Ссылка
    brighi10
    online
    brighi10, 04.10.2021 21:12
    +6
    Лечит психику после игры с Шерифом
    Ссылка
    steelmaker
    steelmaker, 04.10.2021 21:11
    +2
    Face Control, 04.10.2021 21:08
    Отдыхает он там.
    так он и в Киеве не особо устает вроде
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 04.10.2021 21:08
    -4
    Отдыхает он там.
    Ссылка
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