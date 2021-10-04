Футболисты Шахтера получили пять выходных

Следующая тренировка донецкой команды состоится 9 октября

  • 04.10.2021 14:35
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Футболисты Шахтера получили пять выходных
© ФК Шахтер Донецк

После 10-го тура в чемпионате Украины очередная пауза на матчи сборных. В воскресенье «Шахтер» провел календарный поединок с «Динамо», который завершился вничью 0:0. А с понедельника «оранжево-черные» получили пять выходных дней. Команда соберется в Святошино и проведет утреннюю тренировку в субботу, 9 октября.

Однако для ряда футболистов рабочий процесс не прерывается – они отправились в расположение своих сборных.

Следующий матч в календаре «Шахтера» – 15 октября с «Зарей» в рамках 11-го тура Премьер-лиги.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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