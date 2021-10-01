Дентиньо несколько месяцев ведет переговоры о контракте с Коринтиансом

32-летний универсальный хавбек «Шахтера» Дентиньо вскоре, вероятно, покинет донецкий клуб и украинскую Премьер-лигу.
Несколько последних месяцев футболист ведет переговоры о возвращении в «Коринтианс». Трансфер в Бразилию может состояться на правах свободного агента, так как контракт Дентиньо с «Шахтером» истекает 31 декабря.
В нынешнем сезоне на счету Дентиньо 4 матча и 1 забитый мяч в составе «Шахтера».
Летом сообщалось, что Дентиньо отказал «Коринтиансу», пожелав отработать до конца свой контракт с «горняками».
Источник — Torcedores
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