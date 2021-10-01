Дентиньо несколько месяцев ведет переговоры о контракте с Коринтиансом

Договор футболиста с «Шахтером» истекает 31 декабря

  • 01.10.2021 13:44
  • 827 просмотров
  • 3 комментария
Дентиньо несколько месяцев ведет переговоры о контракте с Коринтиансом
© ФК Шахтер. Дентиньо

32-летний универсальный хавбек «Шахтера» Дентиньо вскоре, вероятно, покинет донецкий клуб и украинскую Премьер-лигу.

Несколько последних месяцев футболист ведет переговоры о возвращении в «Коринтианс». Трансфер в Бразилию может состояться на правах свободного агента, так как контракт Дентиньо с «Шахтером» истекает 31 декабря.

В нынешнем сезоне на счету Дентиньо 4 матча и 1 забитый мяч в составе «Шахтера».

Летом сообщалось, что Дентиньо отказал «Коринтиансу», пожелав отработать до конца свой контракт с «горняками».

Источник — Torcedores

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    SrnaNeSriPodNogi
    SrnaNeSriPodNogi, 01.10.2021 15:11
    0
    Для начала нужно найти жильё для десяти нянечек и пяти домохозяек. Разбаловал Ринат своих приматов на ворованные у народа деньги, ох разбаловал.
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    Face Control
    online
    Face Control, 01.10.2021 14:46
    -2
    Ща Реалу несколько мячей отгрузит только пусть.
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    Nadiia Shamli
    Nadiia Shamli, 01.10.2021 14:15
    -2
    с травмой Траоре глупо будет отпускать Дентиньо, спеца по Реалу.
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