Дентиньо отказал Коринтиансу, чтобы доработать контракт с Шахтером

Соглашение истекает в декабре нынешнего года

  • 29.06.2021 09:32
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  • 1 комментарий
Дентиньо отказал Коринтиансу, чтобы доработать контракт с Шахтером
© ФК Шахтер. Дентиньо

Универсальный полузащитник «Шахтера» Дентиньо отказался от возможности обсудить трансфер в «Коринтианс», который был заинтересован в возвращении игрока.

Контракт бразильца с «горняками» рассчитан до декабря, и в июле-августе у него была возможность обсудить с дончанами досрочное расторжение договора, но Дентиньо пожелал остаться до конца.

При этом, «Шахтер» не планирует продлевать договор с Дентиньо, а потому через полгода он покинет донецкий клуб.

Ранее сообщалось, что в донецком клубе еще не определились относительно будущего Дентиньо.

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Источник — UOL Esporte

(5 голосов)

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Комментарии
    Venom
    online
      Venom, 29.06.2021 09:52
    -1
    Додоить ахмета бездарной игрой до конца и свалить свободным агентом - бразильские гастрбайтеры прям на поток поставили уже эту схему
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