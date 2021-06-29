Дентиньо отказал Коринтиансу, чтобы доработать контракт с Шахтером

Универсальный полузащитник «Шахтера» Дентиньо отказался от возможности обсудить трансфер в «Коринтианс», который был заинтересован в возвращении игрока.

Контракт бразильца с «горняками» рассчитан до декабря, и в июле-августе у него была возможность обсудить с дончанами досрочное расторжение договора, но Дентиньо пожелал остаться до конца.

При этом, «Шахтер» не планирует продлевать договор с Дентиньо, а потому через полгода он покинет донецкий клуб.

Ранее сообщалось, что в донецком клубе еще не определились относительно будущего Дентиньо.