Дентиньо отказал Коринтиансу, чтобы доработать контракт с Шахтером

Универсальный полузащитник «Шахтера» Дентиньо отказался от возможности обсудить трансфер в «Коринтианс», который был заинтересован в возвращении игрока.
Контракт бразильца с «горняками» рассчитан до декабря, и в июле-августе у него была возможность обсудить с дончанами досрочное расторжение договора, но Дентиньо пожелал остаться до конца.
При этом, «Шахтер» не планирует продлевать договор с Дентиньо, а потому через полгода он покинет донецкий клуб.
Ранее сообщалось, что в донецком клубе еще не определились относительно будущего Дентиньо.
Источник — UOL Esporte
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