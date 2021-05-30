Шахтер еще не определился с будущим Дентиньо

Контракт форварда «Шахтера» Дентиньо завершается в конце года, однако генеральный директор клуба Сергей Палкин не исключает, что бразилец вскоре покинет команду.
– Максим Малышев, Дентиньо, Андрей Пятов – игроки, у которых заканчиваются контракты.
– У Малышева и Пятова – да, у Дентиньо еще нет, у него контракт заканчивается в конце года. Думаю, по Дентиньо будем принимать решение в ближайшее время, посмотрим.
– Есть вероятность, что он уйдет?
– Вероятность всякая может быть. Мы посмотрим еще.
В минувшем сезоне Дентиньо забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 21 матче.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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