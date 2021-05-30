Шахтер еще не определился с будущим Дентиньо

Контракт форварда «Шахтера» Дентиньо завершается в конце года, однако генеральный директор клуба Сергей Палкин не исключает, что бразилец вскоре покинет команду.

– Максим Малышев, Дентиньо, Андрей Пятов – игроки, у которых заканчиваются контракты.

– У Малышева и Пятова – да, у Дентиньо еще нет, у него контракт заканчивается в конце года. Думаю, по Дентиньо будем принимать решение в ближайшее время, посмотрим.

– Есть вероятность, что он уйдет?

– Вероятность всякая может быть. Мы посмотрим еще.

В минувшем сезоне Дентиньо забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 21 матче.