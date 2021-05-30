Шахтер еще не определился с будущим Дентиньо

Бразильский игрок может покинуть команду

  • 30.05.2021 13:15
  • 692 просмотра
  • 2 комментария
Шахтер еще не определился с будущим Дентиньо
© Getty Images/Global Images Ukraine

Контракт форварда «Шахтера» Дентиньо завершается в конце года, однако генеральный директор клуба Сергей Палкин не исключает, что бразилец вскоре покинет команду.

– Максим Малышев, Дентиньо, Андрей Пятов – игроки, у которых заканчиваются контракты.
– У Малышева и Пятова – да, у Дентиньо еще нет, у него контракт заканчивается в конце года. Думаю, по Дентиньо будем принимать решение в ближайшее время, посмотрим.

– Есть вероятность, что он уйдет?
– Вероятность всякая может быть. Мы посмотрим еще.

В минувшем сезоне Дентиньо забил 4 гола и сделал 3 ассиста в 21 матче.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 30.05.2021 13:31
    +1
    Алексей Столетов, 30.05.2021 13:27
    Надеюсь Малышев уже открыл себе какой-нибудь бизнесок. Иначе куда ему теперь?
    Поїдете в управдомы
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 30.05.2021 13:27
    +1
    Надеюсь Малышев уже открыл себе какой-нибудь бизнесок. Иначе куда ему теперь?
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 30.05.2021 13:31
    +1
    Алексей Столетов, 30.05.2021 13:27
    Надеюсь Малышев уже открыл себе какой-нибудь бизнесок. Иначе куда ему теперь?
    Поїдете в управдомы
    Ссылка
    Алексей Столетов
      Алексей Столетов, 30.05.2021 13:27
    +1
    Надеюсь Малышев уже открыл себе какой-нибудь бизнесок. Иначе куда ему теперь?
    Ссылка
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