Динамо нарушило регламент и кодекс этики во время матча с Шахтером?

Андрей Плахотнюк некорректно использовал аудиосистему НСК «Олимпийский»

  • 04.10.2021 20:50
  • 9593 просмотра
  • 102 комментария
Динамо нарушило регламент и кодекс этики во время матча с Шахтером?
© ФК Динамо Киев

Во втором тайме матча 10-го тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером» (0:0) официальный ведущий матчей «Динамо» на НСК «Олимпийский» 4 раза нарушил регламент проведения соревнований УПЛ и Кодекс этики и честной игры УАФ.

Андрей Плахотнюк, режиссер и ведущий домашних матчей «Динамо», 4 раза использовал аудиосистему стадиона для публичного призыва всех болельщиков поддержать «Динамо», чтобы киевский клуб мог добиться победы над «Шахтером». Такие действия были вызваны слабым шумовым сопровождением матча, так как большая часть зрителей пришедших на игру была нейтральной.

Своими действиями и заявлениями официальный представитель «Динамо», которым является ведущий домашних матчей киевлян, нарушил 21 статью регламента УПЛ (п. 2 и п. 4) в которых указано, что клуб несет ответственность за поведение официальных представителей в привязке к Кодексу этики и честной игры УАФ и что официальными представителями считаются лица, исполняющее определенную миссию от имени клуба.

Согласно пункту 1.8 Кодекса этики и честной игры УАФ, клубы и участники футбольного процесса должны «беспрекословно придерживаться принципов честной игры и не использовать в своей деятельности методов и способов, которые противоречат духу честного соперничества». Очевидно, что к таким методам относится публичное эмоциональное давление ведущего матча в присутствии 28 тысяч зрителей.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий дал свой комментарий: «Мы с юристами, и в том числе КДК, этот вопрос в данный момент изучаем. По-хорошему, со стороны «Динамо», конечно, неправильно так делать. Могут ли быть санкции? Да, для этого необходимо детальное юридическое обоснование, которое, в том числе, сейчас прорабатывается нашей командой».

Источник — Focus.ua

(31 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 04.10.2021 22:19
    0
    С таким успехом можно было вообще заявить что :
    ----Во время перерыва все туалеты со стороны секторов Шахтера были закрыты
    ----И потому во втором тайме на секторах Шахтера осталось так мало рядовых
    ---- По причине, организм еще 45 минут терпеть не может
    И обвинить в этом Динамо
    Да я за сутки могу еще лучшего дерьма накидать. Главное фантазия и знать регламент
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    Микола
    online
    Микола, 04.10.2021 22:15
    -1
    Funny___Cat, 04.10.2021 22:11
    Тема как раз достойная твоего интеллекта
    жека, иди позанимайся лучше уринотерапией с суркисовской мочой. Переписыванием суркисовских методичек ты уже изрядно надоел
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 04.10.2021 22:12
    0
    Алексей Голяченко, 04.10.2021 22:05
    Это им еще зачтется. За все время в Киеве они нормально дерьма за собой собрали. И до сих пор не поняли что Киев не Донецк и кое что не продается
    Посади свинью за стол, она и ноги на стол (с)
    Кротошобла шо с неё взять
    Ссылка
    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 04.10.2021 22:11
    +1
    Микола, 04.10.2021 22:08
    Шахтер хотел пукнуть, а всралось Динамо
    Тема как раз достойная твоего интеллекта
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    Brautiangg
    online
    Brautiangg, 04.10.2021 22:08
    -4
    Кстати, а почему здесь такая большая концентрация динамовских хуесосов, которые усердно лижут друг другу пятые точки ? Это филиал Жмурика ?
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    Микола
    online
    Микола, 04.10.2021 22:08
    -2
    Funny___Cat, 04.10.2021 21:51
    Вообщем как обычно шахтёр захотел мелко пукнуть в сторону ДК ,а нагадил себе в штаны
    Это как с идеей обрисовать звезду Луческу в Донецке , теперь там не только знак уважения румыну , а он ещё и в клубных цветах Динамо
    Шахтер хотел пукнуть, а всралось Динамо
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    zzg77
    online
    zzg77, 04.10.2021 22:06
    0
    «В чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь»!!!!!!
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 04.10.2021 22:05
    -3
    Funny___Cat, 04.10.2021 22:01
    Ну а что делать , потратили кучу денег( наворованных у народа Украины) а игра как была унылым перекачиванием мяча поперёк поля , так и осталась
    Это им еще зачтется. За все время в Киеве они нормально дерьма за собой собрали. И до сих пор не поняли что Киев не Донецк и кое что не продается
    Ссылка
    Holiday
    online
    Holiday, 04.10.2021 22:04
    +1
    Это было стрёмно, но толпу не завело. Которая была заворожена шахматами на поле.
    А вот в баскетбольной Суперлиге прошлого сезона это было в порядке вещей. Местный глашатай орал с призывами во всех перерывах. А их в баскетболе валом.
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    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 04.10.2021 22:01 (изменен)
    -1
    Алексей Голяченко, 04.10.2021 22:00
    Верхушка кротов сума сходит. Не удивлюсь если в этом сезоне они еще себе технарь купят
    Ну а что делать , потратили кучу денег( наворованных у народа Украины) а игра как была унылым перекачиванием мяча поперёк поля , так и осталась
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    gajvir
    gajvir, 04.10.2021 22:01
    +1
    Тобто тепер вболівати за свою команду в матчах з Шахтарем заборонено???? Що за маразм ?? Яке ж в УАФ бажання вилизати ... своєму хазяїну!!!!!
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    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 04.10.2021 22:00
    +3
    Phantom1993, 04.10.2021 21:58
    Больше ходят не спорю, но болеют они не за кротов, а за их соперников))
    Так и есть, почему то кротоднище всю посещаемость приписывает себе , хотя на том же Днепре 1 кротятник под свистом играл
    То наверное тоже динамовский диктор виноват
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 04.10.2021 22:00
    +3
    Funny___Cat, 04.10.2021 21:57
    Та ясное дело откуда ушки растут в этом вбросе
    Но это ж вообще надо быть слабоумным, чтобы поо «нейтральную» публику втирать
    «Нейтральная» публика 180 минут гоняла свистом донецких 🪵 и без призыва диктора
    Верхушка кротов сума сходит. Не удивлюсь если в этом сезоне они еще себе технарь купят
    Ссылка
    Phantom1993
    Phantom1993, 04.10.2021 21:58
    +4
    serge_kr, 04.10.2021 21:18
    Факт в том что на Шахтер больше ходят в Киеве, и много людей пришли просто посмотреть футбол, фанов от Дк можно по пальцам пересчитать
    Больше ходят не спорю, но болеют они не за кротов, а за их соперников))
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 04.10.2021 21:58
    +2
    Изначально своз кротовозами на стадион, потом билеты за прививку, потом бесплатная еда, а теперь вот это. Чего же Палкину так жжот между булок ? Хорошо ахмет жарит свою свиту походу за потраченные деньги
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    Funny___Cat
    online
    Funny___Cat, 04.10.2021 21:57 (изменен)
    0
    Алексей Голяченко, 04.10.2021 21:52
    За бесплатно в этом дерьме не кто ковыряться не будет. А от куда все это идет даже ежу понятно
    Та ясное дело откуда ушки растут в этом вбросе
    Но это ж вообще надо быть слабоумным, чтобы поо «нейтральную» публику втирать
    «Нейтральная» публика 180 минут гоняла свистом донецких 🪵 и без призыва диктора
    Ссылка
    KARABAS55
    KARABAS55, 04.10.2021 21:57
    +1
    Brautiangg, 04.10.2021 21:55
    хаха но ведь дырявые фаны и игорек распинаются, что динамо якобы поддерживают большинство. Так поддерживают, что приходиться призывать людей поддерживать унылых бревен, которые только и могут сидеть на своей половине в домашнем матче. Любой адекватный человек подтвердит, что Шахтер на стадионе поддерживали больше.
    Та они всё прекрасно понимают, только дурачками претворяются)))
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    Brautiangg
    online
    Brautiangg, 04.10.2021 21:55
    -7
    хаха но ведь дырявые фаны и игорек распинаются, что динамо якобы поддерживают большинство. Так поддерживают, что приходиться призывать людей поддерживать унылых бревен, которые только и могут сидеть на своей половине в домашнем матче. Любой адекватный человек подтвердит, что Шахтер на стадионе поддерживали больше.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 04.10.2021 21:52
    +2
    KARABAS55, 04.10.2021 21:49
    Объясните при чем тут Шахтер или каким боком???? В стать написано что ШАХТЕР или его представители подали жалобу?? Я не увидел, так тогда какого черта вы видите во всем заговор Шахтера. Это уже паранойя братцы)))
    За бесплатно в этом дерьме не кто ковыряться не будет. А от куда все это идет даже ежу понятно
    Ссылка
    lenares85
    online
    lenares85, 04.10.2021 21:52
    0
    Это толкьо начало думаю скоро Динамо вытеснят на их стадион Лобановского. Нужно его реконструировать и там играть
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