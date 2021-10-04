Динамо нарушило регламент и кодекс этики во время матча с Шахтером?

Во втором тайме матча 10-го тура УПЛ между «Динамо» и «Шахтером» (0:0) официальный ведущий матчей «Динамо» на НСК «Олимпийский» 4 раза нарушил регламент проведения соревнований УПЛ и Кодекс этики и честной игры УАФ.

Андрей Плахотнюк, режиссер и ведущий домашних матчей «Динамо», 4 раза использовал аудиосистему стадиона для публичного призыва всех болельщиков поддержать «Динамо», чтобы киевский клуб мог добиться победы над «Шахтером». Такие действия были вызваны слабым шумовым сопровождением матча, так как большая часть зрителей пришедших на игру была нейтральной.

Своими действиями и заявлениями официальный представитель «Динамо», которым является ведущий домашних матчей киевлян, нарушил 21 статью регламента УПЛ (п. 2 и п. 4) в которых указано, что клуб несет ответственность за поведение официальных представителей в привязке к Кодексу этики и честной игры УАФ и что официальными представителями считаются лица, исполняющее определенную миссию от имени клуба.

Согласно пункту 1.8 Кодекса этики и честной игры УАФ, клубы и участники футбольного процесса должны «беспрекословно придерживаться принципов честной игры и не использовать в своей деятельности методов и способов, которые противоречат духу честного соперничества». Очевидно, что к таким методам относится публичное эмоциональное давление ведущего матча в присутствии 28 тысяч зрителей.

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий дал свой комментарий: «Мы с юристами, и в том числе КДК, этот вопрос в данный момент изучаем. По-хорошему, со стороны «Динамо», конечно, неправильно так делать. Могут ли быть санкции? Да, для этого необходимо детальное юридическое обоснование, которое, в том числе, сейчас прорабатывается нашей командой».