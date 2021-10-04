Что случилось? Матч Украины с Боснией могут перенести из Львова в Киев

Матч квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины сыграет против команды Боснии и Герцеговины, могут перенести из Львова в Киев.
Министерство здравоохранения Украины планирует перевести Львов в красную зону из-за большого количества случаев заражения COVID-19.
Как сообщил Telegram-канал Динамо Киев Inside, УАФ уже получила предварительную информацию от Минздрава о возможном вхождении со следующей недели Львовской области в красную карантинную зону. Скорее всего, провести матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина на «Арене Львов» будет невозможно. Но вот в случае нахождения Львова в оранжевой зоне игра не будет перенесена.
Мэр Львова Андрей Садовой на брифинге 4 октября отметил: «Мы не уйдем от красной зоны, фактически мы уже плавно в нее входим. И, думаю, через несколько дней будем принимать достаточно жесткие ограничения для Львова. Ведь есть рост заболеваемости: это касается и положительных ПЦР-тестов, и загруженности в наших больницах».
Скорее всего, УАФ придется перенести матч в Киев. Официальное решение ожидается в ближайшее время. Поединок Украина – Босния и Герцеговина в рамках квалификации ЧМ-2022 запланирован на 12 октября, начало игры – в 21:45.
Ранее было решено, что на поединке Украины против Боснии и Герцеговины на «Арене Львов» смогут присутствовать 24 тысячи болельщиков.
Источник — Sport.ua
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