Что случилось? Матч Украины с Боснией могут перенести из Львова в Киев

Министерство здравоохранения планирует перевести Львов в красную зону

  • 04.10.2021 21:35
  • 1582 просмотра
  • 11 комментариев
Что случилось? Матч Украины с Боснией могут перенести из Львова в Киев
© Арена Львов

Матч квалификации чемпионата мира 2022, в котором сборная Украины сыграет против команды Боснии и Герцеговины, могут перенести из Львова в Киев.

Министерство здравоохранения Украины планирует перевести Львов в красную зону из-за большого количества случаев заражения COVID-19.

Как сообщил Telegram-канал Динамо Киев Inside, УАФ уже получила предварительную информацию от Минздрава о возможном вхождении со следующей недели Львовской области в красную карантинную зону. Скорее всего, провести матч группового этапа отбора на ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина на «Арене Львов» будет невозможно. Но вот в случае нахождения Львова в оранжевой зоне игра не будет перенесена.

Мэр Львова Андрей Садовой на брифинге 4 октября отметил: «Мы не уйдем от красной зоны, фактически мы уже плавно в нее входим. И, думаю, через несколько дней будем принимать достаточно жесткие ограничения для Львова. Ведь есть рост заболеваемости: это касается и положительных ПЦР-тестов, и загруженности в наших больницах».

Скорее всего, УАФ придется перенести матч в Киев. Официальное решение ожидается в ближайшее время. Поединок Украина – Босния и Герцеговина в рамках квалификации ЧМ-2022 запланирован на 12 октября, начало игры – в 21:45.

Ранее было решено, что на поединке Украины против Боснии и Герцеговины на «Арене Львов» смогут присутствовать 24 тысячи болельщиков.

 

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Fragma1
    Fragma1, 04.10.2021 22:20
    0
    В цветах, 04.10.2021 21:50
    В ноябре вся страна будет опять оранжево-красной. Так что играйте где угодно, но без зрителей. Украина ещё один локдаун не вытянет.
    Вытянет, накуя платить за отопление школ, садиков и различных учреждений!!!
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 04.10.2021 22:17
    0
    Витали Илатив, 04.10.2021 22:13
    А чому Київ до посліднього тянуть не в червону зону!??! Смішно.
    По сравнению со Львовом Киев еще более ни менее держится.
    Ссылка
    Витали Илатив
    Витали Илатив, 04.10.2021 22:13
    0
    А чому Київ до посліднього тянуть не в червону зону!??! Смішно.
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 04.10.2021 22:12
    0
    Поручик Ржевский, 04.10.2021 22:06
    А як підвищувати темпи, коли постійно чуєш від маразматиків: "не дамо мене чипірувати".
    Как во Франции или в Израиле. В Израиле если две прививки сделаны более 6 месяцев назад, то для того, чтобы пустили на спортивное мероприятие, в ресторан, тетр, кинотеатр и т.д надо сделать третью бустерную прививку. Остальные могут пойти только в продуктовый магазин и аптеку не смотря на две прививки.
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    Віталій Яценко
    Віталій Яценко, 04.10.2021 22:09
    0
    Не буде помаранчевих зон. Рішення озвучене пару тижнів тому. Із жовтої одразу в червону.
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    Поручик Ржевский
    Поручик Ржевский, 04.10.2021 22:06
    +3
    bullyUA, 04.10.2021 21:59
    От постоянных локдаунов Украина никуда не денется с такими темпами вакцинации.
    А як підвищувати темпи, коли постійно чуєш від маразматиків: "не дамо мене чипірувати".
    Ссылка
    vitaha33
    online
    vitaha33, 04.10.2021 22:05
    -2
    Пішли ви лісом з вашими коронами, вже задовбали усіх.
    Ссылка
    bullyUA
    bullyUA, 04.10.2021 21:59
    0
    В цветах, 04.10.2021 21:50
    В ноябре вся страна будет опять оранжево-красной. Так что играйте где угодно, но без зрителей. Украина ещё один локдаун не вытянет.
    От постоянных локдаунов Украина никуда не денется с такими темпами вакцинации.
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 04.10.2021 21:55
    +1
    В цветах, 04.10.2021 21:50
    В ноябре вся страна будет опять оранжево-красной. Так что играйте где угодно, но без зрителей. Украина ещё один локдаун не вытянет.
    это будет не последний...
    Ссылка
    Burevestnik
    Burevestnik, 04.10.2021 21:54
    +1
    ФК "Львов" не дали сыграть во Львове - пыль вытирали с лавок.
    Теперь и сборная не сыграет.
    Нафик лавки вытирали...
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    В цветах
    В цветах, 04.10.2021 21:50
    +4
    В ноябре вся страна будет опять оранжево-красной. Так что играйте где угодно, но без зрителей. Украина ещё один локдаун не вытянет.
    Ссылка
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