Известно, сколько фанатов пустят на матч Украина — Босния и Герцеговина

12 октября во Львове состоится матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.

Во Львове состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием представителей УАФ, на котором было определено, что на поединке Украина — Босния и Герцеговина на «Арене Львов» смогут присутствовать 24 тысячи болельщиков.

Полная вместительность «Арены-Львов» составляет 34 915 мест.