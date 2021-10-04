Известно, сколько фанатов пустят на матч Украина — Босния и Герцеговина

12 октября во Львове состоится матч отборочного цикла чемпионата мира 2022 года по футболу между сборными Украины и Боснии и Герцеговины.
Во Львове состоялось заседание областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с участием представителей УАФ, на котором было определено, что на поединке Украина — Босния и Герцеговина на «Арене Львов» смогут присутствовать 24 тысячи болельщиков.
Полная вместительность «Арены-Львов» составляет 34 915 мест.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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