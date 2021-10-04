Ничья Динамо и Шахтера, скандальный Селезнев, Вернидуб в центре потасовки

Главные новости за 3 октября на Sport.ua

  • 04.10.2021 02:00
  • 83 просмотра
  • 0 комментариев
Ничья Динамо и Шахтера, скандальный Селезнев, Вернидуб в центре потасовки
© ФК Шахтер Донецк

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 3 октября.

1. Паритет сохранился. Динамо и Шахтер сыграли вничью на НСК Олимпийский. Украинские гранды завершили очную дуэль без голов.

2. Сильны только в УПЛ. Заря без проблем обыграла Десну. Черниговчане не сумели оказать должного сопротивления соперникам.

3. Основной форвард Шахтера Лассина Траоре выбыл на 7 месяцев. У форварда «Шахтера» очень серьезная травма.

4. Ливерпуль дважды вёл в счете, но не смог обыграть Манчестер Сити. Команда Клоппа продолжает идти в чемпионате без поражений.

5. Металлист 1925 на своем поле победил Минай. Единственный гол с пенальти во втором тайме забил Артем Габелок.

6. ВИДЕО. Скандал в Харькове. Селезнев угрожал избить болельщика. Фанатам чуть не удалось довести форварда «Миная» до нервного срыва.

7. Бойня на поле. Вернидубу пришлось разнимать игроков Шерифа и Милсами. Очередной матч чемпионата Молдовы с участием чемпиона завершился скандалом.

8. Не отошли после Шерифа? Реал проиграл в Барселоне. Мадридская команда проиграла «Эспаньолу».

9. Босния и Герцеговина понесла две весомые потери перед матчем с Украиной. Команда потеряла игроков из-за повреждений.

10. Малиновский не помог. Милан на выезде разобрался с Аталантой. Украинский полузащитник был заменен во втором тайме.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности