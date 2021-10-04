Ничья Динамо и Шахтера, скандальный Селезнев, Вернидуб в центре потасовки

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 3 октября.

1. Паритет сохранился. Динамо и Шахтер сыграли вничью на НСК Олимпийский. Украинские гранды завершили очную дуэль без голов.

2. Сильны только в УПЛ. Заря без проблем обыграла Десну. Черниговчане не сумели оказать должного сопротивления соперникам.

3. Основной форвард Шахтера Лассина Траоре выбыл на 7 месяцев. У форварда «Шахтера» очень серьезная травма.

4. Ливерпуль дважды вёл в счете, но не смог обыграть Манчестер Сити. Команда Клоппа продолжает идти в чемпионате без поражений.

5. Металлист 1925 на своем поле победил Минай. Единственный гол с пенальти во втором тайме забил Артем Габелок.

6. ВИДЕО. Скандал в Харькове. Селезнев угрожал избить болельщика. Фанатам чуть не удалось довести форварда «Миная» до нервного срыва.

7. Бойня на поле. Вернидубу пришлось разнимать игроков Шерифа и Милсами. Очередной матч чемпионата Молдовы с участием чемпиона завершился скандалом.

8. Не отошли после Шерифа? Реал проиграл в Барселоне. Мадридская команда проиграла «Эспаньолу».

9. Босния и Герцеговина понесла две весомые потери перед матчем с Украиной. Команда потеряла игроков из-за повреждений.

10. Малиновский не помог. Милан на выезде разобрался с Аталантой. Украинский полузащитник был заменен во втором тайме.