3 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ, в котором играли «Металлист 1925» и «Минай» (1:0).
Форвард «Миная» Евгений Селезнев вернулся на поле после двухматчевой дисквалификации, выданной за непристойный жест, и попал в новый скандал.
«Селя – в РПЛ», – кричали фанаты, намекая на прошлые выступления Евгения в российской «Кубани». Селезнев подошел к трибунам, начал отвечать на провокации болельщиков и угрожал разобраться с кем-то из них.
ВИДЕО. Скандал в Харькове. Селезнев угрожал избить болельщика
Источник — Sport.ua
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