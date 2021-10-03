3 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ, в котором играли «Металлист 1925» и «Минай» (1:0).

Форвард «Миная» Евгений Селезнев вернулся на поле после двухматчевой дисквалификации, выданной за непристойный жест, и попал в новый скандал.

«Селя – в РПЛ», – кричали фанаты, намекая на прошлые выступления Евгения в российской «Кубани». Селезнев подошел к трибунам, начал отвечать на провокации болельщиков и угрожал разобраться с кем-то из них.

ВИДЕО. Скандал в Харькове. Селезнев угрожал избить болельщика