ВИДЕО. Скандал в Харькове. Селезнев угрожал избить болельщика

Фанатам чуть не удалось довести форварда «Миная» до нервного срыва

  • 03.10.2021 20:15
  • 1924 просмотра
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Скандал в Харькове. Селезнев угрожал избить болельщика
© Скриншот видео. Евгений Селезнев

3 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ, в котором играли «Металлист 1925» и «Минай» (1:0).

Форвард «Миная» Евгений Селезнев вернулся на поле после двухматчевой дисквалификации, выданной за непристойный жест, и попал в новый скандал.

«Селя – в РПЛ», – кричали фанаты, намекая на прошлые выступления Евгения в российской «Кубани». Селезнев подошел к трибунам, начал отвечать на провокации болельщиков и угрожал разобраться с кем-то из них.

ВИДЕО. Скандал в Харькове. Селезнев угрожал избить болельщика

 
 

 

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    vladimirpa12
    vladimirpa12, 03.10.2021 20:29
    -1
    Штраф тому, кто спровоцировал Селезнева, то есть грязь можно лить на футболиста, а отвечать ему нельзя?
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 03.10.2021 20:28
    0
    Пропустил бы мимо ушей да и все,глупая реакция.
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    oleh929
    oleh929, 03.10.2021 20:26
    0
    Жека Селезнев: Почему всегда я?! Почему вы всегда вокруг меня скандалы раздуваете?!
    Также Жека Селезнев:
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    padlo95
    online
    padlo95, 03.10.2021 20:25
    +1
    За свои слова нужно отвечать.....
    Ссылка
    vladimirpa12
    vladimirpa12, 03.10.2021 20:24 (изменен)
    0
    Зачем провоцировать Селезнева?
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    bonv
    bonv, 03.10.2021 20:21
    +3
    Зовсім з котушок з"їхав кормілєц..
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    rosti79
    rosti79, 03.10.2021 20:20
    0
    Ссылка
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