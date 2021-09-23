Селезнев дисквалифицирован на два матча за непристойный жест

Форвард «Миная» показал средний палец болельщикам

  • 23.09.2021 16:14
  • 1031 просмотр
  • 3 комментария
Селезнев дисквалифицирован на два матча за непристойный жест
© ФК Минай. Евгений Селезнев

КДК УАФ принял решение дисквалифицировать на два матча форварда «Миная» Евгения Селезнева. Такое наказание игрок получил за то, что показал средний палец болельщикам во время матча 8-го тура УПЛ против «Ворсклы».

После этого Селезнев извинился за свой жест, но это не спасло его от наказания.

Таким образом, Селезнев пропустит матчи 9-го и 10-го туров УПЛ – против «Львова» и «Металлиста 1925» соответственно.

Источник — Украинская ассоциация футбола

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dadaali177188
    dadaali177188, 23.09.2021 16:35
    0
    мало
    Ссылка
    Сергей Романчиков
    online
    Сергей Романчиков, 23.09.2021 16:23
    +2
    Тунец- скандал
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    cucumber
    online
    cucumber, 23.09.2021 16:22
    -2
    как же так? Заговор и травля против Жеки продолжается, кто то очень сильно не хочет чтобы рекорд был побит! Жека мы с тобой и верим в тебя! Бей рекорд!
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