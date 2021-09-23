Селезнев дисквалифицирован на два матча за непристойный жест

КДК УАФ принял решение дисквалифицировать на два матча форварда «Миная» Евгения Селезнева. Такое наказание игрок получил за то, что показал средний палец болельщикам во время матча 8-го тура УПЛ против «Ворсклы».

После этого Селезнев извинился за свой жест, но это не спасло его от наказания.

Таким образом, Селезнев пропустит матчи 9-го и 10-го туров УПЛ – против «Львова» и «Металлиста 1925» соответственно.