ФОТО. Средний палец для фанатов. Селезнев отметился в матче УПЛ

Игроку не понравился кто-то на трибунах

  • 19.09.2021 22:45
  • 3752 просмотра
  • 25 комментариев
ФОТО. Средний палец для фанатов. Селезнев отметился в матче УПЛ
© fcminaj.com

В матче чемпионата Украины «Ворскла» - «Минай» форвард гостей Евгений Селезнев, уходя в подтрибунное помещение на перерыв, показал кому-то средний палец.

Судя по всему, игрока оскорбил кто-то из болельщиков на трибуне.

Ранее в нынешнем сезоне Селезнев отметился конфликтом с игроком «Динамо» Александром Караваевым.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    rus
    rus, 19.09.2021 23:56
    -2
    BekXanov, 19.09.2021 23:28
    Судя по тебе что очень переживаешь за его тестерон и стержень пишешь что он нормальный мужчина то ты явный и выраженый из этих.Не позорь на аватарке клуб Металлист.С тобой всё ясно полупокер синих кровей.
    Правильно ответил на быдло
    Ссылка
    rus
    rus, 19.09.2021 23:52
    -1
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 23:13
    Кроме того стада там были и нормальные люди. И не нужно обобщать то что было в Киеве вчера и сегодня в Полтаве
    Быдло конечное. Зачем это защищать.
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 19.09.2021 23:49
    -2
    Царь.
    Ссылка
    Metall86Kh
    Metall86Kh, 19.09.2021 23:46
    0
    Дайте уже Жеки забить те 8 голов и пойти на заслуженную пенсию сколько можно его мучать)))
    Ссылка
    BekXanov
    BekXanov, 19.09.2021 23:30
    +2
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 23:21
    Глор. Походу ты перегрелся
    Да нет почитай его комменты он походу у тунца на бревно его сесть хочет.
    Заботливый парниша
    Ссылка
    BekXanov
    BekXanov, 19.09.2021 23:28
    +3
    cucumber, 19.09.2021 23:03
    Ой блин, самые высоконравственные тролли набежали! Да нормальный он человек, не удобный как вам хотелось бы.. просто нормальный мужчина. В нашей жизни главное не предавать самого себя, а не подстраиваться под ожидания других людей.
    Судя по тебе что очень переживаешь за его тестерон и стержень пишешь что он нормальный мужчина то ты явный и выраженый из этих.Не позорь на аватарке клуб Металлист.С тобой всё ясно полупокер синих кровей.
    Ссылка
    Tom Sizemore
    online
    Tom Sizemore, 19.09.2021 23:27
    +2
    Доки ця гнида буде ганьбити футбол!?
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 23:21
    +3
    cucumber, 19.09.2021 23:15
    Потому что ты боишься конфликта, а именно в нем проявляется характер человека, его истинное лицо. Если человек предает свое Эго, он превращается в удобного раба системы, унифицированного и лишенного уникальности, именно поэтому внедряют вегетарианство, пропагандируют го_о_ексуализм, чтобы лишить мужчину своего стержня и превратить в безвольного окситоцинового женоподобного раба!
    Глор. Походу ты перегрелся
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 23:18
    +1
    kaka, 19.09.2021 23:15
    так орали Тунцу не нормальные фаны а именно те провокаторы что и затеяли драку в Киеве-таким пофиг спорт-им скандал давай
    Я ещё раз повторю. Он сам к себе примагнитил этот негатив и продолжает в том же духе
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 19.09.2021 23:15
    -6
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 23:10
    Спокойно уйти в под трибуну, как профи. И кричат ему именно за вот такие жесты и выходки. Я бы ещё на матча с два дисквал дал.
    Потому что ты боишься конфликта, а именно в нем проявляется характер человека, его истинное лицо. Если человек предает свое Эго, он превращается в удобного раба системы, унифицированного и лишенного уникальности, именно поэтому внедряют вегетарианство, пропагандируют го_о_ексуализм, чтобы лишить мужчину своего стержня и превратить в безвольного окситоцинового женоподобного раба!
    Ссылка
    kaka
    kaka, 19.09.2021 23:15
    0
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 23:13
    Кроме того стада там были и нормальные люди. И не нужно обобщать то что было в Киеве вчера и сегодня в Полтаве
    так орали Тунцу не нормальные фаны а именно те провокаторы что и затеяли драку в Киеве-таким пофиг спорт-им скандал давай
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 23:13
    -1
    kaka, 19.09.2021 23:09
    какого общества-стада которое побоище на трибунах стадионов устраивает?
    Кроме того стада там были и нормальные люди. И не нужно обобщать то что было в Киеве вчера и сегодня в Полтаве
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 19.09.2021 23:10
    -10
    Окситоциновые омежки возмущаются, что у Селезнева есть тестостерон в организме. Прикиньте у мужчины есть тестостерон
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 23:10
    +4
    dima.krot, 19.09.2021 23:00
    Что вы ополчились? Подозреваю, человека с трибух х*ями крыли, что ему было ответить?
    Спокойно уйти в под трибуну, как профи. И кричат ему именно за вот такие жесты и выходки. Я бы ещё на матча с два дисквал дал.
    Ссылка
    kaka
    kaka, 19.09.2021 23:09
    -1
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 22:54
    Потерянный человек для общества
    какого общества-стада которое побоище на трибунах стадионов устраивает?
    Ссылка
    kaka
    kaka, 19.09.2021 23:06
    -5
    Как патриотично-Зину игравшего дольше Тунца в РФ-ии признали а тут прям жопу рвут на немецкий крест- а че Зеля-наш не кормилец?Скок он гастролировал в РФ-ии
    Ссылка
    cucumber
    cucumber, 19.09.2021 23:03
    -13
    Ой блин, самые высоконравственные тролли набежали! Да нормальный он человек, не удобный как вам хотелось бы.. просто нормальный мужчина. В нашей жизни главное не предавать самого себя, а не подстраиваться под ожидания других людей.
    Ссылка
    dima.krot
    dima.krot, 19.09.2021 23:00
    -10
    Что вы ополчились? Подозреваю, человека с трибух х*ями крыли, что ему было ответить?
    Ссылка
    KIEWADIM
    KIEWADIM, 19.09.2021 22:55
    -10
    Все правильно сделал
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 19.09.2021 22:54
    +8
    Потерянный человек для общества
    Ссылка
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