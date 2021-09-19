ФОТО. Средний палец для фанатов. Селезнев отметился в матче УПЛ

В матче чемпионата Украины «Ворскла» - «Минай» форвард гостей Евгений Селезнев, уходя в подтрибунное помещение на перерыв, показал кому-то средний палец.
Судя по всему, игрока оскорбил кто-то из болельщиков на трибуне.
Ранее в нынешнем сезоне Селезнев отметился конфликтом с игроком «Динамо» Александром Караваевым.
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Источник — Sport.ua
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