«Это были эмоции». Селезнев извинился за свой жест во время матча

Форвард «Миная» принес извинения за средний палец

  • 22.09.2021 17:05
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  • 7 комментариев
«Это были эмоции». Селезнев извинился за свой жест во время матча
© minajfootballclub

Форвард «Миная» Евгений Селезнев извинился за то, что во время матча УПЛ против «Ворсклы» показал средний палец в сторону трибун.

Игрок утверждает, что отреагировал на выкрики о сепаратизме и войне на востоке Украины.

«Неприятно об этом говорить. Жест, который сделал в сторону болельщиков на матче между «Ворсклой» и «Минаем», сделал на эмоциях и я искренне сожалею об этом. Скажу лишь, что этот жест был спровоцирован оскорбительными выкриками в мой адрес от неизвестных мне лично болельщиков на трибунах. Они кричали оскорбительные и бранные слова, которые даже озвучивать стыдно, а также обвиняли меня в причастности к сепаратистским группировкам, с которыми сражаются украинские войска на востоке нашего государства».

«Эти слова меня крайне возмутили, ведь то, что сейчас происходит в моих родных краях, для меня очень чувствительная и болезненная тема. Я неоднократно повторял и повторяю, что являюсь украинцем и я поддерживаю целостность и неприкосновенность нашей страны. Донецк - это Украина, и всегда так было и будет. Поэтому не допущу подобных слов в свой адрес».

«Учитывая оскорбительные выкрики в мою сторону, которые не прекращались, несмотря на требования представителей моего клуба и других людей на трибунах, признаю, что не сдержался и поддался эмоциям и продемонстрировал этот жест в перерыве матча. Не должен был делать это при любых обстоятельствах. И прошу прощения у всех болельщиков на трибунах в Полтаве, и в тех, кто наблюдал за этим поединком у экранов телевизора».

«Не имел целью оскорбить кого-то и искренне сожалею за этот инцидент. Обещаю, что в будущем подобное больше не повторится, ведь все мы, футболисты и болельщики, хотим чтобы украинский футбол приносил исключительно положительные эмоции», - гласит заявление Селезнева на официальном сайте «Миная».

Источник — ФК Минай

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Пидвирный
    Владимир Пидвирный, 22.09.2021 17:32
    -1
    Зажерлась вже ця звєзда з свістулькою. Пеналь був чистий. Футболіст теж людина, і має такі ємоції як і всі. Я його особисто не засуджую. А цю звєзду чому не покарають на 5 матчів.
    Ссылка
    bonv
    bonv, 22.09.2021 17:18
    +2
    І пеналі не ставлять, і рекорд побити не зможе Кормілєц..
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    1927FCDK1927
    1927FCDK1927, 22.09.2021 17:17
    +1
    Ссылка
    NeRoN69
    NeRoN69, 22.09.2021 17:14
    +1
    Эхх, стареет Жека, слезливый стал...
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    Burevestnik
    Burevestnik, 22.09.2021 17:08
    +7
    у кормільця як завжди: або бреше, або п....ть
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    jovtengellium
    jovtengellium, 22.09.2021 17:08
    +11
    впевнений на 100% ,що Селезньов до цього тексту не має жодного відношення. занадто все гарно написано
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    Olexandr_Usyk-Kurgan
    online
    Olexandr_Usyk-Kurgan, 22.09.2021 17:07
    +7
    Селезньов після кожного матчу вибачається за свої емоції
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