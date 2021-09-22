«Это были эмоции». Селезнев извинился за свой жест во время матча

Форвард «Миная» Евгений Селезнев извинился за то, что во время матча УПЛ против «Ворсклы» показал средний палец в сторону трибун.

Игрок утверждает, что отреагировал на выкрики о сепаратизме и войне на востоке Украины.

«Неприятно об этом говорить. Жест, который сделал в сторону болельщиков на матче между «Ворсклой» и «Минаем», сделал на эмоциях и я искренне сожалею об этом. Скажу лишь, что этот жест был спровоцирован оскорбительными выкриками в мой адрес от неизвестных мне лично болельщиков на трибунах. Они кричали оскорбительные и бранные слова, которые даже озвучивать стыдно, а также обвиняли меня в причастности к сепаратистским группировкам, с которыми сражаются украинские войска на востоке нашего государства».

«Эти слова меня крайне возмутили, ведь то, что сейчас происходит в моих родных краях, для меня очень чувствительная и болезненная тема. Я неоднократно повторял и повторяю, что являюсь украинцем и я поддерживаю целостность и неприкосновенность нашей страны. Донецк - это Украина, и всегда так было и будет. Поэтому не допущу подобных слов в свой адрес».

«Учитывая оскорбительные выкрики в мою сторону, которые не прекращались, несмотря на требования представителей моего клуба и других людей на трибунах, признаю, что не сдержался и поддался эмоциям и продемонстрировал этот жест в перерыве матча. Не должен был делать это при любых обстоятельствах. И прошу прощения у всех болельщиков на трибунах в Полтаве, и в тех, кто наблюдал за этим поединком у экранов телевизора».

«Не имел целью оскорбить кого-то и искренне сожалею за этот инцидент. Обещаю, что в будущем подобное больше не повторится, ведь все мы, футболисты и болельщики, хотим чтобы украинский футбол приносил исключительно положительные эмоции», - гласит заявление Селезнева на официальном сайте «Миная».