Металлист 1925 на своем поле победил Минай

Неудовлетворительные результаты «Миная» привели к оргвыводам со стороны руководства клуба: на этой неделе Василий Кобин был отправлен в отставку, а к поединку в Харькове закарпатцев готовил Николай Цымбал. К слову, подобная тренерская рокировка уже во второй раз происходит в «Минае». Харьковский клуб также не блещет результатами, а после четырехматчевой проигрышной серии харьковчан даже начали поговаривать о возможной отставке Валерия Кривенцова. Но затем «Металлист 1925» завоевал четыре очка, в том числе неожиданно обыграв в Чернигове «Десну». Поэтому позиции тренерского штаба харьковчан укрепились, и в сегодняшнем матче хозяева поля, несомненно, намеревались развить успех.

Впрочем, закарпатцы тоже приехали в Харьков не на экскурсию. Именно гости создали первый голевой момент в матче, когда быстрая атака «Миная» завершилась ударом Кулиева, и Сидоренко в падении отбил мяч. «Металлист 1925» ответил ударом Марлисона, который из хорошей позиции пробил намного выше ворот.

В дальнейшем харьковчане завладели территориальным преимуществом, пытаясь вскрыть насыщенную оборону минайцев. Гости уже не так активно атаковали, сконцентрировавшись на обороне своих владений. Харьковчане особой остроты не создавали, но в середине первого тайма они упустили шикарную возможность для взятия ворот. После навеса с углового и скидки партнера Ченбай из пределов вратарской пробил головой, и Кучер совершил фантастический сейв, в шпагате ногой отбив мяч.

После этого голевых ситуаций у ворот долгое время не возникало. Невысокий темп матча, скорее всего, устраивал минайцев, которым по такой игре было легче обороняться. Правда, свои редкие атаки гости не могли завершить более-менее пристойным ударом, а Селезневу, который вернулся на поле после двухматчевой дисквалификации, приходилось тратить много сил на поиски мяча. Таким образом, на перерыв команды ушли без забитых голов при совсем небольшом количестве созданных острых моментов.

Как и первая половина встречи, вторая началась с опасной ситуации у ворот хозяев. Это Байдал из левого угла штрафной обводящим ударом не попал в дальнюю «девятку». В целом же, после перерыва рисунок игры не особо изменился. Харьковчане больше владели мячом, а гости заняли выжидательную позицию. И одна из контратак «Миная» могла увенчаться успехом, но Коваленко решил картинно упасть в штрафной «Металлиста 1925», получив «горчичник» за симуляцию.

С течением времени становилось все более очевидным, что судьбу встречи может решить один результативный удар. В принципе, такое можно было предположить и до начала поединка, ведь с атакой испытывают проблемы обе команды. И всплеск активности харьковчан сразу принес им результат. Месхи в штрафной «Миная» завалил Ременюка, и арбитр указал на 11-тиметровую отметку. Пенальти сильным ударом реализовал Габелок, открывший счет в поединке.

До финального свистка оставалось еще достаточно времени, но минайцы только в конце матча большими силами пошли в атаку. И вырвать ничью для своей команды мог Кобак, который с острого угла не пробил Сидоренко. А на последних секундах отличную возможность упустил Кулиев: после удара соперника из пределов штрафной Сидоренко в падении поймал мяч. Харьковчане удержали нужный результат и впервые в УПЛ одержали две подряд победы. В следующем туре, который состоится после двухнедельной паузы в чемпионате, «Металлист 1925» проведет гостевой матч с «Мариуполем», а «Минай» в Ужгороде встретится с «Десной».

Металлист 1925 - Минай - 1:0

Габелок (72, пен.)

Ченбай (11), Габелок (18), Ременюк (68), Протасов (73), Крыськив (90) - Матич (33), Б.Коваленко (54), Ахмедзаде (86)

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Шершень, Ченбай, Западня, Габелок, Ременюк, Крыськив, Голодюк (Протасов, 65), Батюшин, Марлисон (Зубков, 65)

«Минай»: Кучер, Б.Коваленко (Ахмедзаде, 59), Гончар, Байдал, Матич, Петрусенко, Багайоко (Синегуб, 46), Кулиев, Векляк, Месхи (Хахлев, 85), Селезнев (Кобак, 71)

Арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Стадион: «Металлист» (Харьков)

МЕТАЛЛИСТ 1925 - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА