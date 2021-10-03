КРИВЕНЦОВ: «Мысли по вакцинации в Металлисте 1925 разошлись. Ведем диалог»

Наставник «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов оценил победу в матче против «Миная», а также высказался по поводу вакцинации от коронавируса.

- Игра оказалась сложной. Пожалуй, сейчас все такие матчи в УПЛ. Это "осенний футбол" что ли, не знаю. Если взять в целом по игре, то команда владела территориальным преимуществом, много комбинировала, однако брак в простых ситуациях не позволял нам забить раньше. Не хватало тех скоростей, о которых мы постоянно говорим. Не доставляли мяч на фланг, все было медленно. После реализованного пенальти... Я никогда не говорю, чтобы наши игроки сохраняли мяч. Я всегда прошу чтобы команда развивала успех. Привожу примеры других команд, как после забитого гола, мы должны увеличивать преимущество, забивать второй-третий голы и снимать все вопросы. У нас почему-то происходит все иначе. Играть футболистам назад, отдавать с центра поля мяч вратарю - я тоже не говорю. Почему они выбирают такие решения - это для меня тоже загадка. В общем, важные три очка перед большой паузой. Надеюсь, что кто-то из травмированных присоединится к нам. Также я поздравляю болельщиков и команду с тремя важными очками.

- По травмированным. Кто ближе к возвращению?

- Надеюсь, что Ткачук начнет тренироваться, Фабиньо пропускал игру из-за дисквалификации. Вы знаете, что Кравченко перед игрой, на разминке, на последней минуте почувствовал боль в задней поверхности бедра. Также надеемся, что сможем рассчитывать на него. У остальных игроков серьезные травмы, поэтому рассчитывать на Дерека, Пономаря, Жичикова, Дмитренко в ближайшее время не приходится. Хотя бы Ткачук, Кравченко вернулись - это бы уже было для нас хорошо.

- Во время паузы запланированы какие-то товарищеские матчи?

- Да, рассчитываем восьмого или девятого октября сыграть с командой Премьер-лиги. Буквально завтра все решится. Потому что сегодня еще играется тур.

- Какое отношение в команде к прививкам? Как игроки к этому относятся?

- У нас мнения разошлись. Мы понимаем, что это нужно. У нас идет с командой диалог. Моя личная позиция - пока на стадии рассмотрения. Сложно сказать. Мы же не можем силой заставить.