КРИВЕНЦОВ: «Мысли по вакцинации в Металлисте 1925 разошлись. Ведем диалог»

В харьковской команде пока не все вакцинированы

  • 03.10.2021 20:49
  • 1718 просмотров
  • 5 комментариев
КРИВЕНЦОВ: «Мысли по вакцинации в Металлисте 1925 разошлись. Ведем диалог»
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Наставник «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов оценил победу в матче против «Миная», а также высказался по поводу вакцинации от коронавируса.

- Игра оказалась сложной. Пожалуй, сейчас все такие матчи в УПЛ. Это "осенний футбол" что ли, не знаю. Если взять в целом по игре, то команда владела территориальным преимуществом, много комбинировала, однако брак в простых ситуациях не позволял нам забить раньше. Не хватало тех скоростей, о которых мы постоянно говорим. Не доставляли мяч на фланг, все было медленно. После реализованного пенальти... Я никогда не говорю, чтобы наши игроки сохраняли мяч. Я всегда прошу чтобы команда развивала успех. Привожу примеры других команд, как после забитого гола, мы должны увеличивать преимущество, забивать второй-третий голы и снимать все вопросы. У нас почему-то происходит все иначе. Играть футболистам назад, отдавать с центра поля мяч вратарю - я тоже не говорю. Почему они выбирают такие решения - это для меня тоже загадка. В общем, важные три очка перед большой паузой. Надеюсь, что кто-то из травмированных присоединится к нам. Также я поздравляю болельщиков и команду с тремя важными очками.

- По травмированным. Кто ближе к возвращению?

- Надеюсь, что Ткачук начнет тренироваться, Фабиньо пропускал игру из-за дисквалификации. Вы знаете, что Кравченко перед игрой, на разминке, на последней минуте почувствовал боль в задней поверхности бедра. Также надеемся, что сможем рассчитывать на него. У остальных игроков серьезные травмы, поэтому рассчитывать на Дерека, Пономаря, Жичикова, Дмитренко в ближайшее время не приходится. Хотя бы Ткачук, Кравченко вернулись - это бы уже было для нас хорошо.

- Во время паузы запланированы какие-то товарищеские матчи?

- Да, рассчитываем восьмого или девятого октября сыграть с командой Премьер-лиги. Буквально завтра все решится. Потому что сегодня еще играется тур.

- Какое отношение в команде к прививкам? Как игроки к этому относятся?

- У нас мнения разошлись. Мы понимаем, что это нужно. У нас идет с командой диалог. Моя личная позиция - пока на стадии рассмотрения. Сложно сказать. Мы же не можем силой заставить.

Источник — ФК Металлист 1925

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Analiteg0
    online
    Analiteg0, 03.10.2021 21:48
    -2
    И тут ботоферма за ширяево агитирует...надо реализовывать факцины и на все идут
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    Роман Порывай
    Роман Порывай, 03.10.2021 21:46
    +1
    aleks19826, 03.10.2021 21:36
    В основному противники вакцинації хто? Люди без вищої освіти, які голосували по-прикооу за зєлю, яким відєо покажуть із антивакцинатором з 10-ма класами освіти, який скаже, що їх чіпують, ведуть досліди над ними, все умрут і ковида нет. І все. Чуваки схаваютт інформацію неперевірену і будуть вірити в різні антинаукові приколи антивакцинаторські. Я називаю таке населення би.д.ло-ск.отом. Заборонив би їм голосувати навіть, бо це дорого коштує свідомим, білим українцям
    Тобто, про "свідомих, білих українців" це було розумно? А як бути із свідомими темними чи несвідомими білими? Чи противники/прихильники вакцінації якось чітко прив'язані до прихильників Зе, ПП чи когось іншого? Якусь кашу наворотили, вибачаюсь за простоту вислову.
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    aleks19826
    online
    aleks19826, 03.10.2021 21:36
    0
    В основному противники вакцинації хто? Люди без вищої освіти, які голосували по-прикооу за зєлю, яким відєо покажуть із антивакцинатором з 10-ма класами освіти, який скаже, що їх чіпують, ведуть досліди над ними, все умрут і ковида нет. І все. Чуваки схаваютт інформацію неперевірену і будуть вірити в різні антинаукові приколи антивакцинаторські. Я називаю таке населення би.д.ло-ск.отом. Заборонив би їм голосувати навіть, бо це дорого коштує свідомим, білим українцям
    Ссылка
    Sandr Evych
    online
    Sandr Evych, 03.10.2021 21:14
    0
    Ёкарный Бабай, 03.10.2021 20:52
    Клопп сравнил антиваксеров с тем, кто водит в нетрезвом виде
    Ну як їх порівнювати з п'яними? П'яний протрезвіє,а тут противники вакцинації чисті ідіоти...
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 03.10.2021 20:52
    +4
    Клопп сравнил антиваксеров с тем, кто водит в нетрезвом виде
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