10-й тур
Металлист 1925
0 : 0
Минай
03.10.2021 17:00   ТВ-трансляция: 

Металлист 1925 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Сможет ли Цымбал вновь завести закарпатскую «машину»?

  • 02.10.2021 01:45
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Металлист 1925 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Минай

В воскресенье, 3 октября, в Харькове на ОСК «Металлист» состоится матч десятого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют харьковский «Металлист 1925» и закарпатский «Минай». Стартовый свисток рефери прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Металлист 1925

Успех команды Валерия Кривенцова неделей ранее в Чернигове (2:1) смело можно считать сенсацией в наших реалиях, так как после перспективного старта в дебютном для себя сезоне «элитного» первенства «Металлист 1925» не справился с чередой противостояний против наиболее сильных коллективов образца последних лет. «Шахтер», «Ворскла», «Днепр-1», «Динамо» Киев – все это соперники совершенно не уровня харьковчан в их текущих кондициях, и, что примечательно, в каждом из этих матчей хозяева будущей игры пропускали ровно два мяча, а поразить ворота оппонентов сумели лишь в поединке против днепрян.

Однако, когда календарь стал немногим проще, мы вновь увидели способность завоевывать необходимые очки у команды Кривенцова. Даже больше – «1925» в недавнем прошлом завоевал право продолжать участие в Кубке Украины, обыграв «Эпицентр» из Дунаевцев (1:0), поэтому остаток осенней части сезона у харьковчан обещает стать насыщенным. Единственное, им придется в ближайшей игре обойтись без бразильца Фабиньо, который в победном матче против «Десны» получил лишнюю желтую карточку.

Минай

Василий Кобин отстранен от руководства закарпатским «Минаем» – вот такое вот неутешительное известие пришло из лагеря команды теперь уже Николая Цымбала, который в очередной раз должен по ходу сезона подбирать проблемный коллектив. Причины подобного резкого шага со стороны руководства понять можно – «Минай» победил «Александрию» (1:0) в стартовом для себя матче нового сезона УПЛ, но после этого из семи матчей сумел извлечь только три очка с помощью соответствующего количества ничейных результатов.

Да, среди достижений «Миная» был и мировой исход противостояния против донецкого «Шахтера» (1:1), однако радость от подобного результата предсказуемо была недолгой, а в сухом остатке громкий успех все равно позволил команде набрать всего один балл. Закарпатцы нынче вновь попали в крутое пике, но теперь уже никто не стал ждать длительной серии из поражений, ограничившись лишь последовательными неудачами против «Ворсклы» (0:2) и ПФК «Львов» (1:2), после которых команда провалилась на предпоследнюю строчку турнирной таблицы. Стоит ли вновь ждать чудесного выхода из зоны вылета от Цымбала?

История встреч

Футбольные пути «Металлиста 1925» и «Миная» ранее пересекались всего два раза в рамках Первой лиги. Наблюдается явный перевес закарпатцев в плане добытых результатов – 2 победы. Последний раз соперники играли в официальном матче прошлым летом – матч завершился победой «Миная» со счетом 1:0. За хозяев отличился Петр Стасюк.

Фемида

Поединок было доверено провести днепровскому рефери Виталию Романову, на счету которого уже было пять матчей УПЛ в текущем сезоне и встреча в рамках квалификации Лиги конференций УЕФА. Всего в своей карьере он уже провел 55 матча УПЛ. С «Металлистом» данный рефери пересекался трижды (по одной победе, ничьей и поражению для харьковчан), а вот для «Миная» это будет уже шестая игра с его участием – 2 победы и 3 поражения (5:8 – суммарная разница голов).

Ориентировочные составы

«Металлист 1925»: Сидоренко – Западня, Кравченко, Шершень, Жичиков – Крыськив, Габелок – Батюшин, Голодюк, Ременюк – Марлисон.

«Минай»: Кучер – Кулиев, Синегуб, Матич, Гончар, Кныш – Лиховидько, Хахлев, Петрусенко – Билоног, Байдал.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что харьковчане сумеют одержать победу в результативном для обеих команд поединке. Нашей ставкой будет позиция – «Металлист 1925» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.72 по линии Parimatch.

3 октября, воскресенье

«Металлист 1925» – «Минай»
Харьков. ОСК «Металлист». 17:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал Футбол 1 и видеосервис Oll.tv
Арбитр: Виталий Романов (Днепр)
МЕТАЛЛИСТ 1925 – МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Александр Снитко, Sport.ua

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