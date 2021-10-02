В воскресенье 3 октября в матче 10-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-Лиги «Металлист 1925» на своем поле будет принимать «Минай».

Харьковчане в предыдущем туре одержали свою третью победу в турнире и первую в гостях, обыграв в Чернигове местную «Десну» со счетом 2:1. И для того, чтобы закрепиться в середине турнирной таблице, подопечным Валерия Кривенцова очень важно брать очки с теми командами, которые сейчас расположились ниже. Что касается «Миная», то, продлив безвыигрышную серию до семи матчей, закарпатский клуб еще и потерял главного тренера. Василий Кобин подал в отставку и в Харьков команду привез Николай Цымбал. Как скажется на футболистах смена наставников пока сказать трудно, но «Минаю» дальше отступать уже некуда.

Начало матча «Металлист 1925» - «Минай» в 17.00. Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка.