3 октября состоялся матч 10-го тура УПЛ, в котором играли «Металлист 1925» и «Минай».
Единственный гол забил Артем Габелок с пенальти на 72-й минуте.
Металлист 1925 – Минай – 1:0. Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Артем Габелок, 72 мин (пен)
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|72'
|ГОЛ ! С пенальти забил Артем Габелок (Металлист 1925).
Источник — Sport.ua
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