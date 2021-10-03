8-й тур
Эспаньол
2 : 1
Реал Мадрид
03.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Не отошли после Шерифа? Реал проиграл в Барселоне

Мадридская команда проиграла «Эспаньолу»

  • 03.10.2021 19:09
  • 2008 просмотров
  • 4 комментария
Не отошли после Шерифа? Реал проиграл в Барселоне
© Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Реала» Карло Анчелотти перед матчем Ла Лиги против «Эспаньола» говорил о том, что команда должна показать свой уровень после того, как сенсационно проиграла «Шерифу» в Лиге чемпионов.

Не вышло.

«Эспаньол» на своем поле сумел победить 2:1, хотя мадридцы пока сохраняют лидерство, имея с «Атлетико» по 17 очков.

Чемпионат Испании. 8-й тур

Эспаньол - Реал 2:1
Голы: Томас, 17, Видаль, 60 - Бензема, 71

Эспаньол: Лопес, Гил (Вила, 82), Гомес, Кабрера, Педроса, Баре, Дардер, Видаль (Ву, 65), Оскар, Эмбарба (Рибаудо, 65), Томас

Реал: Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Алаба, Кроос (Каземиро, 62), Модрич (Йович, 62), Вальверде, Камавинга (Родриго, 46), Винисиус (Азар, 72), Бензема

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 03.10.2021 20:04
    0
    alefteev77, 03.10.2021 19:53
    Пока УЕФА в шоколаде, как коты в сметане, Реал и Барселона оказались в сотнях миллионов долгов.
    -
    Куда же смотрели финансовые органы УЕФА, раз у них под носом такие проблемы с ведущими клубами. УЕФА - это сборище ...... , которые одеты в дорогие костюмы и элитные часы.
    А при чем тут УЕФА, если у Барсы с Реалом есть собственная федерация во главе с Тебасом? У Реала долги, которые планово погашаются. У Барсы долги другого характера - такого, что нужно было лучших игроков раздать, чтобы появились доходы для погашения, долг только семимильными шагами рос.
    Для начала надо почитать вообще про Переса и его методы работы в Реале. Реал никому конкретно не принадлежит как и Барселона, но Перес там уже более 12 лет. То есть клубом владеют сосьос, но выкинуть его не могут, он узурпировал власть, подстроил правила выборов так, что президентом Реала может стать только мультимиллионер. Фанатские группировки подавали на него в суд, и естественно в карманных судах Переса все дела были проиграны. Это такой Путин от мира мадридского футбола, и после этого у тебя есть претензии к УЕФА?
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 03.10.2021 19:53
    0
    Golhrenshtanga, 03.10.2021 19:13
    Да пусть уже этот Реал с Барсой создают Суперлигу,там не будет Эспаньолов и Шерифов,там они будут королями,мажоры хреновы
    Пока УЕФА в шоколаде, как коты в сметане, Реал и Барселона оказались в сотнях миллионов долгов.
    -
    Куда же смотрели финансовые органы УЕФА, раз у них под носом такие проблемы с ведущими клубами. УЕФА - это сборище ...... , которые одеты в дорогие костюмы и элитные часы.
    Ссылка
    Golhrenshtanga
    Golhrenshtanga, 03.10.2021 19:13
    +3
    Да пусть уже этот Реал с Барсой создают Суперлигу,там не будет Эспаньолов и Шерифов,там они будут королями,мажоры хреновы
    Ссылка
    cooperchack
    cooperchack, 03.10.2021 19:12
    +1
    Не отошли не отошли
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности