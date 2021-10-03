Не отошли после Шерифа? Реал проиграл в Барселоне

Наставник «Реала» Карло Анчелотти перед матчем Ла Лиги против «Эспаньола» говорил о том, что команда должна показать свой уровень после того, как сенсационно проиграла «Шерифу» в Лиге чемпионов.
Не вышло.
«Эспаньол» на своем поле сумел победить 2:1, хотя мадридцы пока сохраняют лидерство, имея с «Атлетико» по 17 очков.
Чемпионат Испании. 8-й тур
Эспаньол - Реал 2:1
Голы: Томас, 17, Видаль, 60 - Бензема, 71
Эспаньол: Лопес, Гил (Вила, 82), Гомес, Кабрера, Педроса, Баре, Дардер, Видаль (Ву, 65), Оскар, Эмбарба (Рибаудо, 65), Томас
Реал: Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Алаба, Кроос (Каземиро, 62), Модрич (Йович, 62), Вальверде, Камавинга (Родриго, 46), Винисиус (Азар, 72), Бензема
Источник — Sport.ua
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Куда же смотрели финансовые органы УЕФА, раз у них под носом такие проблемы с ведущими клубами. УЕФА - это сборище ...... , которые одеты в дорогие костюмы и элитные часы.
Для начала надо почитать вообще про Переса и его методы работы в Реале. Реал никому конкретно не принадлежит как и Барселона, но Перес там уже более 12 лет. То есть клубом владеют сосьос, но выкинуть его не могут, он узурпировал власть, подстроил правила выборов так, что президентом Реала может стать только мультимиллионер. Фанатские группировки подавали на него в суд, и естественно в карманных судах Переса все дела были проиграны. Это такой Путин от мира мадридского футбола, и после этого у тебя есть претензии к УЕФА?
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Куда же смотрели финансовые органы УЕФА, раз у них под носом такие проблемы с ведущими клубами. УЕФА - это сборище ...... , которые одеты в дорогие костюмы и элитные часы.
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