Не отошли после Шерифа? Реал проиграл в Барселоне

Наставник «Реала» Карло Анчелотти перед матчем Ла Лиги против «Эспаньола» говорил о том, что команда должна показать свой уровень после того, как сенсационно проиграла «Шерифу» в Лиге чемпионов.

Не вышло.

«Эспаньол» на своем поле сумел победить 2:1, хотя мадридцы пока сохраняют лидерство, имея с «Атлетико» по 17 очков.

Чемпионат Испании. 8-й тур

Эспаньол - Реал 2:1

Голы: Томас, 17, Видаль, 60 - Бензема, 71

Эспаньол: Лопес, Гил (Вила, 82), Гомес, Кабрера, Педроса, Баре, Дардер, Видаль (Ву, 65), Оскар, Эмбарба (Рибаудо, 65), Томас

Реал: Куртуа, Васкес, Милитао, Начо, Алаба, Кроос (Каземиро, 62), Модрич (Йович, 62), Вальверде, Камавинга (Родриго, 46), Винисиус (Азар, 72), Бензема