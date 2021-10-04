В матче 8-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» на выезде проиграл «Эспаньолу» со счетом 1:2.
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Алейкс Видаль (Эспаньол).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Рауль Де Томас (Эспаньол).
Источник — MEGOGO
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