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Реал Мадрид
03.10.2021 17:15   ТВ-трансляция: 

Эспаньол – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Коллектив Анчелотти едет в Барселону, но не в гости к одноименному клубу

  • 03.10.2021 00:59
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Эспаньол – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 3 октября, в Барселоне на стадионе «Корнелья-Эль Прат» состоится матч восьмого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют каталонский «Эспаньол» и мадридский «Реал». Стартовый свисток арбитра Гильермо Куадра Фернандеса с Балеарских островов прозвучит в 17:15 по киевскому времени.

Эспаньол

Каталонский клуб покидал наивысший дивизион своей страны ровно на один сезон с той целью, чтобы уже по возвращению превратить победу в Сегунде в действительно качественное расширение своего потенциала. Наверное, таким был план у коллектива Висенте Морено, однако на старте футбольного года «попугаи» столкнулись с парой-тройкой крепких соперников, в результате чего потеряли достаточно много очков.

Если говорить о категориях оппонентов, с которыми возникали проблемы у «Эспаньола», то тут явно выделяются «неприступные» топ-коллективы страны вроде «Атлетико» (1:2) и «Севильи» (0:2), следом за которыми идут более «сговорчивые» середняки в виде «Бетиса» (2:2) и «Вильярреала» (0:0), а вот «Алавес» (1:0) оказался для команды Морено вполне преодолимым препятствием, так как единственная победа «бело-синих» на данный момент пришлась именно на игру против коллектива Хавьера Кайехи. В совокупности, все эти игры принесли «попугаям» шесть очков и 15 место в турнирной таблице, которые резко могут превратиться как в позицию в зоне вылета, так и в строчку где-то у экватора.

Реал Мадрид

Соперником по предстоящей игре для каталонского коллектива станет клуб из столицы Испании, с которым у «Эспаньола» исторически сложились более теплые отношения, если взять в сравнение перипетии все того же «El Clasico». Карло Анчелотти вдохнул в «сливочных» новую жизнь, однако неожиданная подножка в Лиге чемпионов УЕФА от молдавского «Шерифа» (1:2), в совокупности с отсутствием голов в игре против «Вильярреала» незадолго до этого, могут напрочь выбить «галактикос» из седла лидеров национального первенства, куда они так стремительно вскарабкались на старте сезона. А тут еще и «Атлетико» обыграл «Барселону» накануне (2:0), поэтому дистанции между соседями по Мадриду как будто и не бывало ранее.

«Реал» в чемпионате, во всяком случае – на старте сезона, выглядит слишком грозной силой для того, чтобы на ровном месте позволять себе дарить очки командам уровне «Эспаньола». Однако, зная привычки «бланкос» оступаться в наиболее неподходящий момент, можно предположить, что выезд в Каталонию по старой памяти у них вызовет определенные трудности. При этом, мы уже говорим о приближающейся октябрьской международной паузе, поэтому заниматься расточительством очков каждому из клубов точно не рекомендуется.

Ориентировочные составы

«Эспаньол»: Лопес – Педроса, Кабрера, Гомес, Видаль – Баре – Ву, Дардер, Мерида, Эмбара – Де Томас.

«Реал Мадрид»: Куртуа – Алаба, Милитао, Начо, Вальверде – Азар, Каземиро, Модрич – Винисиус, Бензема, Родриго.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящей игре команда Анчелотти будет стараться компенсировать все потери предыдущих дней, поэтому постарается победить в уверенном стиле. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Реал» (-1) с коэффициентом 2.12 по линии Parimatch.

3 октября, воскресенье

«Эспаньол» – «Реал Мадрид»
Барселона. «Корнелья-Эль Прат». 17:15
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Гильермо Куадра Фернандес (Балеарские о-ва, Испания)
Прогноз Sport.ua – 0:2
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Александр Снитко, Sport.ua

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