Ливерпуль дважды вёл в счете, но не смог обыграть Манчестер Сити

Противостояние двух лидеров АПЛ все ждали с нетерпением. Тут вопрос не только в трех очках и возможном лидерстве (как-никак, матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» пришелся на седьмой тур, и до завершения чемпионской гонки ещё много чего произойдёт).

Интересны взаимоотношения тренеров. Пеп Гвардиола проиграл больше игр Юргену Клоппу во всех соревнованиях, чем любому тренеру соперника за свою карьеру (8). Между тем, среди команд, с которыми он встречался не менее 10 раз во всех турнирах, самый низкий процент побед у Гвардиолы – как раз против «Ливерпуля» (30,8%). Так что с этой точки зрения всё говорило о победе хозяев. А вот букмекеры накануне матча отдавали пусть небольшое, но преимущество гостям.

Возможно, на мнение БК повлияло количество травмированных в стане «красных». Однако клубные эскулапы потрудились на славу, и Джо Гомес, как и Наби Кейта, оказались на лавке запасных. Хотя Трент Александер-Арнольд и Тьяго Алькантара продолжают восстанавливаться. Впрочем, у «горожан» числившийся в лазарете Кевин Де Брёйне и вовсе вышел в старте!

Поединок начался с атак «Ливерпуля». Минут на 10 гости оказались прижаты к собственным воротам, но оборону держали уверенно. После чего и сами пошли вперёд. Следует сказать, что получалось это у них неплохо. Но – на фоне «красных». Поскольку у подопечных Юргена Клоппа до перерыва в активе числился только один неточный удар по воротам Эдерсона. Такое на «Энфилде» случилось впервые с января 2017, тогда в ворота «Челси» до перерыва «красные» тоде пробили только раз. А самый опасный момент в первом тайме создали как раз игроки «Манчестер Сити». Это Фоден бил в касание с угла вратарской, но попал во вратаря. Этот удар в середине тайма, к слову, стал единственным в створ на обе команды!

Так что 0:0 – вполне закономерный итог первой половины встречи. Хотя для «красных», которые в предыдущих шести домашних поединках во всех турнирах отгружали соперникам как минимум по 3 мяча, такая ситуация была как минимум непривычной и необычной.

Зато второй тайм выдался на загляденье! Он начался снова с атак хозяев, но теперь они выглядели более острыми. И вскоре «красные» сумели открыть счет: Мане откликнулся на пас Салаха и пробил в дальний угол – 1:0! Вскоре сам Мохаммед мог удвоить счет, однако после его выстрела со штрафного мяч зацепил стенку и пролетел в сантиметрах от штанги.

И уже через несколько минут последовала расплата. Фоден принял мяч после передачи Жезуса и сравнял счет ударом в угол ворот – 1:1. Отметим, что Фил забил гол в третьем подряд поединке против «Ливерпуля», и ему было 21 год и 128 дней. Более молодым игроком, которому покорилось подобное достижение, был только Ромелу Лукаку – три мяча кряду в ворота «красных» он оформил в возрасте 20 лет и 194 дней.

Впрочем, хозяева не сдались, и им потребовалось буквально 7 минут, чтобы снова выйти вперёд. Салах выдал просто феноменальную игру. Получил пас от Джонса, в штрафной прошёл троих защитников (некоторых при этом обыграл дважды) – и от дальней штанги отправил мяч за линию ворот. В девяти последних поединках у египтянина 8+3 по системе «гол + пас» во всех турнирах, а в АПЛ он стал лучшим голеадором на данный момент: 6 мячей в семи турах (столько же, впрочем, и у Джейми Варди из «Лестера»).

И опять «горожанам» понадобилось совсем немного времени, чтобы опять догнать соперника – на сей раз хватило и пяти минут. Тот самый «лазаретный» Де Брёйне оказался первым на отскоке после стандарта и с линии штрафной вколотил мяч в сетку – 2:2!

В оставшееся время «Ливерпуль» попытался вырвать победу, но создал только один полумомент, но соперник сумел заблокировать удар Фабиньо по пустым воротам. 2:2 – и «красные» остаются единственной командой, которая до сих пор не потерпела ни одного поражения в АПЛ. А во всех турнирах её беспроигрышная серия насчитывает уже 19 матчей! Однако в чемпионате страны «Ливерпуль» опустился на вторую строчку, отставая от лидера, «Челси», на 1 очко. 16 октября команда едет в гости к «Уотфорду». «Манчестер Сити» заработал 14 баллов (хотя пропустил вдвое больше, чем за предыдущие 6 поединков чемпионата) и пока что третий. В следующем туре команда принимает «Бернли».

Английская Премьер-лига. 7 тур.

«Ливерпуль» – «Манчестер Сити» – 2:2.

Мане (59), Салах (76) - Фоден (69), Де Брёйне (81).

Милнер (42), Диогу Жота (65), Фабиньо (83) - Рубен Диаш (26), Жоау Канселу (56), Бернарду Силва (78).

«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Робертсон, ван Дейк, Матип, Милнер (Гомес, 78), Джонс, Фабиньо, Хендерсон, Мане, Диогу Жота (Роберто Фирмино, 68), Салах.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Жоау Канселу, Лапорт, Рубен Диаш, Уолкер, Де Брёйне, Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Грилиш (Стерлинг, 66), Фоден, Габриэл Жезус.



Стадион: «Энфилд» (Ливерпуль, Англия).

Арбитр: Пол Тирни (Ланкашир, Англия).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА