7-й тур
Ливерпуль
0 : 0
Ман Сити
03.10.2021 18:30   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Англии

  • 02.10.2021 16:42
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Ливерпуль – Манчестер Сити. Текстовая трансляция матча

В воскресенье, 3 октября, состоится встреча 7 тура английской Премьер-лиги, в которой «Ливерпуль» примет «Манчестер Сити». Матч пройдет в Ливерпуле на поле стадиона «Энфилд», начало в 16:30 СЕТ.

«Ливерпуль» после шести туров является единоличным лидером чемпионской гонки – у «Красных» 14 очков. Но сразу у пяти конкурентов, среди которых и «Манчестер Сити», всего на один балл меньше. Поэтому победитель наверняка окажется на вершине турнирной таблицы, а вот проигрывать в таких матчах категорически не рекомендуется. Тем увлекательнее будет встреча на «Энфилде».

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(2 голоса)

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