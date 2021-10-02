В воскресенье, 3 октября, состоится встреча 7 тура английской Премьер-лиги, в которой «Ливерпуль» примет «Манчестер Сити». Матч пройдет в Ливерпуле на поле стадиона «Энфилд», начало в 16:30 СЕТ.

«Ливерпуль» после шести туров является единоличным лидером чемпионской гонки – у «Красных» 14 очков. Но сразу у пяти конкурентов, среди которых и «Манчестер Сити», всего на один балл меньше. Поэтому победитель наверняка окажется на вершине турнирной таблицы, а вот проигрывать в таких матчах категорически не рекомендуется. Тем увлекательнее будет встреча на «Энфилде».

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Ливерпуль» – «Манчестер Сити».