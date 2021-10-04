В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счетом 2:2.
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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