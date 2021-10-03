7-й тур
Ливерпуль
0 : 0
Ман Сити
03.10.2021 18:30   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль - Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Зинченко точно не сыграет

  • 03.10.2021 13:25
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Ливерпуль - Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В 7-м туре чемпионата Англии состоится одна из ключевых битв осени, в которой «Ливерпуль» примет «Манчестер Сити». Игра состоится 3 октября, начало в 18:30.

Ливерпуль

Команда Юргена Клоппа не без небольших проблем, но продолжает идти в сезоне без поражений. «Ливерпуль» лидирует в АПЛ и лишь дважды потерял очки. В первом случае команда сыграла вничью с «Челси», а во втором, в прошлом туре, неожиданно свела поединок с «Брентфордом» к ничьей 3:3. Впрочем, уже в середине недели Красные показали, что проблем в обороне у них нет, когда обыграли «Порту» в Лиге чемпионов 5:1.

«Ливерпуль» на своем поле не проигрывает 10 матчей во всех турнирах, а также забивает не менее трех голов в каждой из шести последних встреч.

В отличие от прошлого сезона, пока у команды нет больших проблем с травмированными. Против «Манчестер Сити» не смогут сыграть только Трент Александер-Арнольд и Тьяго Алькантара.

Манчестер Сити

В чемпионате Англии «Манчестер Сити» отстает от «Ливерпуля» только на 1 пункт, но у команды Хосепа Гвардиолы бывают матчи, где видны определенные проблемы. В первом туре Лиги чемпионов Сити выиграл у «Лейпцига», но пропустил три гола. Затем не сумел обыграть «Саутгемптон», а в середине недели уступил ПСЖ 0:2.

При этом «Манчестер Сити» в прошлом туре обыграл «Челси» и сейчас имеет все шансы выйти в лидеры.

Правда, команде точно не поможет Александр Зинченко. Украинец все еще травмирован, а Гвардиола заявил, что ждет его возвращения только в середине октября. Кроме Зинченко, не готов играть полузащитник Илкай Гюндоган.

В целом, «Ливерпуль» выглядит чуть большим фаворитом, но и «Челси» отдавали преимущество в недавнем матче, а Синие на своем поле не справились с «Манчестер Сити».

3 октября, воскресенье

Ливерпуль - Ман Сити
Ливерпуль. Старт в 18:30
Трансляция на телеканале Сетанта Спорт
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник — Sport.ua

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