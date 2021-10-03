ВИДЕО. Фанат плюнул в тренера? Что сказали Клопп и Гвардиола после матча

В матче 7-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2). Все 4 гола были забиты во втором тайме.

Садио Мане открыл счет на 59-й минуте, Фил Фоден вскоре уравнял ситуацию. Затем Мохамед Салах опять вывел хозяев поля вперед, однако Кевин де Брюйне снова сравнял счет. «Ливерпуль» с 15 очками идет вторым в АПЛ, а «Ман Сити» занимает третье место (14 пунктов). Лидирует «Челси», в активе которого 16 очков.

В конце матча один из фанатов «Ливерпуля» плюнул в члена тренерского штаба «Ман Сити».

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола: «Этого я не видел, но я уже в курсе. Мне об этом рассказали. Я уверен, что «Ливерпуль» примет меры по отношению к этому человеку. В то же время я не знаю, почему это произошло. «Ливерпуль» выше такого поведения. Всегда есть люди, которые ведут себя неподобающе. Но нужно себя контролировать. Я знаю об этой ситуации, но лично ничего не видел».

Видео Sport.ua: пресс-конференция Гвардиолы и Клоппа, Ливерпуль – Ман Сити.