7-й тур
Ливерпуль
2 : 2
Ман Сити
03.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Фанат плюнул в тренера? Что сказали Клопп и Гвардиола после матча

В матче 7-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити»

  • 03.10.2021 23:59
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ВИДЕО. Фанат плюнул в тренера? Что сказали Клопп и Гвардиола после матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Клопп и Гвардиола

В матче 7-го тура АПЛ «Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2). Все 4 гола были забиты во втором тайме.

Садио Мане открыл счет на 59-й минуте, Фил Фоден вскоре уравнял ситуацию. Затем Мохамед Салах опять вывел хозяев поля вперед, однако Кевин де Брюйне снова сравнял счет. «Ливерпуль» с 15 очками идет вторым в АПЛ, а «Ман Сити» занимает третье место (14 пунктов). Лидирует «Челси», в активе которого 16 очков.

  • В конце матча один из фанатов «Ливерпуля» плюнул в члена тренерского штаба «Ман Сити».

Главный тренер «Ман Сити» Пеп Гвардиола: «Этого я не видел, но я уже в курсе. Мне об этом рассказали. Я уверен, что «Ливерпуль» примет меры по отношению к этому человеку. В то же время я не знаю, почему это произошло. «Ливерпуль» выше такого поведения. Всегда есть люди, которые ведут себя неподобающе. Но нужно себя контролировать. Я знаю об этой ситуации, но лично ничего не видел».

Видео Sport.ua: пресс-конференция Гвардиолы и Клоппа, Ливерпуль – Ман Сити.

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
76' ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
69' ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Ман Сити).
59' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).

Источник — Sport.ua

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