Бойня на поле. Вернидубу пришлось разнимать игроков Шерифа и Милсами

Очередной матч чемпионата Молдовы с участием чемпиона завершился скандалом

  • 03.10.2021 17:26
  • 7744 просмотра
  • 5 комментариев
Бойня на поле. Вернидубу пришлось разнимать игроков Шерифа и Милсами
© Youtube

Накануне сенсационный участник нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов молдовский «Шериф», который тренирует украинец Юрий Вернидуб, провел очередной поединок домашнего чемпионата против «Милсами» (1:0).

Оппонент тираспольцев был выше в турнирной таблице, а потому игра выдалась принципиальной для обеих команд.

Нервы у футболистов сдали на 76-й минуте. Именно тогда игрок «Милсами» сфолил на ганском легионере «Шерифа» Эдмунде Аддо, а тот грубо отмахнулся от обидчика. В итоге на поле вспыхнула потасовка, которая продлилась несколько минут.

Разнимать драчунов пришлось даже тренерам команд, в том числе и наставнику «Шерифа» Юрию Вернидубу, который активно пытался доказать игрокам «Милсами», что те были не правы.

Рефери по итогам оценки эпизода выписал желтую карточку футболисту «Милсами», а Аддо удалил с поля.

Ассистент Вернидуба Дмитрий Кара-Мустафа после матча так прокомментировал ситуацию: «Виноват наш футболист, но красную карточку надо было показать и игроку «Милсами». Это тоже была чистая красная карточка - он бил сзади, пока это не видел арбитр».

После победы «Шериф» остался на третьем месте в чемпионате, позади «Петрокуба» и «Милсами». Однако по потерянным очкам уже именно команда Вернидуба является потенциальным лидером молдовской лиги.

Ранее СМИ раскрыли зарплату Юрия Вернидуба в «Шерифе».

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Holiday
    online
    Holiday, 03.10.2021 18:34 (изменен)
    0
    CheMP, 03.10.2021 18:06
    ну если Шериф так играет,то что же за звери эти выше в таблице «Петрокуба» и «Милсами»?..страшно представить даже
    У Шерифа на 3 игры меньше. Им такое разрешают ради великой и неделимой.)
    А Петрокубу Вернидуб проиграл, пока единственный матч в чемпе.
    Ссылка
    Holiday
    online
    Holiday, 03.10.2021 18:33
    +1
    Настоящим молдованам уже в печёнках сборная континентов из ПМР.
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    CheMP
    online
    CheMP, 03.10.2021 18:06
    +1
    ну если Шериф так играет,то что же за звери эти выше в таблице «Петрокуба» и «Милсами»?..страшно представить даже
    Ссылка
    stopor2016
    stopor2016, 03.10.2021 18:01
    +3
    Да , если Шифер на третьем - то Реал и Шахтёр были бы на 5-7 --м.
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 03.10.2021 17:54
    0
    Драка молдаванских негров
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