Бойня на поле. Вернидубу пришлось разнимать игроков Шерифа и Милсами

Накануне сенсационный участник нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов молдовский «Шериф», который тренирует украинец Юрий Вернидуб, провел очередной поединок домашнего чемпионата против «Милсами» (1:0).

Оппонент тираспольцев был выше в турнирной таблице, а потому игра выдалась принципиальной для обеих команд.

Нервы у футболистов сдали на 76-й минуте. Именно тогда игрок «Милсами» сфолил на ганском легионере «Шерифа» Эдмунде Аддо, а тот грубо отмахнулся от обидчика. В итоге на поле вспыхнула потасовка, которая продлилась несколько минут.

Разнимать драчунов пришлось даже тренерам команд, в том числе и наставнику «Шерифа» Юрию Вернидубу, который активно пытался доказать игрокам «Милсами», что те были не правы.

Рефери по итогам оценки эпизода выписал желтую карточку футболисту «Милсами», а Аддо удалил с поля.

Ассистент Вернидуба Дмитрий Кара-Мустафа после матча так прокомментировал ситуацию: «Виноват наш футболист, но красную карточку надо было показать и игроку «Милсами». Это тоже была чистая красная карточка - он бил сзади, пока это не видел арбитр».

После победы «Шериф» остался на третьем месте в чемпионате, позади «Петрокуба» и «Милсами». Однако по потерянным очкам уже именно команда Вернидуба является потенциальным лидером молдовской лиги.

Ранее СМИ раскрыли зарплату Юрия Вернидуба в «Шерифе».